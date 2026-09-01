Uutuuskirja paljastaa, miten kansainväliset konsulttijätit heikentävät yrityksiä ja julkishallintoa myös Suomessa

Vuosikymmenten ajan hallitukset ja suuryritykset ovat nojanneet yhä enemmän isoihin konsulttiyrityksiin. Mariana Mazzucato ja Rosie Collington osoittavat kirjassaan, miten globaalit konsulttijätit ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa esiintymällä puolueettomina asiantuntijoina. Suuri huijaus heikentää yritysten kykyä kehittää omia kyvykkyyksiään ja vie hallituksilta uskoa omaan päätöksentekoonsa. Näin ruokitaan talousjärjestelmää, joka palvelee yhä harvempia. Isojen ongelmien aito ratkaisu ei ole konsulteille tuottoisaa.

Suuri konsulttipuhallus esittää vaihtoehdon, jossa panostetaan omaan osaamiseen, vahvistetaan julkisia instituutioita ja hyödynnetään yhteistä älykkyyttä koko yhteiskunnassa. Alkuperäistutkimukseen pohjautuva teos on saanut laajaa kansainvälistä kiitosta.

Suomenkielisen laitoksen esipuheessa dosentti, akatemiatutkija Matti Ylönen muistuttaa, että konsulttivalta ulottuu myös Suomeen. Hän nostaa esimerkiksi Kelan suuren digihankinnan konsulttijätti PwC:ltä:

"Episodi oli jälleen uusi esimerkki konsulttidemokratiasta, jossa 'poliittista päätöksentekoa ohjaa intressiryhmien ja parlamentaaristen voimasuhteiden lisäksi ennen kaikkea konsulttien yhteistyö politikkojen ja virkamiesten kanssa'. (...) Konsulttidemokratia on myllännyt Suomen ja monien muiden maiden politiikkaa ja hallintoa jo pitkään, mutta se saa alati uusia muotoja. Konsulttialan raja-aitojen kaatuminen ruumiillistuu harvassa yhtiössä yhtä näkyvästi kuin Kelan automatisointia toteuttavassa PwC:ssä."

Ylönen peräänkuuluttaa esipuheessaan uudenlaista, myönteistä näkemystä kyvykkäästä ja itsenäisestä julkishallinnosta:

"Konsulttialan, teknologian ja geopolitiikan murroskohdassa tarvittaisiin kylmäpäisyyttä kehittää hyvin toimivaa julkishallintoa, jonka pitäisi pystyä seisomaan omilla jaloillaan. Kaikenlaisia riskejä yksityisten monopolien ruokkimiseen ja riippuvuuksiin niistä pitäisi välttää. Tämä ei tarkoita jämähtämistä vanhaan. Sen sijaan julkishallintoon tarvitaan ketterää vakautta, jossa vahvasti resursoitu ja osaava julkinen sektori pystyy reagoimaan nopeasti yllättäviin kriiseihin ja uhkakuviin."

"Valitettavasti ketterän vakauden ja julkisen sektorin kyvykkyyksien vahvistamisen näkökulma loistaa poissaolollaan suomalaiskeskustelussa. Päin vastoin julkishallinnosta leikkaamisesta tuntuu tulleen politiikan kansanhuvi, jota harjoitetaan ikään kuin 2020-luvun alun pandemiaa tai käynnissä olevaa valtion paluuta talouden ohjaajaksi Washingtonissa, Pekingissä ja Brysselissä ei olisi koskaan tapahtunutkaan."