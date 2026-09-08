Inbjudan och meddelande: Fotokonstnär Marja Piriläs omfattande utställning Camera Obscura i Kuntsi museum för modern konst – Presskonferensen fre 18.9.2026 kl. 10
8.9.2026 12:30:11 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA
Välkommen på presskonferensen för utställningen Marja Pirilä – Camera Obscura fredag 18.9.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst, adress Inre hamnen, 65100 Vasa.
Närvarande på presskonferensen är konstnär Marja Pirilä och utställningschef Maaria Salo från Vasas museer.
Välkommen på utställningens öppna vernissage fredag 18.9 kl. 18–20 på Kuntsi museum för modern konst.
Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358 40 3537377, maaria.salo@vasa.fi
Det går att komma överens om intervjuer efter presskonferensen. Representanter för medierna kan, boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen.
Infobilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/HJNaZwscjxe4ZWjk
MEDDELANDE
Fotokonstnär Marja Piriläs omfattande utställning Camera Obscura i Kuntsi museum för modern konst
En av den finländska fotokonstens mest framstående namn, Marja Pirilä, presenterar sin omfattande separatutställning Camera Obscura på Kuntsi museum för modern konst. Utställningen visas 19.9.2026–9.1.2027 och presenterar konstnärens produktion under en period på nästan fyra decennier.
Fotokonstnär Marja Piriläs utställning leder oss in i ljusets och fotograferingens värld, där det vardagliga och det magiska varvas om vartannat. Pirilä är särskilt känd för sitt långsiktiga och originella konstnärliga utforskande av camera obscura-fenomenet.
Genom den arbetsmetod som hon utvecklat i mer än 30 år har hon skapat en igenkännbar bildvärld där verkligheten framträder som mångbottnad, poetisk och överraskande. Ljus, rum, minne och upplevelser av närvaro vävs samman i hennes verk på ett sätt som utmanar betraktaren att granska sin omgivning ur ett nytt perspektiv. Det magiska med fenomenet har inte bara fascinerat Pirilä utan även konstnärer och vetenskapsmän i århundraden, allt från Leonardo da Vinci (1452–1519) till Canaletto (1697–1768).
Ljuset som alltings utgångspunkt
För Pirilä är ljuset alltings utgångspunkt. Hon har skapat ett unikt konstnärligt uttryckssätt kring utforskandet av ljus. Pirilä, som förenar konstnärskapet med en bakgrund som biolog, berättar hur förundran, experimenterande och en meditativ form av koncentration ledde henne in i camera obscurans värld.
I Piriläs verk skapar växelverkan mellan ljus, rum och tid nya slags verkligheter. När interiörerna smälter samman med den omgivande världen blir välbekanta vyer fascinerande och gåtfulla. Konstverken inbjuder till att stanna upp, granska omvärlden med nya ögon och uppleva ljuset på ett nytt sätt.
Omfattande konstverksserier presenteras
Utställningen, som har sammanställts för Kuntsi museum för modern konst, presenterar fem omfattande konstverksserier. I serien Interiör/Exteriör, som inleddes 1996 och som fortfarande pågår, kombinerar Pirilä människan, hennes rum och den yttre verkligheten till ett intimt personporträtt. På utställningen visas också Jag är, som behandlar teman om tillväxt och förändring, samt Talking House som tar upp övergivenhet och skörhet. Milavida-serien avspeglar historien om det nybarockpalats som Peter och Olga von Nottbeck lät bygga i Tammerfors. På utställningen visas även serien I Strindbergs rum, som tillkom i ett konstnärsresidens i Frankrike.
Konstnärens produktion kan tolkas utifrån de betydande konstteoretikerna Barthes, Derridas och Merleau-Pontys perspektiv. I Piriläs verk förenas närvaro och frånvaro genom den yttre värld som projiceras i det inre rummet. Rummet existerar rent konkret, men landskapet framträder som ett av ljuset förmedlat avtryck av något som befinner sig någon annanstans. Verken inbjuder till reflektion över verklighetens olika skikt och förhållandet mellan det synliga och det osynliga.
En mångsinnlig upplevelse
På utställningen visas förutom fotografier även tredimensionella verk och rumsliga gestaltningar som åskådliggör camera obscura-fenomenet. Camera obscura-multilinsverken har skapats i samarbete med fotokonstnär Petri Nuutinen. Helheten kompletteras även av Piriläs tidiga verk utförda med hålkamera samt av det ljudlandskap som musiker och tonsättare Tapani Rinne har skapat för utställningen. Detta ljudlandskap fördjupar den meditativa och mångsinnliga upplevelsen av utställningen.
Piriläs verk har visats på bred front i Finland samt internationellt i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Hennes verk ingår i betydande offentliga och privata samlingar och hon har fått åtskilliga erkännanden, bland annat statspriset för fotokonst (2000), Birkalands konstpris (2010) och Alfred Kordelins pris (2020) för sin kreativa utveckling av camera obscura-tekniken.
Utställningen har producerats av Kuntsi museum för modern konst/Vasas museer och kuraterats av utställningschef Maaria Salo i samarbete med konstnären. Utställningen har valts till det nationella kulturutbildningsprogrammet Konsttestarna 2026–2027. Utställningen understöds av Museiverket, Finska kulturfonden – Södra Österbottens fond, Svenska kulturfonden, Konst- och kulturmyndigheten och Bröderna Gröndahls Stiftelse.
Den öppna vernissagen för utställningen Marja Pirilä – Camera Obscura äger rum på Kuntsi museum för modern konst fredagen den 18 september kl. 18–20. Kvällens musikframträdande framförs av musikern och tonsättaren Tapani Rinne. Välkomstorden hålls av Vasa stadsdirektör Tomas Häyry, och öppningstalet ges av Asko Mäkelä, museichef emeritus vid Finlands Fotografiska Museum. Dessutom får publiken höra ett tal av konstnären Marja Pirilä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358 40 3537377, maaria.salo@vasa.fi
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