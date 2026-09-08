KUTSU medialle elintarviketeollisuuden hallitusohjelmatavoitteiden julkistukseen 15.9.2026

Katetaan pöytä ruoka-alan kasvulle!

Tule kuulemaan, mitä ratkaisuja elintarviketeollisuus ja poliittiset päättäjät tarjoavat ruoka-alan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Miten turvataan huoltovarmuus ja otetaan huomioon kestävyys?

Miten katetaan pöytä kasvulle ja varmistetaan ruoka-alan menestys tulevaisuudessa?