Presidentti Stubb kansainväliseen avaruushuippukokoukseen Pariisiin
7.9.2026 12:38:17 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 55/2026
7.9.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu kansainväliseen avaruushuippukokoukseen torstaina 10. syyskuuta 2026 Pariisissa.
Ensimmäistä kertaa tällä formaatilla järjestettävän huippukokouksen tavoitteena on edistää kansainvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä avaruuskysymyksissä.
Kokouksen pääteemoja ovat avaruuden turvallisuus, avaruustalous, avaruuden kestävä hallinta sekä tutkimuksen ja osaamisen edistäminen. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut huippukokoukseen valtuuskuntia 120 eri maasta. Kutsuttujen joukossa on myös kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen edustajia, parlamentaarikkoja, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, paikallis- ja aluehallintojen sekä kehityspankkien päättäjiä. Kokouksen puheenjohtajamaat ovat Ranska ja Saksa.
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