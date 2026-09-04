Kari Hotakaisen uutuus on villien yllätysten satukokoelma, joka pyöräyttää arkiset ajatukset kaikenkarvaisista elollisista päälaelleen

Mitä tapahtuu, kun lehmä ja sika joutuvat vaihtamaan ammattia? Miten käy viemärirotan, joka unelmoi helposta elämästä? Entä kuinka naurulokki onnistuu palauttamaan ilon uuden ystävänsä elämään?

Kari Hotakaisen Naurulokki ja pastori huvipuistossa -kirjan saduissa ihmiset ja eläimet ovat elämänmuutosten edessä joko tahtoen tai tahtomattaan. Sadut naurattavat, liikuttavat ja pistävät ajattelemaan. Ne ovat yhtä aikaa absurdeja ja täysin totta.

Hotakainen toivoo, että satuja lukiessaan aikuinen ajattelee ja lapsi nauraa. Tarinoista voi oppia esimerkiksi, ettei raha välttämättä tuo onnea – tai että elämän tarkoitus voi löytyä lähempää kuin uskoisikaan, kolmen sentin päässä olevasta rahkakulhosta.

"Tässä satukokoelmassa ihminen ei todellakaan ole luomakunnan kruunu, vaan laji muiden eläinten joukossa", Hotakainen sanoo.

Palkitun virolaisen kuvittajan Anne Pikkovin kuvitus antaa niin suurten kuin pientenkin lukijoiden mielikuvitukselle siivet.

Kirjassa on palkitun virolaisen kuvittajan Anne Pikkovin kuvitus.

Tekijöistä

Kari Hotakaisen ensimmäinen lemmikkieläin oli sammakko. Hän uskoo olleensa edellisessä elämässään lehmä – tai ainakin haluaa kuvitella niin, sillä hänen mielestään lehmissä asuu selittämätön rauha.

Anne Pikkov on useaan kertaan palkittu virolainen lastenkirjakuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hänen kuvituksiaan on aiemmin nähty mm. kirjassa Oskarin ihmepuhelin (2026). Jos Pikkov olisi eläin, hän olisi pöllö, ehdottomasti pöllö. Ne ovat hiljaisia ja salaperäisiä ja näkevät pimeässä.

Naurulokki ja pastori huvipuistossa ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 18.9.

Kirja ilmestyy 18.9. myös äänikirjana näyttelijä Jussi Vatasen lukemana.

Hetken olin joku muu / Vita da lupo -satu kokoelmasta julkaistaan syyskuussa Italiassa Giulia Pillon käännöksenä Iperborea-kustantamon Nilsson Bookazine -lastenlehdessä.

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