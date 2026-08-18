Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 11.9. klo 9–10
7.9.2026 12:37:48 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 11.9. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin syyskuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).
Syyskuun Strasbourgin täysistunnossa (14.–17.9.) mepit keskustelevat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa Euroopan unionin tilasta ja kuulevat myös Kanadan pääministeri Mark Carneya. Mepit keskustelevat ja äänestävät Euroopan demokratian kilpi -erityisvaliokunnan mietinnöstä sekä ehdotuksista vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta (mukana mietinnöt suomalaismepeiltä Pekka Toveri ja Anna-Maja Henriksson sekä Aura Salla). Täysistunnossa äänestetään myös päästökauppajärjestelmästä, EU:n valmiudesta vastata hybridiuhkiin, EU:n nuorisostrategiasta sekä Eero Heinäluoman mietinnöstä, joka koskee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyötä kilpailulainsäädännön soveltamisessa.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 10.9. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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