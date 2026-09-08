Eläimet perivät konepellit ja sillankaiteet — Tero-Petrin uusi single on katastrofilaulu, jolla on onnellinen alku

Maailmanlopun laulut päättyvät yleensä ihmiseen. Tero-Petrin uudella singlellä ihminen on jo poissa, ja tilalla on jotain odottamattoman lempeää: eläimet, jotka ovat ottaneet käyttöönsä sen, mitä me jätimme. Konepellit, sillankaiteet ja ruostuneet riippulukot ovat muuttuneet suojiksi niille, jotka jäivät jäljelle.

– Tässä laulussa ei oikeastaan ole onnellista loppua, vaan pikemminkin onnellinen alku, Tero-Petri sanoo.

Laulu ei silti julista eikä syytä — se katsoo tuhoa siltä puolelta, jolta sitä harvoin katsotaan.

Genesistä ja Springsteeniä, soitettuna maan tasalla

– Sävellyksenä kappale edustaa minulle eräänlaista progepopin perinnettä. Kuuntelin jossain vaiheessa paljon Genesistä, ja tässä on jotain samaa kuin heidän juhlavan jähmeissä pop-kappaleissaan — sekä Petri Laaksosen euroviisuissa Eläköön elämä ja Sata salamaa. Me esitämme sen kuitenkin folkisti, bändin luomusoundilla: ikään kuin Springsteenin stadionrock kohtaisi orgaanisen, maanläheisen soiton.

Sama linja kulkee läpi koko tulevan albumin. Yhtye haki tuottaja Kaj Mäki-Ullakon kanssa ilmavaa ja hengittävää sointia, jossa laululle jää enemmän tilaa kuin aiemmilla levyillä. Korvaamattomat soittaa levyllä kuusihenkisesti ja mahdollisimman vähillä studiokikoilla — yhdessä kappaleessa hiekkapaperi toimii rytmisoittimena.

Kuudes soololevy ilmestyy 9. lokakuuta

Voi näinkin elää on Tero-Petri Suovasen kuudes soololevy. Yhtye uudistui, kun viulisti ja bouzoukin soittaja Tomi Rikkola liittyi Korvaamattomiin, ja Se-yhtyeestä tunnettu Yari Knuutinen ryhtyi Tero-Petrin ja tulevan levyn henkiseksi sparraajaksi. Tero-Petri on kuvannut levyä taiteellisen uransa kohokohdaksi.

Albumin ensimmäinen single Onnellinen häntä on noussut Spotifyn Suomirock tänään -soittolistan kestosuosikiksi ja voitti julkaisuviikollaan marraskuussa 2025 YLE:n Levylautakunta-ohjelman parhaan biisin äänestyksen. Toisen singlen Himo tanssittaa mua musiikkivideo sai ensinäyttönsä Soundissa; videon ohjasi Petri Erkkilä. Neljäs single Vuodenajat kasvoilla ilmestyy 25.9.

Päivisin Tero-Petri Suovanen työskentelee ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina. Musiikkia hän on tehnyt kolme vuosikymmentä — Catalepsyn kitaristina, Limonadi Elohopean keulahahmona ja Tuula Amberlan lauluntekijänä ja säestäjänä.



AINAKIN YKSI ASUKAS

Artisti: Tero-Petri & Korvaamattomat

Julkaisu: perjantaina 11.9.2026

Albumi: Voi näinkin elää, ilmestyy 9.10.2026

Levy-yhtiö: Plastic Passion

Sävellys: Tero-Petri Suovanen

Sanoitus: Tero-Petri Suovanen

Sovitus: Tero-Petri Suovanen & Korvaamattomat

Tuotanto, äänitys ja miksaus: Kaj Mäki-Ullakko

Luova sparraus: Yari Knuutinen

ISRC: FI7PP2600080

Kokoonpano

Tero-Petri Suovanen — laulu, kitara

Tomi Rikkola — viulu, bouzouki, erikoissoittimet

Mitja Kiviluoma — kitarat

Mikke Helenius — koskettimet

Jakke Aho — basso

Moilu Moilanen — rummut



Latauslinkki, promokuvat & singlen kansi:

https://www.dropbox.com/scl/fo/7asyva6cuwgpdg5igc559/AJe3vrC-4dnibp4CoFrTODw?rlkey=gmwqqw3hiya6z9gjutrdrf2n2&st=j6d9qabz&dl=0





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