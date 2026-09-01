Hanken paras Suomessa ja kolmen parhaan joukossa Pohjoismaissa

Financial Times arvioi vuosittain maailman parhaat taloustieteen maisteriohjelmat. Viime vuonna Hanken sijoittui 60. sijalle. Tänä vuonna Hanken on kolmatta vuotta peräkkäin Pohjoismaiden kolmanneksi paras ja maailmanlaajuisesti sijalla 56.

– Tämän vuoden Financial Times -ranking osoittaa, että maisteriohjelmallamme on vakiintunut asema yhtenä Pohjoismaiden johtavista ohjelmista. On myös ilo nähdä, että Hankenin alumnien työllisyysaste on edelleen korkea. Koulutuksemme on kampuspohjaista ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme heidän tärkeästä panoksestaan opiskelijoidemme koulutuksessa, sanoo rehtori Ingmar Björkman.

Maailmassa on yhteensä noin 14 000 kauppakorkeakoulua. Näistä 100 pääsee Financial Timesin rankingiin. Listan kärjessä on University of St Gallen, kun taas Tukholman kauppakorkeakoulu, Lundin yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken ovat Pohjoismaiden korkeimmalle sijoittuneet kauppakorkeakoulut. Kaikkiaan listalle sijoittui kahdeksan pohjoismaista kauppakorkeakoulua: kaksi Suomesta, kaksi Norjasta, kolme Ruotsista ja yksi Tanskasta.

Sijoitus määräytyy suurelta osin kolme vuotta aiemmin maisterin tutkinnon kyseisestä yliopistosta suorittaneille alumneille tehdyn kyselyn sekä yliopistojen itsensä toimittamien tilastojen perusteella. Hankenista valmistuneiden palkat ovat nousseet nopeasti valmistumisen jälkeen, ja alumnit raportoivat myös hyötyneensä merkittävästi alumniverkostostaan.

Hanken menestyy rankingissa hyvin myös useilla muilla osa-alueilla. Kansainväliset kokemukset ovat tärkeä osa maisterikoulutusta. Korkeakoulussa on myös varsin tasainen sukupuolijakauma: opiskelijoista 48 prosenttia on naisia, mikä on suurempi osuus kuin monissa muissa rankingissa mukana olevissa yliopistoissa. Hanken menestyy hyvin myös kestävyyden osa-alueella niin korkeakoulun hiilidioksidipäästöjen kuin kestävyyskysymysten opetukseen integroinnin osalta.

Lue lisää rankingista Financial Timesin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ingmar Björkman

Rehtori, Kauppakorkeakoulu Hanken

P. +358 40 704 0291

Sähköposti: ingmar.bjorkman@hanken.fi