KUTSU medialle elintarviketeollisuuden hallitusohjelmatavoitteiden julkistukseen 15.9.2026
8.9.2026 10:19:16 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu
Katetaan pöytä ruoka-alan kasvulle!
Tule kuulemaan, mitä ratkaisuja elintarviketeollisuus ja poliittiset päättäjät tarjoavat ruoka-alan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Miten turvataan huoltovarmuus ja otetaan huomioon kestävyys?
Miten katetaan pöytä kasvulle ja varmistetaan ruoka-alan menestys tulevaisuudessa?
Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen, jossa julkistetaan elintarviketeollisuuden tavoitteet seuraavan hallituksen ohjelmaan vuosille 2027–2031.
Lisäksi kuullaan paneelikeskustelu, jossa puolueiden edustajat ruotivat ruoka-alan tavoitteita.
Luvassa on ajankohtaisia näkemyksiä ja vuoropuhelua jokaiselle suomalaiselle tärkeän alan tulevaisuudelle keskeisistä kysymyksistä.
Ohjelman jälkeen tarjoillaan maittava lounas, jonka äärellä keskustelu jatkuu.
Aika: Tiistai 15.9.2026 klo 11.00–13.00
Paikka: Botta Events, Juhlasali, Museokatu 10, 00100 Helsinki
OHJELMA
Klo 11.00
Avaus ja elintarviketeollisuuden hallitusohjelmatavoitteiden julkistus, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä
Klo 11.15
Paneelikeskustelu: Miten varmistetaan Suomen ruoka-alan menestys?
Osallistujat:
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puolueen varapuheenjohtaja Simo Grönroos (PS)
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kansanedustaja Teemu Kinnari (KOK)
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kansanedustaja Mai Kivelä (VAS)
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kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (KESK)
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kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen (SDP)
Keskustelun juontaa Iltalehden toimittaja Juha Ristamäki
Klo 12.10
Päätössanat
Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström
Lounas
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 14.9.2026 klo 14.00 sähköpostilla: viestinta@etl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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