Kokoomuksen Kauma Räsäselle: Räsänen löysi miljardit – yrittäjien taskuista

– Joona Räsänen yrittää pukea SDP:n harteille taloussankarin viittaa. SDP:n johtama hallitus kasvatti valtion velkaa kymmenillä miljardeilla aikana, jolloin korot olivat murto-osa nykyisestä ja silloisen ministerin toimesta lainarahan kerrottiin muutenkin olevan ilmaista. Samalla rakennettiin kallis sote-himmeli, jonka laskua suomalaiset nyt maksavat. SDP:n velkasaarnassa on hämmästyttävän lyhyt muisti, Kauma sanoo.

– Vaatii näyttäviä poliittisia kuperkeikkoja ottaa kunnia sähköistämistuen leikkaamisesta mutta jättää kertomatta, että SDP itse loi koko tuen. Vielä suuremman kuperkeikan vaatii kokoomuksen syyttäminen velkaantumisen salarakkaaksi samaan aikaan, kun hallitus sopeuttaa julkista taloutta kymmenellä miljardilla eurolla. SDP ei ole kannattanut näistä toimista ainuttakaan.

Kauma muistuttaa kuinka pahassa tilanteessa olisimme, jos hallitus ei olisi tehnyt säästöjä.

– Jos olisimme jatkaneet sillä linjalla, minkä hallitus peri aloittaessaan, velkaantuisimme yli 3 miljardia euroa enemmän joka vuosi, Kauma sanoo.

Kauman mukaan tehottomia ja kilpailua vääristäviä yritystukia pitää karsia osana julkisen talouden tasapainottamista.

– Jos SDP on valmis leikkaamaan tehottomia yritystukia, erinomaista. Mutta yritystuet eivät ole mikään miljardien taikaseinä, jonka taakse muut vaikeat säästöpäätökset voidaan piilottaa. SDP näyttää jälleen löytävän säästökohteet yrityksistä mutta ei julkisista menoista.

Räsänen on vaatinut myös yhteisöveron alentamisen perumista. Kauman mukaan vaatimus paljastaa puolueiden perustavanlaatuisen eron.

– Yhteisöveron alentaminen tarkoittaa, että valtio ottaa hieman vähemmän yrityksen itse tekemästä tuloksesta. Se jättää suomalaisiin yrityksiin enemmän rahaa investointeihin, kasvuun ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. SDP näkee veronalennuksessa vain menetyksiä valtiolle. Me näemme siinä suomalaisen yrityksen mahdollisuuden kasvaa.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan Räsäsen vaatimus on erityisen karua kuultavaa tänään yrittäjän päivänä suomalaisille yrittäjille, jotka tekevät pitkää päivää, kantavat riskin ja luovat työpaikat, joilla hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan.

– SDP kutsuu kassanryöstöksi sitä, ettei valtio vie yrityksen tuloksesta aivan yhtä suurta osuutta kuin ennen. Meistä ryöstö ei ole se, että yrittäjälle jätetään enemmän hänen itse ansaitsemiaan rahoja. Perusteltu kysymys kuuluukin: kuka tässä oikein ryöstää ja ketä?

– Suomi ei nouse veroja korottamalla, yrittäjää kurittamalla tai kasvua leikkaamalla. Suomi nousee työllä, yrittämisellä ja investoinneilla. SDP tarjoaa yrityksille lisää laskuja. Kokoomus haluaa antaa niille lisää syitä kasvaa Suomessa, Kauma päättää.