KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vankeinhoitoasiaa
9.9.2026 09:03:58 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
A oli ollut tutkintavankina häneen kohdistettujen rikosepäilyjen ja sittemmin syytteiden vuoksi rikosasioissa, joiden käsitteleminen tuomioistuimessa oli erotettu kahteen eri oikeudenkäyntiin. Hovioikeus oli ensin käsitellyn asian osalta 13.4.2023 antamassaan tuomiossa tuominnut A:n 1 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen ja katsonut rikoslain 6 luvun 13 §:n 1 momentin nojalla A:n vapaudenmenetysajan 16.7.2019–18.5.2020 ja 8.4.2021–3.11.2022 sanotun vankeusrangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Koska A oli ollut rikoslain 2 c luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu ensikertalainen, hän ei sanotun säännöksen nojalla olisi suorittanut vankeusrangaistuksesta vankilassa vuotta ja kahta kuukautta vaan vain seitsemän kuukautta.
Toisena käsitellyn asian osalta hovioikeus oli 15.12.2023 antamassaan tuomiossa tuominnut A:n 3 vuoden 11 kuukauden vankeusrangaistukseen ja merkinnyt vapaudenmenetysajaksi 16.7.2019–18.5.2020 ja 17.3.2021–3.11.2022. Kun Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö oli pannut jälkimmäistä tuomiota täytäntöön, rangaistusaikapäätöksessä ei ollut otettu huomioon Helsingin hovioikeuden 13.4.2023 tuomitsemaa vankeusrangaistusta, jonka hovioikeus oli samalla katsonut vapaudenmenetyksen johdosta täysin suoritetuksi, eikä tuon rangaistuksen määrää vastaavaa osaa siitä vapaudenmenetysajasta, joka oli otettu huomioon myös hovioikeuden 15.12.2023 antamassa tuomiossa. Rangaistusaikapäätöksessä rangaistusajan alkamispäiväksi oli merkitty 17.4.2024 ja ehdonalaiseen vapauteen päästämisen ajankohdaksi 4.12.2024.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että rangaistuksia pantaessa täytäntöön vapaudenmenetysaikaa ei voida ottaa huomioon tavalla, joka johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen. Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön rangaistusaikapäätöksessä 3.5.2024 olisi ehdonalaiseen vapauteen päästämisen ajankohtaa laskettaessa tullut ottaa mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna rangaistuksena huomioon hovioikeuden tuomioiden molemmat rangaistusseuraamukset ja laskea ne yhteen. Ehdonalaiseen vapauteen päästämisen ajankohta olisi tullut määrittää niin, että tällaisesta laskennallisesta rangaistuksesta olisi tullut puolet suoritettavaksi vankilassa ja että hovioikeuden tuomioissa mainittuja vapaudenmenetysaikoja vastaava aikamäärä olisi luettu kokonaisuudessaan A:n hyväksi vankilassa jo suoritettuna aikana.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee oikeudenkäyntikulujen korvaamista9.9.2026 09:05:03 EEST | Päätös
Viranhaltija oli peruuttanut hallinto-oikeudelle tehdyn huostaanottohakemuksen, koska lapsen ja perheen kokonaistilanteessa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ja tarve huostaanotolle oli lakannut.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ennakkoperintää7.9.2026 09:03:02 EEST | Päätös
B Oy oli A Oy:n tytäryhtiö. A Oy:n tarkoituksena oli luovuttaa 1 000 kappaletta B Oy:n osaketta toimitusjohtajansa E:n kokonaan omistamalle holdingyhtiölle. Osakkeiden luovutushinnaksi oli suunniteltu yksi euro osakkeelta. Osakkeista maksettava kauppahinta perustui substanssiarvolaskelmaan, jossa B Oy:n A Oy:ltä saama 2 000 000 euron määräinen, osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä pääomalaina oli luettu yhtiön velaksi ja jonka mukaan B Oy:n substanssiarvo oli negatiivinen. Verohallinto oli antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että pääomalaina oli luettava B Oy:n varoihin. Tällöin B Oy:n yhden osakkeen arvoksi saatiin 64,13 euroa.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (oleskuluvan epääminen)3.9.2026 09:01:52 EEST | Päätös
Maahanmuuttovirasto oli aikaisemmin hylännyt muutoksenhakijan oleskelulupahakemuksen, karkottanut hänet kotimaahansa Marokkoon ja määrännyt hänet Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon kahdeksi vuodeksi.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tietosuojaa27.8.2026 09:05:46 EEST | Päätös
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko verkkosivuston evästekäytäntö lainvastainen siitä syystä, ettei käyttäjän sivustolla antamaa suostumusta voitu pitää vapaaehtoisesti annettuna.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tietosuojaa27.8.2026 09:04:53 EEST | Päätös
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko uutispalveluja tarjonnut mediayhtiö voitu velvoittaa asettamaan verkkosivustojensa uutissisällön personoituun jakeluun liittyvät evästeet suostumuksenvaraisiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme