Aasialainen katuruoka kohtaa pohjoismaisen makumaailman – Snellman Sverige lanseeraa uuden NÔM-tuotemerkin

Snellman Sverige, osa Snellman-konsernia, tuo tällä viikolla Ruotsin tuoreiden valmisruokien markkinalle uuden NÔM-tuotemerkin. Lanseeraus tehdään yhteistyössä kokki ja ruokavaikuttaja Filip Poonin kanssa, jonka ehdottomat suosikkireseptit toimivat ruokien pohjana. NÔM-valmisateriat tarjoavat kuluttajalle trendikkään ja monipuolisen aasialaisen keittiön ruokia käännettynä pohjoismaalaiseen makumaailmaan sopiviksi.

-Olemme tunnistaneet selkeän markkinaraon kasvavassa kategoriassa ja tuomme nyt markkinoille aivan uuden konseptin, joka sekä laajentaa että modernisoi tuoreiden valmisruokien kategoriaa. Kyse ei ole pelkästään uuden tuotteen lanseerauksesta – haluamme olla mukana viemässä koko kategoriaa eteenpäin ja luomassa lisäarvoa sekä asiakkaille että kuluttajille, kommentoi Jonas Åsberg, myynti- ja markkinointijohtaja, Snellman Sverige AB.

Pitkään suosiotaan kasvattanut aasialainen keittiö hallitsee edelleen ruokavuotta 2026 niin Ruotsissa kuin muissakin Pohjoismaissa. Suosion liikkeelle panevana voimana ovat olleet muun muassa ruokaharrastajat, kokit, katuruoka ja sosiaalinen media. NÔM-valmisateriat sovittavat monipuolisia aasialaisia makuja nykyaikaisiin ruotsalaisiin ruokailutottumuksiin ja ruokahetkiin.

Neljä aasialaisvaikutteista laadukasta vaihtoehtoa

Tuomme aluksi kauppoihin neljä laadukasta valmisruokavaihtoehtoa kuluttajalle, joka arvostaa helppoutta ja tuoreutta ruokahetkiinsä kuitenkaan laadusta tinkimättä. Tuotteet on kehitetty yhteistyössä Filip Poonin kanssa, jonka intohimo aasialaisiin makuihin ja ymmärrys nykyaikaisista ruokakulttuureista ovat toimineet tärkeänä inspiraation lähteenä NÔM-tuotesarjan kehittämisessä. Valituista ICA:n, COOP:in ja Axfoodin kaupoista Ruotsissa löytyvät nyt NÔM Korean Pork Belly, NÔM Chinese BBQ Pork, NÔM Chicken Gochujang ja NÔM Beef Lime & Ginger Wok.

-NÔM-tuotemerkin tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan tarjota hyvää ja laadukasta helposti. Tuotevalikoimassamme on huomioitu eri proteiinien lähteet ja tulisuusasteet unohtamatta vihanneksia ja hyviä raaka-aineita, kommentoi Putzi Müller-Rienzburg, Brand Manager, Snellman Sverige AB.

NÔM-valmisaterioiden annoskoko on 400 grammaa. Voit lukea lisää NÔM-tuotemerkistä ja annosaterioistamme tuotemerkin verkkosivulta: www.nomasia.se

Snellman Sverigellä on jo Ruotsin tuoreiden valmisruokien kategoriassa Carolines Kök-tuotemerkki. Se on viime vuosien aikana vahvistanut merkittävästi asemaansa niin uusien asiakkaiden kuin laajemman valikoiman kautta mitattuna. Carolines Kök-tuotemerkin Oxfilé-pasta on yksi tuoreet valmisruoat kategorian myydyimmistä tuotteista. Jatkamme myös Carolines Kök-tuotemerkin kehittämistä NÔM-tuotemerkin rinnalla.

Lisätietoja:



Johan Rosenblom, toimitusjohtaja, Snellman Sverige AB, sähköposti: johan.rosenblom(a)carolineskok.se

Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, sähköposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)snellman.fi



