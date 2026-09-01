Uutuuskirja paljastaa, miten kansainväliset konsulttijätit heikentävät yrityksiä ja julkishallintoa myös Suomessa
8.9.2026 09:45:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Taloustieteen professori Mariana Mazzucaton ja poliittisen talouden tutkija Rosie Collingtonin ajankohtainen kirja Suuri konsulttipuhallus murtaa sitkeästi elävän myytin siitä, että konsultit tuottaisivat aina lisäarvoa. Teoksen suomenkielisen esipuheen on kirjoittanut dosentti ja akatemiatutkija Matti Ylönen, joka kytkee kirjan teemat suoraan suomalaiseen hallintoon ja politiikkaan.
Vuosikymmenten ajan hallitukset ja suuryritykset ovat nojanneet yhä enemmän isoihin konsulttiyrityksiin. Mariana Mazzucato ja Rosie Collington osoittavat kirjassaan, miten globaalit konsulttijätit ovat kasvattaneet vaikutusvaltaansa esiintymällä puolueettomina asiantuntijoina. Suuri huijaus heikentää yritysten kykyä kehittää omia kyvykkyyksiään ja vie hallituksilta uskoa omaan päätöksentekoonsa. Näin ruokitaan talousjärjestelmää, joka palvelee yhä harvempia. Isojen ongelmien aito ratkaisu ei ole konsulteille tuottoisaa.
Suuri konsulttipuhallus esittää vaihtoehdon, jossa panostetaan omaan osaamiseen, vahvistetaan julkisia instituutioita ja hyödynnetään yhteistä älykkyyttä koko yhteiskunnassa. Alkuperäistutkimukseen pohjautuva teos on saanut laajaa kansainvälistä kiitosta.
Konsulttiriippuvuus koskettaa myös Suomea
Suomenkielisen laitoksen esipuheessa dosentti, akatemiatutkija Matti Ylönen muistuttaa, että konsulttivalta ulottuu myös Suomeen. Hän nostaa esimerkiksi Kelan suuren digihankinnan konsulttijätti PwC:ltä:
"Episodi oli jälleen uusi esimerkki konsulttidemokratiasta, jossa 'poliittista päätöksentekoa ohjaa intressiryhmien ja parlamentaaristen voimasuhteiden lisäksi ennen kaikkea konsulttien yhteistyö politikkojen ja virkamiesten kanssa'. (...) Konsulttidemokratia on myllännyt Suomen ja monien muiden maiden politiikkaa ja hallintoa jo pitkään, mutta se saa alati uusia muotoja. Konsulttialan raja-aitojen kaatuminen ruumiillistuu harvassa yhtiössä yhtä näkyvästi kuin Kelan automatisointia toteuttavassa PwC:ssä."
Ylönen peräänkuuluttaa esipuheessaan uudenlaista, myönteistä näkemystä kyvykkäästä ja itsenäisestä julkishallinnosta:
"Konsulttialan, teknologian ja geopolitiikan murroskohdassa tarvittaisiin kylmäpäisyyttä kehittää hyvin toimivaa julkishallintoa, jonka pitäisi pystyä seisomaan omilla jaloillaan. Kaikenlaisia riskejä yksityisten monopolien ruokkimiseen ja riippuvuuksiin niistä pitäisi välttää. Tämä ei tarkoita jämähtämistä vanhaan. Sen sijaan julkishallintoon tarvitaan ketterää vakautta, jossa vahvasti resursoitu ja osaava julkinen sektori pystyy reagoimaan nopeasti yllättäviin kriiseihin ja uhkakuviin."
"Valitettavasti ketterän vakauden ja julkisen sektorin kyvykkyyksien vahvistamisen näkökulma loistaa poissaolollaan suomalaiskeskustelussa. Päin vastoin julkishallinnosta leikkaamisesta tuntuu tulleen politiikan kansanhuvi, jota harjoitetaan ikään kuin 2020-luvun alun pandemiaa tai käynnissä olevaa valtion paluuta talouden ohjaajaksi Washingtonissa, Pekingissä ja Brysselissä ei olisi koskaan tapahtunutkaan."
Suuri konsulttipuhallus on nyt saatavissa kirjakaupoista sekä e-kirjana lukuaikapalveluista. Kirjan on suomentanut Kirsimarja Tielinen.
Mariana Mazzucato on taloustieteen professori University College Londonissa, jossa hän toimii UCL Institute for Innovation and Public Purpose -instituutin perustajajohtajana. Hän on voittanut lukuisia palkintoja, muun muassa Leontief-palkinnon taloudellisen ajattelun edistämisestä, John von Neumann -palkinnon ja Public Value -palkinnon. Vuonna 2025 hänet nimitettiin Brittiläisen imperiumin ritarikunnan komentajaksi (CBE).
Rosie Collington on poliittisen talouden tutkija, joka työskentelee Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa. Hän on kirjoittanut muun muassa The Guardianille, NPR:lle ja BBC Radio 4:lle.
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Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
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