Nordic Digital Music Survey 2026: Maksullisten musiikin suoratoistopalveluiden käyttö kasvoi Suomessa maltillisesti – YouTube on Suomen suosituin musiikin suoratoistopalvelu
10.9.2026 09:00:00 EEST | Teosto ry | Tiedote
Maksullisten musiikin suoratoistopalveluiden käyttö on kasvanut maltillisesti Suomessa kahden vuoden aikana, mutta ilmaisversioiden käyttö on silti Pohjoismaiden suurinta. Tekijänoikeusjärjestö Teoston (Suomi), Kodan (Tanska) ja TONOn (Norja) tuoreen Nordic Digital Music Survey 2026 -tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen 12–65-vuotias käyttää nyt vähintään yhtä maksullista musiikin suoratoistopalvelua.
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Suomi lähestyy muiden Pohjoismaiden eli Ruotsin, Norjan ja Tanskan tilaustasoa maksullisten musiikin suoratoistopalveluiden osalta, mutta poikkeaa niistä edelleen sekä ilmaiskäytön laajuuden että palveluvalintojen perusteella. Maksullisia musiikin suoratoistopalveluja käyttävien suomalaisten osuus on kasvanut kahdessa vuodessa 41 prosentista 50 prosenttiin, kun taas pelkästään ilmaisia palveluja käyttävien osuus on laskenut 54 prosentista 46 prosenttiin. Musiikkia Suomessa striimauspalveluiden kautta käyttää jo 96 prosenttia suomalaisista.
YouTube on Suomessa yhä käytetyin musiikkipalvelu, jota musiikin kuunteluun käyttää 73 prosenttia suomalaisista. Spotifyn osuus on noussut noin 60 prosentista 65 prosenttiin, kun YouTuben osuus on taas laskenut 78 prosentista 73 prosenttiin.
Muualla Pohjoismaissa Spotify on ohittanut YouTuben musiikin kuunteluvälineenä. Pohjoismaisella tasolla Spotifyn osuus suoratoistopalveluiden käytöstä on 67 prosenttia ja YouTuben 65 prosenttia. Spotifyn ilmaisversiota käyttää 45 prosenttia suomalaisista, kun samalla Pohjoismaiden keskiarvo on ainoastaan 29 prosenttia.
”On hyvä kehityssuunta, että yhä useampi suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia versioita, vaikka matkaa muiden Pohjoismaiden tasolle vielä on. Maksullisissa palveluissa musiikin käytöstä tekijöille maksettavat korvaukset ovat huomattavasti oikeudenmukaisemmat. Suomalaiset ovat myös pohjoismaalaisista valmiimpia maksamaan palvelusta enemmän, jos musiikin tekijät ja esittäjät saisivat parempia korvauksia. Tämä on vahva viesti musiikkipalveluille”, Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto kommentoi.
Uusi musiikki löydetään vielä radiosta, mutta suunta on laskeva
Radiosta uuden mieluisan kappaleen kertoi viimeksi löytäneensä 19 prosenttia suomalaisista. Suunta on kuitenkin laskeva, sillä vuonna 2024 radiosta uutta musiikkia kertoi löytävänsä vielä 26 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista. Radiosta uutta musiikkia löytää joka kolmas 50–65-vuotias suomalainen. Radio oli ensisijainen uuden musiikin löytämisen kanava ainoastaan kahdelle prosentille 12–17-vuotiaista ja viidelle prosentille 18–29-vuotiaista.
Radion jälkeen suosituimpia uuden musiikin löytämiskanavia kaikenikäisten suomalaisten joukossa ovat YouTube (13 %), TikTok (12 %), suoratoistopalveluiden omat soittolistat tai suositukset (11 %) ja ystävien suositukset (8 %).
TikTok on vahvistanut asemaansa alle 30-vuotiaiden tapana löytää uutta musiikkia. Jopa 35 prosenttia (+11 %) 12–17-vuotiaista ja 23 prosenttia (+3 %) 18–29-vuotiaista kertoi löytäneensä uuden mieluisan kappaleen TikTokista. Kanava on selkeästi edelleen nuorten suosiossa, sillä ainoastaan kuusi prosenttia 50–65-vuotiaista kertoi löytäneensä uuden kappaleen TikTokista. Ikäryhmien kuilu näkyy selvästi jo 30–39-vuotiaiden suomalaisten kohdalla, sillä heistäkin ainoastaan kahdeksan prosenttia kertoi löytäneensä uutta musiikkia TikTokin kautta.
Kaupallisten video on demand -palveluiden käyttö kasvoi, mutta Yle Areena on edelleen Suomen suosituin suoratoistopalvelu
TV-, video- tai elokuvasisältöjä (video on demand) striimaa 90 prosenttia suomalaisista (2024: 86 %). Suomen käytetyin videoiden suoratoistopalvelu on maksuton Yle Areena, jota käyttää 50 prosenttia suomalaisista. Julkisten TV-palvelujen käytössä suunta on Suomessa päinvastainen kuin Pohjoismaissa keskimäärin. Yle Areenan käyttäjäosuus laski kahdessa vuodessa 54 prosentista 50 prosenttiin. kun samaan aikaan yleisradioiden suoratoistopalveluiden käyttö Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kasvoi. Keskimäärin Pohjoismaissa julkisten suoratoistopalvelujen käyttö nousi 51 prosentista 53 prosenttiin.
Kaupallisia video on demand -palveluita käyttää jo 86 prosenttia suomalaisista (2024: 78 %). Yhtenä syynä kasvuun on YouTuben käyttö, sillä YouTube oli mukana palveluvertailussa ensimmäistä kertaa. YouTubea kertoo katsovansa 35,7 prosenttia suomalaisista. Suomen suosituin kaupallinen suoratoistopalvelu on kuitenkin Netflix, jota käyttää 44 prosenttia suomalaisista (2024: 41 %). Pohjoismaisella tasolla Netflixiä käyttää yhteensä 55 prosenttia tutkimukseen vastanneista.
Suomalaiset pähkinänkuoressa 2026: musiikin sekä tv:n ja elokuvien suoratoisto
- 96 % suomalaisista kertoi käyttävänsä musiikin suoratoistopalveluita (+1 %). Musiikkia kuunnellaan keskimäärin 3,7 tuntia päivässä (+5,7 % verrattuna vuoden 2024 tasoon 3,5 tuntia).
- 50 % käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia versioita (+9 %). Vain ilmaisversioita käyttävien osuus laski 54 prosentista 46 prosenttiin. Suomalaiset käyttävät kuitenkin edelleen Pohjoismaista eniten ilmaisia musiikkipalveluja.
- 73 % suomalaisista kertoi kuuntelevansa musiikkia YouTubesta ja 65 % Spotifysta. Suomi on edelleen ainoa Pohjoismaa, jossa YouTube on Spotifyta käytetympi musiikkipalvelu. Spotifyn käyttäjistä 59 % käyttää jotakin maksullista Spotify-versiota, mutta ilmaisversio on edelleen yksittäisistä Spotify-vaihtoehdoista yleisin.
- Radiosta uuden mieluisan kappaleen kertoi viimeksi löytäneensä 19 % suomalaisista (2024: 26 %). Seuraavaksi yleisimmät kanavat olivat YouTube (13 %), TikTok (12 %), suoratoistopalveluiden omat soittolistat tai suositukset (11 %) sekä ystävien suositukset (8 %).
- 50–65-vuotiaista 29 % kertoi löytäneensä uuden kappaleen radiosta. Radio oli ensisijainen uuden musiikin löytämisen kanava vain 2 %:lle 12–17-vuotiaista ja 5 %:lle 18–29-vuotiaista.
- 35 % 12–17-vuotiaista ja 23 % 18–29-vuotiaista kertoi löytäneensä uuden mieluisan kappaleen TikTokista. Vain 6 % 50–65-vuotiaista kertoi löytäneensä uuden kappaleen TikTokista. Ikäero näkyy selvästi myös 30–39-vuotiaissa, joista 8 % löysi uuden musiikin TikTokin kautta.
- 90 % suomalaisista kertoi käyttäneensä TV- ja elokuvien suoratoistopalveluita (+4 %). Peräti 90 %:lla on käytössään ainakin yksi kaupallinen suoratoistopalvelu (+13 %).
- Julkisen palvelun suoratoistopalvelua (Yle Areena) käytti 50 % suomalaisista. Osuus laski hieman vuodesta 2024 (54 %). Yle Areena on silti edelleen Suomen käytetyin yksittäinen TV- ja elokuvien suoratoistopalvelu. Yle Areenaa seuraavat Netflix 44 %, YouTube 36 %, MTV Katsomo 24 %, HBO Maxi 21 % ja Disney+ 19 %.
Lue tutkimusraportti tästä (pdf)
Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin digitaalisia musiikin, TV:n ja elokuvien kuuntelu- ja katselutottumuksia mittaava tutkimus tehtiin elokuussa 2026 yhteistyössä Teoston, Tanskan tekijänoikeusjärjestö Kodan ja Norjan TONOn kanssa. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia 1000. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi ja sen toteuttaa tutkimusyhtiö YouGov.
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Yhteyshenkilöt
Johanna LaitinenViestintäpäällikköTeosto ryPuh:0401921900johanna.laitinen@teosto.fiwww.teosto.fi
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Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
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