Parempaa kahvia ilman lisähintaa – Lidlin oman merkin kahvit 100 % sertifioitua
7.9.2026 10:30:39 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaiset ovat tunnetusti maailman kärkeä kahvinkulutuksessa, mutta kahvin tuotantoon liittyy haasteita niin ympäristön kuin ihmistenkin näkökulmasta. Lidl vastaa näihin haasteisiin 100-prosenttisesti sertifioiduilla kahveilla. Lidlin oman merkin kahvit ovat Rainforest Alliance-, Reilu kauppa- tai luomusertifioitua.
Suomalaisista jopa noin 90 prosenttia juo kahvia, tyypillisesti 3–5 kupillista päivässä.
Kuluttajat ovat vuosien varrella tulleet entistä tietoisemmiksi ja kiinnostuneemmiksi siitä, mistä heidän ostamansa hyödykkeet, kuten kahvi, tulevat.
Kahvi tarjoaa toimeentulon noin 25 miljoonalle viljelijäperheelle ympäri maailman. Kahvintuotannossa on monia maailmanlaajuisia haasteita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten sään ääri-ilmiöt, näkyvät muun muassa kahvin satomäärissä ja viljelijöiden arjessa. Lisäksi työntekijät saattavat tienata huonosti tai kohdata epätasa-arvoa.
Sertifioitu tuote takaa, että sekä ihmisistä että ympäristöstä on pidetty parempaa huolta. Kaikki Lidlin oman merkin kahvit ovat kolmannen osapuolen sertifioimia – hyllyllä asiakas voi bongata Rainforest Alliance -sertifikaatista kertovan sammakkomerkin, Reilun kaupan merkin tai luomumerkin.
– Haluamme helpottaa tiedostavia valintoja. Kun kaikki omien merkkiemme tuotteet ovat tietyssä kategoriassa sertifioituja, on paremman valinnan tekeminen erityisen yksinkertaista. Kahvin tuotannossa on monenlaisia riskejä ja sertifioitujen tuotteiden tarjoaminen on tapamme taklata näitä riskejä. Asiakas ei kuitenkaan joudu maksamaan tästä valinnasta ekstraa, vaan sertifioidun tuotteen saa meiltä aina edullisesti, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.
Lidlissä oman merkin tuotteet ovat merkittävä osa valikoimaa, sillä noin 75 % valikoimasta on omia merkkejä. Näin ollen myös sertifioidun kahvin määrä on suuri – sertifioituja kahveja löytyy hyllystä jopa 30 erilaista.
Lidl ja WWF yhteistyössä vuodesta 2024 alkaen
Lidl ratkoo kahvin toimitusketjuissa esiintyviä haasteita yhdessä WWF:n kanssa. Ongelmien torjumiseksi Lidl ja WWF suosivat sertifiointeja, jotka tukevat esimerkiksi elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, kemikaalien käytön vähentämistä sekä parempia työoloja ja palkkaa viljelijöille.
Lidl ja WWF tekevät tiivistä yhteistyötä toimitusketjujen riskinarviointien, tavarantoimittajien vastuullisuuskriteerien ja valvontaprosessien parissa. WWF:n avulla Lidl pystyy kehittämään ostoprosesseja ja standardeja entisestään. Lidl ja WWF ovat tehneet kansainvälisesti yhteistyötä vuodesta 2024.
Lisätietoa yhteistyöstä: lidl.fi/wwf
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäRiikka PeltomäkiPuh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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