Aasialainen katuruoka kohtaa pohjoismaisen makumaailman – Snellman Sverige lanseeraa uuden NÔM-tuotemerkin
7.9.2026 10:20:00 EEST | Oy Snellman Ab | Tiedote
NÔM-tuotemerkki monipuolistaa entisestään Snellman Sverigen tuotevalikoimaa ja laajentaa vahvassa kasvussa oleva Ruotsin tuoreiden valmisruokien markkinaa.
Snellman Sverige, osa Snellman-konsernia, tuo tällä viikolla Ruotsin tuoreiden valmisruokien markkinalle uuden NÔM-tuotemerkin. Lanseeraus tehdään yhteistyössä kokki ja ruokavaikuttaja Filip Poonin kanssa, jonka ehdottomat suosikkireseptit toimivat ruokien pohjana. NÔM-valmisateriat tarjoavat kuluttajalle trendikkään ja monipuolisen aasialaisen keittiön ruokia käännettynä pohjoismaalaiseen makumaailmaan sopiviksi.
-Olemme tunnistaneet selkeän markkinaraon kasvavassa kategoriassa ja tuomme nyt markkinoille aivan uuden konseptin, joka sekä laajentaa että modernisoi tuoreiden valmisruokien kategoriaa. Kyse ei ole pelkästään uuden tuotteen lanseerauksesta – haluamme olla mukana viemässä koko kategoriaa eteenpäin ja luomassa lisäarvoa sekä asiakkaille että kuluttajille, kommentoi Jonas Åsberg, myynti- ja markkinointijohtaja, Snellman Sverige AB.
Pitkään suosiotaan kasvattanut aasialainen keittiö hallitsee edelleen ruokavuotta 2026 niin Ruotsissa kuin muissakin Pohjoismaissa. Suosion liikkeelle panevana voimana ovat olleet muun muassa ruokaharrastajat, kokit, katuruoka ja sosiaalinen media. NÔM-valmisateriat sovittavat monipuolisia aasialaisia makuja nykyaikaisiin ruotsalaisiin ruokailutottumuksiin ja ruokahetkiin.
Neljä aasialaisvaikutteista laadukasta vaihtoehtoa
Tuomme aluksi kauppoihin neljä laadukasta valmisruokavaihtoehtoa kuluttajalle, joka arvostaa helppoutta ja tuoreutta ruokahetkiinsä kuitenkaan laadusta tinkimättä. Tuotteet on kehitetty yhteistyössä Filip Poonin kanssa, jonka intohimo aasialaisiin makuihin ja ymmärrys nykyaikaisista ruokakulttuureista ovat toimineet tärkeänä inspiraation lähteenä NÔM-tuotesarjan kehittämisessä. Valituista ICA:n, COOP:in ja Axfoodin kaupoista Ruotsissa löytyvät nyt NÔM Korean Pork Belly, NÔM Chinese BBQ Pork, NÔM Chicken Gochujang ja NÔM Beef Lime & Ginger Wok.
-NÔM-tuotemerkin tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan tarjota hyvää ja laadukasta helposti. Tuotevalikoimassamme on huomioitu eri proteiinien lähteet ja tulisuusasteet unohtamatta vihanneksia ja hyviä raaka-aineita, kommentoi Putzi Müller-Rienzburg, Brand Manager, Snellman Sverige AB.
NÔM-valmisaterioiden annoskoko on 400 grammaa. Voit lukea lisää NÔM-tuotemerkistä ja annosaterioistamme tuotemerkin verkkosivulta: www.nomasia.se
Snellman Sverigellä on jo Ruotsin tuoreiden valmisruokien kategoriassa Carolines Kök-tuotemerkki. Se on viime vuosien aikana vahvistanut merkittävästi asemaansa niin uusien asiakkaiden kuin laajemman valikoiman kautta mitattuna. Carolines Kök-tuotemerkin Oxfilé-pasta on yksi tuoreet valmisruoat kategorian myydyimmistä tuotteista. Jatkamme myös Carolines Kök-tuotemerkin kehittämistä NÔM-tuotemerkin rinnalla.
Lisätietoja:
Johan Rosenblom, toimitusjohtaja, Snellman Sverige AB, sähköposti: johan.rosenblom(a)carolineskok.se
Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, sähköposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)snellman.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johan RosenblomToimitusjohtajaSnellman Sverige ABjohan.rosenblom@carolineskok.se
Vilma Wiitakorpi-Björkmanviestintä- ja vastuullisuusjohtajaSnellman-konserniPuh:0503080879vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Snellman Ab
Snellman-koncernens 2025 hållbarhetsrapport publicerad30.3.2026 15:00:00 EEST | Nyheter
Snellman-koncernen har publicerat sin första hållbarhetsrapport.
Snellman-konsernin vuoden 2025 vastuullisuusraportti julkaistu30.3.2026 15:00:00 EEST | Uutinen
Snellman-konserni on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa.
Snellman Group’s 2025 Sustainability Report published30.3.2026 15:00:00 EEST | News
Snellman Group has published its first sustainability report.
Framgångsrikt år för Snellman-koncernen – alla affärsenheter stärkte sina marknadsandelar11.2.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2025 var som helhet framgångsrikt för Snellman‑koncernen. Vi ökade vår omsättning och vårt rörelseresultat och nådde rekord i båda.
Menestyksekäs vuosi Snellman-konsernille – kaikki liiketoimintayksiköt vahvistivat markkinaosuuksiaan11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Kokonaisuudessaan vuosi 2025 oli menestyksekäs Snellman-konsernille. Kasvatimme liikevaihtoamme ja -tulostamme tehden molemmissa ennätyksemme.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme