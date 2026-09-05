Kokoomuksen Kopra: SDP ei tunnu tietävän, kuinka julmaa sen politiikka on yrittäjille

– SDP ei tunnu edes tietävän, mitä se on vastustanut. Kun puolue jarruttaa paikallista sopimista, palkkaamisen helpottamista ja julkisten hankintojen avaamista kilpailulle, se kuvittelee iskevänsä hallitukseen. Todellisuudessa isku osuu pienyrittäjään, joka yrittää palkata ensimmäisen työntekijänsä, saada uuden asiakkaan tai pitää yrityksensä pinnalla, Kopra sanoo.

SDP:n neljän kohdan listalla on yksi ehdotus kokoomuksen tavoiteohjelmasta, kaksi hallituksen jo tekemää päätöstä ja yksi määräaikainen laastari. SDP esittää kotitalousvähennyksen korottamista, vaikka hallitus on jo päättänyt siitä. Puolue vaatii myös avaamaan julkisia hankintoja pienille yrityksille, vaikka hallituksen uudistama hankintalaki tekee juuri näin.

– SDP keksi kuukausien ajan miljoona syytä sille, miksi hankintalakia ei saisi uudistaa. Puolue neliraajajarrutti uudistusta, joka murtaa julkisten toimijoiden suljettuja rakenteita ja avaa miljardien eurojen markkinoita pienille ja keskisuurille yrityksille. Nyt SDP tarjoaa samaa tavoitetta yrittäjille omana ratkaisunaan. SDP joko yrittää johtaa yrittäjiä harhaan tai ei aidosti ymmärrä oman politiikkansa seurauksia, Kopra toteaa.

Sama ristiriita näkyy Kopran mukaan työntekijän palkkaamisessa. SDP tarjoaa määräaikaista hyvitystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, vaikka se on vastustanut pysyviä uudistuksia, joilla palkkaamisen riskiä vähennetään. Hallitus on esimerkiksi laajentanut paikallisen sopimisen kaikkiin yrityksiin, lanseerannut nuorten työllistymissetelin, uudistanut työrauhalainsäädäntöä ja helpottanut työntekijän palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen.

– Yrittäjä ei tarvitse poliitikolta määräaikaista kuponkia, vaan pysyvästi paremmat mahdollisuudet palkata, kasvaa ja sopia asioista työntekijöidensä kanssa. SDP ei näytä ymmärtävän, että sen vastustamat uudistukset ovat monelle pienyritykselle juuri niitä ratkaisevia käytännön parannuksia, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa myös SDP:n johtaman edellisen hallituksen YEL-uudistuksesta. Se pakotti pienyrittäjiä maksamaan eläkemaksuja tuloista, joita ei välttämättä ollut olemassakaan, ja saattoi pahimmillaan olla viimeinen sysäys kohti yritystoiminnan lopettamista.

– Nyt kokoomusjohtoinen hallitus siivoaa SDP:n YEL-sotkua ja tuo järjestelmään todellisiin tuloihin perustuvan vaihtoehdon. Uudistus helpottaa erityisesti pien- ja yksinyrittäjien asemaa. On uskomatonta, että juuri tämän sotkun rakentanut puolue väittää, etteivät kokoomuksen johtaman hallituksen päätökset hyödyttäisi pienyrittäjiä, Kopra sanoo.

– Yhtenä päivänä SDP kiittää yrittäjää. Seuraavana se vastustaa yrittäjän mahdollisuutta palkata, päästä julkisiin kilpailutuksiin ja saada kohtuullisemmat eläkemaksut. Kolmantena päivänä heilahtaa veromoukari. SDP:n pitäisi viimein ymmärtää, kuinka julmaa sen politiikka on ihmisille, jotka kantavat omalla työllään ja riskillään Suomea eteenpäin, Kopra päättää.