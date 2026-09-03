Parempaa kahvia ilman lisähintaa – Lidlin oman merkin kahvit 100 % sertifioitua

Suomalaisista jopa noin 90 prosenttia juo kahvia, tyypillisesti 3–5 kupillista päivässä.

Kuluttajat ovat vuosien varrella tulleet entistä tietoisemmiksi ja kiinnostuneemmiksi siitä, mistä heidän ostamansa hyödykkeet, kuten kahvi, tulevat.

Kahvi tarjoaa toimeentulon noin 25 miljoonalle viljelijäperheelle ympäri maailman. Kahvintuotannossa on monia maailmanlaajuisia haasteita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten sään ääri-ilmiöt, näkyvät muun muassa kahvin satomäärissä ja viljelijöiden arjessa. Lisäksi työntekijät saattavat tienata huonosti tai kohdata epätasa-arvoa.

Sertifioitu tuote takaa, että sekä ihmisistä että ympäristöstä on pidetty parempaa huolta. Kaikki Lidlin oman merkin kahvit ovat kolmannen osapuolen sertifioimia – hyllyllä asiakas voi bongata Rainforest Alliance -sertifikaatista kertovan sammakkomerkin, Reilun kaupan merkin tai luomumerkin.

– Haluamme helpottaa tiedostavia valintoja. Kun kaikki omien merkkiemme tuotteet ovat tietyssä kategoriassa sertifioituja, on paremman valinnan tekeminen erityisen yksinkertaista. Kahvin tuotannossa on monenlaisia riskejä ja sertifioitujen tuotteiden tarjoaminen on tapamme taklata näitä riskejä. Asiakas ei kuitenkaan joudu maksamaan tästä valinnasta ekstraa, vaan sertifioidun tuotteen saa meiltä aina edullisesti, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.

Lidlissä oman merkin tuotteet ovat merkittävä osa valikoimaa, sillä noin 75 % valikoimasta on omia merkkejä. Näin ollen myös sertifioidun kahvin määrä on suuri – sertifioituja kahveja löytyy hyllystä jopa 30 erilaista.

Lidl ja WWF yhteistyössä vuodesta 2024 alkaen

Lidl ratkoo kahvin toimitusketjuissa esiintyviä haasteita yhdessä WWF:n kanssa. Ongelmien torjumiseksi Lidl ja WWF suosivat sertifiointeja, jotka tukevat esimerkiksi elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, kemikaalien käytön vähentämistä sekä parempia työoloja ja palkkaa viljelijöille.

Lidl ja WWF tekevät tiivistä yhteistyötä toimitusketjujen riskinarviointien, tavarantoimittajien vastuullisuuskriteerien ja valvontaprosessien parissa. WWF:n avulla Lidl pystyy kehittämään ostoprosesseja ja standardeja entisestään. Lidl ja WWF ovat tehneet kansainvälisesti yhteistyötä vuodesta 2024.

Lisätietoa yhteistyöstä: lidl.fi/wwf