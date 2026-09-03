Kansalaiset: Julkisista palveluista ei pidä leikata
8.9.2026 06:00:00 EEST | STTK ry. | Tiedote
Suomalaiset haluavat, että kattavat julkiset palvelut ja sosiaaliturva ovat jatkossakin hyvinvointivaltion ytimessä. Tämä käy ilmi STTK:n tilaamasta kansalaiskyselystä. Julkisen talouden sopeuttamisen keinoksi kansalaiset valitsevat leikkausten sijaan veronkorotukset.
Julkisen talouden sopeuttaminen ja sen keinot ovat tulevan vaalikauden talouspolitiikan keskiössä. STTK:n kansalaiskysely näyttää, mitä suomalaiset sopeutukselta toivovat. Peräti 88 prosenttia vastaajista pitää laajoja julkisia palveluja jatkossakin tärkeinä.
– Suomalaiset näyttävät edelleen kannattavan laajaa hyvinvointivaltiota. Vain 16 prosenttia vastaajista kannattaa julkisista palveluista leikkaamista julkisen talouden sopeuttamiskeinona. Laajoja julkisia palveluja haluaa vahva enemmistö, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi summaa.
Kansalaiskyselyn vastaajat sopeuttaisivat julkista taloutta ennen kaikkea verotuksen keinoin. Suurituloisten ja yritysten verotuksen kiristäminen ovat suosituimpien sopeutuskeinojen joukossa.
– Suomalaiset lähettävät päättäjille vahvan viestin. Hyvinvointivaltio halutaan säilyttää, ja siitä ollaan myös valmiita maksamaan. Veronkiristysten lisäksi kansalaiset haluavat talouskasvun vahvistamista. Tämä tarkoittaa panostuksia koulutukseen ja TKI-toimintaan, Else-Mai Kirvesniemi huomauttaa.
Vahvat palvelut vaativat vahvan rahoituspohjan
Suomalaisten mielestä terveydenhuollon, pelastustoimen ja koulutuksen palvelut ovat hyvinvointivaltion ytimessä. Perusterveydenhuollon rahoittamista verovaroin kannattaa jopa 95 prosenttia vastaajista. Peruskoulun julkista rahoitusta pitää tärkeänä 94 prosenttia vastaajista.
– Palveluiden rahoituksesta ei voi jatkuvasti hakea säästöjä vahingoittamatta hyvinvointivaltiota. Laadukkaat palvelut ovat investointi kansalaisten hyvinvointiin ja yhteiskunnan vakauteen, eivät menoerä. Kansalaiset antavat tukensa tälle ajatukselle, ja siksi se pitäisi huomioida myös päätöksenteossa nykyistä vahvemmin, Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tilasta huolehtiminen on erityisen kriittistä. Kansalaiskyselyn tulokset kertovat, että julkisen sektorin pitää jatkossakin olla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden ensisijainen tuottaja.
– Hyvinvointialueiden rahoitusmalli ei toimi. Siitä kertovat jatkuva säästöjen hakeminen henkilöstövähennyksien kautta ja haasteet palveluiden järjestämisessä. Alueet tarvitsevat verotusoikeuden. Vakaampi rahoituspohja vahvistaisi paitsi kannustimia toiminnan kehittämiseen myös alueiden itsehallintoa, Else-Mai Kirvesniemi linjaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
80 vuotta oikeudenmukaisen työelämän puolesta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
Palkansaajakeskusjärjestöt: Hyvä arviointiväline ei korvaa palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanon puutteita3.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden mallin työn vaativuuden arviointiin. SAK, Akava ja STTK pitävät mallia tärkeänä välineenä, mutta yksinään se ei pysty korvaamaan palkka-avoimuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon puutteita.
Hallitus ei vieläkään ottanut suomalaisten arjen haasteita tosissaan1.9.2026 20:36:32 EEST | Tiedote
Hallitus kertoi viimeisessä budjettiriihessään, että Suomi on saatu jaloilleen. Työttömyyden ja toimeentulon haasteiden kanssa painiskelevien suomalaisten voi olla vaikea uskoa tätä. Valitettavasti budjettiriihen päätökset eivät tarjoa tilanteeseen helpotusta.
STTK: Työajan lyhentäminen voi parantaa jaksamista18.8.2026 06:15:00 EEST | Tiedote
Työajan lyhentäminen voi tarjota ratkaisuja työelämän vaihteleviin kuormitustilanteisiin ja vahvistaa työntekijöiden motivaatiota. Näin arvioi tutkija, valtiotieteiden tohtori Anna Kuokkanen STTK:lle laatimassaan selvityksessä.
Talouskasvu hyödyttämään myös palkansaajia – sopeutus veropainotteiseksi14.8.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa jo kolmatta vuotta. Silti työttömyys on korkealla ja julkiset palvelut ongelmissa. Ensi vaalikauden talouspolitiikan ytimessä on oltava suomalaisia laajasti hyödyttävä kasvu. Sopeutus puolestaan on tehtävä veropainotteisesti - kuten STTK:n eduskuntavaalikyselyn perusteellakin toivotaan.
STTK: Eläkejärjestelmän heikentämisen lasku lankeaisi nuorille13.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Huonosti hoidettua julkista taloutta ei pidä paikata hyvin hoidetun eläkejärjestelmän varoilla. Viimeisin esitys liittyy eläkemaksun alentamiseen. Se heikentäisi eläkejärjestelmän kestävyyttä ja riskit siirtyisivät nuorille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme