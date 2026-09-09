KHO:n ennakkopäätös, joka koskee oikeudenkäyntikulujen korvaamista
9.9.2026 09:05:03 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Viranhaltija oli peruuttanut hallinto-oikeudelle tehdyn huostaanottohakemuksen, koska lapsen ja perheen kokonaistilanteessa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ja tarve huostaanotolle oli lakannut.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus ratkaistaan myös asian käsittelyn rauetessa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n perusteella. Tällöinkin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa ratkaisussa kysymys on kuluvastuun kohtuullisuuden kokonaisarvioinnista.
Asian olosuhteet poikkesivat ennakkopäätöksessä KHO 2024:79 olleesta tilanteesta erityisesti oikeudenkäyntikulujensa korvaamista vaatineen vanhemman toiminnan osalta.
Ottaen huomioon päätöksestään tarkemmin ilmenevät olosuhteet ja näkökohdat korkein hallinto-oikeus katsoi kuluvastuun kohtuullisuutta kokonaisuutena arvioiden, ettei ollut kohtuutonta, että lapsen isä joutui itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.
Äänestys 3–2 ja esittelijän eriävä mielipide
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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