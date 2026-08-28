Uusi teoria Lockerbien lento-onnettomuudesta Jan Stocklassan uutuuskirjassa
7.9.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Jan Stocklassa, joka oli jo kerran vannonut jättävänsä salaliittoteoriat taakseen, esittää uutuuskirjassaan Mies joka putosi taivaalta uuden teorian Lockerbien vuoden 1988 suuronnettomuuden syistä. 34 vuotta iskun jälkeenkin moni suostui puhumaan.
Jan Stocklassa esittää kirjassaan Mies joka putosi taivaalta – CIA, Lockerbie ja totuuden etsintä vahvan teorian Lockerbien lento-onnettomuuden syistä. Kirja käsittelee salaliittoteorioita, politiikkaa, konflikteja ja myös Ruotsin paikkaa maailmanpolitiikassa.
Boeing 747 -koneessa Skotlannin Lockerbien kylän yllä räjähti pommi joulukuussa vuonna 1988. Yli 270 ihmistä kuoli. Uhrien joukossa oli YK:n apulaispääsihteeri Bernt Carlsson, joka oli matkalla New Yorkiin allekirjoittamaan Namibian itsenäisyyssopimusta. Oliko tämä vain sattumaa?
Useita vuosia myöhemmin Libyan kansalainen tuomittiin, ja Libya joutui maksamaan 2,7 miljardia dollaria korvauksia. Viime aikoina tuomiota on kyseenalaistettu. Mutta jos Muammar Gaddafi ja Libya eivät olleet vastuussa, miksi he maksaisivat niin tähtitieteellisen summan? Jos Libya ei ollut terrori-iskun takana, kuka oli?
Jan Stocklassa tutki Olof Palmen murhaa kymmenen vuotta. Hän yhdistää kirjassaan Stieg Larssonin tutkimukset – Kuka murhasi Olof Palmen? maailman tunnetuimman dekkarikirjailijan ja omat tutkimuksensa.
Palme-kirjan julkaisun jälkeen samat Stieg Larssonin arkiston asiakirjat johtivat hänet uuden tapauksen äärelle: matkalle Lockerbien onnettomuuden syihin, valheiden, kätkettyjen todisteiden ja hiljennettyjen todistajien pariin. 34 vuotta iskun jälkeenkin moni suostui puhumaan.
Stocklassan edellinen teos Stieg Larssonin tutkimukset oli menestys: se on käännetty 27 kielelle, myynyt puoli miljoonaa kappaletta ja siitä on tehty tv-sarja.
Jan Stocklassa on Ruotsissa vuonna 1965 syntynyt, nykyään Tšekissä asuva entinen diplomaatti ja liikemies, nykyinen tietokirjailija ja toimittaja. Hän on toiminut muun muassa kauppaneuvojana Tšekin Ruotsin-suurlähetystön kaupallisessa osastossa sekä perustanut Prahan Metro-lehden. Hän on asunut ja työskennellyt myös Suomessa ja vieraillut maassa lukuisia kertoja.
Jan Stocklassa: Mies joka putosi taivaalta – CIA, Lockerbie ja totuuden etsintä
ISBN 9789523646094
Aula & Co 2026.
Kirjan suomentaa Risto Mikkonen.
Kansi on J.T. Lindroosin.
Äänikirja ilmestyi 1.9. Lukijana on Mikko Leskelä.
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Verna LepikköHarjoittelija, viestintä ja markkinointi
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Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
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