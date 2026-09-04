Benjamin herkistyy Vain elämää -jaksossa – puhuu epävarmuuksistaan: "Tämän ei koskaan pitänyt tapahtua"

Benjamin kertoo olleensa lapsena todella kiltti ja tunteikas. Hän oli myös tottelevainen, ja teki aina niin kuin vanhemmat sanoivat. Teini-ikäisenä etenkin koulussa oli vaikeaa.

– Teini-ikä oli koulun puolesta sellaista, että etsin itseäni. Oli koulukiusaamista. Homoteltiin koko yläaste, ja sitä käytettiin nimenomaan haukkumasanana, Benjamin muistelee.

Benjamin kuitenkin saavutti suosiota sosiaalisessa mediassa, ja yhtäkkiä Satakunnan kansa halusi tehdä haastattelun nuoren pojan somesuosiosta.

– Sen jälkeen Helsingin Sanomat bongasi minut. Siinä haastattelussa sanoin haluavani artistiksi, mutta pelkään, etten ole tarpeeksi hyvä. Tämähän riitti levy-yhtiölle, laulaja sanoo.

Benjaminin musiikkiura sai räjähtävän alun Espanjassa, mutta hiljalleen asiat alkoivat hiipua. Benjamin kuitenkin päätti jatkaa musiikin tekemistä, mutta hän vaihtoi laulukielensä englannista suomeen. Nykyään Benjamin on musiikkilistojen kärkiartisteja.

Lapsuusvideonsa näkeminen saa Benjaminin herkistymään.

– Aloin miettiä, miksi aloin itkeä lapsuusvideolleni, koska siinä ei edes tapahdu mitään. Varmaan se, kun näkee sisäisen lapsensa siellä ja tietää, mitä kaikkea hän on joutunut käymään läpi, Benjamin sanoo ja alkaa jälleen kyynelehtiä.

– Kippis sille, että jatkoit, Ares sanoo.

– Minulla on sellainen olo, että tämän ei koskaan pitänyt tapahtua. Jotenkin, että olen täällä. Koska en ollut hyvä laulamaan. En ollut hyvä tanssimaan. En ollut hyvä oikein missään tällaisessa. Mutta minulla oli hirveä palo ja tahto päästä ja oppia. Jossain vaiheessa aloin miettiä, että kommentoijat ovat oikeassa sanoessaan, että mikä somestara on yhtäkkiä artisti. Noiden asioiden kanssa kamppaileminen ja kasvaminen aikuiseksi samaan aikaan oli todella haastavaa. Jotenkin se, että yhtäkkiä istun tässä pöydässä tällaisen jengin kanssa on todella hienoa, Benjamin sanoo kyynelehtien.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.

Ohjelman kuvat voi ladata täältä.

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