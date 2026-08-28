Uusi teoria Lockerbien lento-onnettomuudesta Jan Stocklassan uutuuskirjassa

Jan Stocklassa esittää kirjassaan Mies joka putosi taivaalta – CIA, Lockerbie ja totuuden etsintä vahvan teorian Lockerbien lento-onnettomuuden syistä. Kirja käsittelee salaliittoteorioita, politiikkaa, konflikteja ja myös Ruotsin paikkaa maailmanpolitiikassa.

Boeing 747 -koneessa Skotlannin Lockerbien kylän yllä räjähti pommi joulukuussa vuonna 1988. Yli 270 ihmistä kuoli. Uhrien joukossa oli YK:n apulaispääsihteeri Bernt Carlsson, joka oli matkalla New Yorkiin allekirjoittamaan Namibian itsenäisyyssopimusta. Oliko tämä vain sattumaa?

Useita vuosia myöhemmin Libyan kansalainen tuomittiin, ja Libya joutui maksamaan 2,7 miljardia dollaria korvauksia. Viime aikoina tuomiota on kyseenalaistettu. Mutta jos Muammar Gaddafi ja Libya eivät olleet vastuussa, miksi he maksaisivat niin tähtitieteellisen summan? Jos Libya ei ollut terrori-iskun takana, kuka oli?

Jan Stocklassa tutki Olof Palmen murhaa kymmenen vuotta. Hän yhdistää kirjassaan Stieg Larssonin tutkimukset – Kuka murhasi Olof Palmen? maailman tunnetuimman dekkarikirjailijan ja omat tutkimuksensa.

Palme-kirjan julkaisun jälkeen samat Stieg Larssonin arkiston asiakirjat johtivat hänet uuden tapauksen äärelle: matkalle Lockerbien onnettomuuden syihin, valheiden, kätkettyjen todisteiden ja hiljennettyjen todistajien pariin. 34 vuotta iskun jälkeenkin moni suostui puhumaan.

Stocklassan edellinen teos Stieg Larssonin tutkimukset oli menestys: se on käännetty 27 kielelle, myynyt puoli miljoonaa kappaletta ja siitä on tehty tv-sarja.

Jan Stocklassa on Ruotsissa vuonna 1965 syntynyt, nykyään Tšekissä asuva entinen diplomaatti ja liikemies, nykyinen tietokirjailija ja toimittaja. Hän on toiminut muun muassa kauppaneuvojana Tšekin Ruotsin-suurlähetystön kaupallisessa osastossa sekä perustanut Prahan Metro-lehden. Hän on asunut ja työskennellyt myös Suomessa ja vieraillut maassa lukuisia kertoja.

Jan Stocklassa: Mies joka putosi taivaalta – CIA, Lockerbie ja totuuden etsintä

ISBN 9789523646094

Aula & Co 2026.

Kirjan suomentaa Risto Mikkonen.

Kansi on J.T. Lindroosin.

Äänikirja ilmestyi 1.9. Lukijana on Mikko Leskelä.