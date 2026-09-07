Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa lääkekorvauksista – ostomäärät valtaosin maltillisia

Julkisuudessa on käyty keskustelua perusvoiteiden Kela-korvattavuudesta ja siitä, ostetaanko perusvoiteita lääkekaton täyttymisen jälkeen tarpeettoman paljon ja myytäväksi. Kelan tutkijoiden rekisteritarkastelun mukaan valtaosa ostaa perusvoiteita maltillisia määriä.

Kela maksoi perusvoiteista korvauksia noin 10 miljoonaa euroa 330 000 henkilölle vuonna 2025. Korvauksia maksettiin käyttäjää kohden keskimäärin noin 30 euroa vuodessa. Perusvoiteiden korvausmenojen kasvu on ollut maltillista 2020-luvulla.

Kaikista korvattavista lääkkeistä lääkekorvauksia maksettiin yhteensä lähes 2 miljardia euroa vuonna 2025. Perusvoiteiden korvaukset muodostavat tästä 0,5 prosenttia.

Suurin osa ostaa perusvoiteita vain pieniä määriä

Perusvoiteita korvattuna ostaneista henkilöistä hieman useammalla kuin joka kahdeksannella (13 %) ylittyi lääkkeiden vuosittainen omavastuu eli niin sanottu lääkekatto. Tämä tarkoittaa noin 43 000 henkilöä.

Asiakkaat ostivat perusvoiteita noin 95 000 kertaa niin, että heillä oli jo täyttynyt lääkkeiden vuosittainen omavastuu eli niin sanottu lääkekatto. Lähes puolessa näistä ostoista mukana oli vain yksi voidepakkaus, ja noin 85 prosentissa enintään kolme pakkausta. Noin 6 prosenttia ostokerroista sisälsi vähintään kuusi pakkausta.

Lääkekaton ylittämisen jälkeen osa käyttäjistä osti perusvoiteita suurempia määriä kuin ennen katon ylittymistä. Yksittäisen perusvoideoston keskihinta kasvoi lääkekaton ylittämisen jälkeen 32 eurosta 45 euroon.

Perusvoiteet eivät kuitenkaan tässä eroa muista lääkkeistä. Kun lääkekatto ylittyy, lääkkeiden ostot tyypillisesti yleistyvät ja kustannukset kasvavat. Taustalla voi olla muun muassa loppuvuoden aikana varautuminen tulevaan tai talvella kasvava tarve voiteille.

– Rekisteritietojen valossa ei ole kovin yleistä ostaa suuria määriä perusvoiteita korvausten varassa. Vaikka ostomäärät kasvavat lääkekaton täyttymisen jälkeen kuten monissa muissakin valmisteissa, valtaosa asiakkaista ostaa edelleen perusvoiteita maltillisia määriä, sanoo Kelan tutkimuksen ryhmäpäällikkö Hanna Koskinen.

Korvattavuuden poistaminen säästäisi menoja, mutta voisi asettaa ihosairauksista kärsiviä vaikeaan tilanteeseen

Julkisuudessa on ehdotettu, että perusvoiteiden korvattavuudesta luovuttaisiin. Kelan tutkijoiden simuloinnin perusteella perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen vähentäisi lääkekorvausmenoja yhteensä noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa.

Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Simulaatio ei huomioi mahdollisia hintakilpailun vaikutuksia.

Jos korvattavuus poistettaisiin, kaikki kustannukset siirtyisivät potilaiden maksettavaksi. Kustannuksia siirtyisi simulaation perusteella erityisesti lapsiperheille.

– Jos perusvoiteiden korvattavuus poistettaisiin, erityisesti paljon perusvoidetta vaikean ihosairauden vuoksi tarvitsevat henkilöt ja lapsiperheet voisivat joutua tilanteeseen, jossa sairauden hoidon kustannukset kasvavat merkittävästi, sanoo Koskinen.

Lisätiedot

Kelan tutkijat ovat tarkastelleet aihetta perusteellisemmin Kelan tutkimusblogissa.