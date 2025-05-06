Taru Lindeman Excellence Finlandin toimitusjohtajaksi
8.9.2026 13:00:00 EEST | Excellence Finland | Tiedote
KTM Taru Lindeman aloittaa Excellence Finlandin toimitusjohtajana 1.1.2027. Hän siirtyy tehtävään Boardman Oy:n toimitusjohtajan paikalta.
Lindemanilla on vahva kokemus strategiatyöstä, johdon koulutuksista, toimitusketjujen hallinnasta sekä laajojen sidosryhmäverkostojen rakentamisesta. Hän on toiminut Boardman Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 ja työskennellyt tiiviisti yritysten johdon, hallitusten ja omistajien kanssa hallitustyön, strategian, johtamisen ja toiminnan uudistamisen parissa.
"Teknologinen kehitys muuttaa organisaatioiden toimintaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Muutoksen keskellä tarvitaan rohkeutta uudistua, kasvun nälkää ja uudenlaista ymmärrystä siitä, mitä laadukas, kestävä tekeminen ja johtaminen tarkoittavat tulevaisuudessa. Olemme todella iloisia saadessamme Tarun luotsaamaan ja myös uudistamaan Excellence Finlandia, jonka ydintehtävä on vahvistaa Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa", sanoo Excellence Finlandin hallituksen puheenjohtaja Hanna Kivelä.
”Kiitän Excellence Finlandin hallitusta luottamuksesta. On innostavaa päästä rakentamaan suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kestävää kilpailukykyä hyvin konkreettisella tavalla – edistämällä laadukasta johtamista, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja uudistumiskykyä. Tulevaisuuden haasteita ei ratkaista yksin, vaan tarvitsemme myös vahvaa yhteistyötä ja osaamisen jakamista yli organisaatio- ja toimialarajojen. Excellence Finlandilla on erinomainen mahdollisuus tuoda toimijoita yhteen ja auttaa viemään parhaat käytännöt osaksi organisaatioiden arkea ja tuloksellista toimintaa. On hienoa päästä jatkamaan ja vahvistamaan tätä työtä”, Taru Lindeman sanoo.
Excellence Finland on Suomen suurin laadun- ja kehittämisen asiantuntijoiden verkosto, jonka tehtävänä on Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Excellence Finland -brändin alla toimii voittoa tavoittelematon Suomen Laatuyhdistys ry sekä yhdistyksen omistama Laatukeskus Excellence Finland Oy. Yhdistyksellä on yli 400 organisaatiojäsentä, ja sen toiminnassa on mukana tuhansia laadun- ja kehittämisen asiantuntijoita ympäri Suomen.
Lisätiedot
Hanna Kivelä
Hallituksen puheenjohtaja, Excellence Finland
p. +358 40 738 5122
Taru Lindeman
p. +358 40 730 3914
Yhteyshenkilöt
Katja EskolaViestintä- ja markkinointijohtajaExcellence FinlandPuh:0452631613katja.eskola@excellencefinland.fi
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