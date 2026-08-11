Yli 500 kirjallisuuden ystävää täytti Vihdin kirkonkylän – uusi Kirjaraitti-tapahtuma saa jatkoa syyskuussa 2027
8.9.2026 10:07:04 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Lauantaina 5.9. ensimmäistä kertaa järjestetty Vihdin Kirjaraitti ylitti järjestäjien odotukset: kolmessa tapahtumapaikassa vieraili päivän aikana 517 kävijää, ja Maija Vilkkumaan iltaklubi Vihdin Kinossa myytiin loppuun. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 4.9.2027.
– Olemme todella iloisia ja yllättyneitä, kuinka suuren suosion tapahtuma saavutti nyt jo ensimmäisellä kerralla. Paikalle saapuneiden kirjallisuuden ystävien palaute oli hyvin lämminhenkistä ja kiitollista, Vihdin Kirjaraitille on selkeä tilaus. Uskallammekin nyt jo sanoa että Kirjaraitti saa jatkoa, seuraavan tapahtuman päivämäärä on lauantaina 4.9. 2027, Kirjaraitin ohjelmapäällikkö Milla Palovaara kertoo.
Vihdin Kirjaraitti juhlistaa kirjallisuutta, lukemista ja kirjaa esineenä, ja tuo esiin Vihdin kirjallista historiaa nykypäivän kirjallisten keskustelujen kautta. Tapahtumapaikkoina toimivat Vihdin museo, Vihdin Kino sekä antikvariaatti-kirjakauppa-taidegalleria Kirja-Aitta, jotka kaikki sijaitsevat kävelyetäisyydellä toisistaan kylänraitin varrella.
– Kun 80-vuotias elokuvateatteri täyttyy viimeistä paikkaa myöten kirjallisuudesta ja musiikista, ei juhlavuodelle voi parempaa lahjaa toivoa. Lauantaina Kinon salissa oli sitä samaa tunnelmaa, jonka takia tämä talo aikanaan rakennettiin – ihmiset kokoontuivat yhteen tarinoiden ääreen, Vihdin Kinon yrittäjät Merja Leino ja Tauno Stick iloitsevat.
Ensimmäisen Vihdin Kirjaraitin tähtivieraita olivat tuore Finlandia- ja Runeberg-palkintojen voittaja Monika Fagerholm ja Finlandia-voittaja ja kotimaisen proosan uudistaja Rosa Liksom, joka julkaisee odotetun uuden romaaninsa Talo keskiviikkona 9. syyskuuta. Fagerholmin kanssa hänen teoksistaan ja urastaan keskusteli toimittaja Eva Kela. Rosa Liksom keskusteli kustannustoimittajansa Harri Haanpään kanssa tulevasta kirjastaan ja kaksikko muisteli kirpeällä huumorilla myös pitkäaikaista yhteistyötään kaikkien Liksomin teosten parissa. Ohjelman mystillisin anti oli kirjailija-joogatutkija Matti Rautaniemen ja kustantaja Boris Branderin keskustelu Rautaniemen kesällä 2026 ilmestyneestä kirjasta Tapio Kotkavuoren elämä ja kuolema – Suomalaismiehen odysseia Setin temppelin mestariksi ja takaisin. Salatieteisiin perehtyneet asiantuntijat valottivat kirjan päähenkilön matkaa mustaa magiaa harjoittavan Setin temppelin jäseneksi teemaan osuvassa Vihdin Kirja-Aitan historiallisessa salongissa.
Kirjaraitin iltaklubi sai vieraakseen poptähti Maija Vilkkumaan, jonka esikoisromaani Nainen katolla ilmestyi jo vuonna 2013. Kosmos-kustantamo julkaisi tarinan uudelleen äänikirjana keväällä 2026. Vilkkumaan ja Milla Palovaaran kirjoittamiseen, luovuuteen ja musiikkiin keskittyneen keskustelun jälkeen kuultu Vilkkumaan harvinainen ja lämminhenkinen soolokeikka Vihdin Kinolla oli loppuunmyyty.
Vihdin Kirjaraitti -tapahtuman taustalla vaikuttaa vahvasti Vihdin kirkonkylällä asuneen bibliofiilin, kirjakeräilijän, kirjailijan ja intohimoisen sukututkijan Jarl Pousarin elämäntyö. Vuonna 2004 edesmennyt Pousar lahjoitti keräämänsä yli 3000 niteen kirjakokoelman Svenska Litteratursällskapet i Finland -yhdistyksen kirjastoon. Kirjaraitin ohjelmassa oli kaksi Pousarin kirjallista perintöä kunnioittavaa osiota, lohjalaisen sukututkijan Torsti Salosen Kuinka etsin esivanhempiani? -luento ja Jarl Pousarista ja hänen kirjakokoelmastaan Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling -tietokirjan kirjoittaneen Anna Perälän esitelmä, jossa hän kertoi Pousarin kirjallisuudentäyteisestä elämästä ja merkittävästä kirjakokoelmasta. Pousariin keskittyneet ohjelmat kiinnostivat luonnollisesti erityisesti paikallista väkeä ja keräsivät Vihdin museolle ja Kirja-Aittaan runsaslukuiset yleisöt.
Vihdin Kirjaraitin tapahtumiin oli vapaaehtoinen pääsymaksu, vain Maija Vilkkumaan keikka oli maksullinen. Kirjailijavieraat signeerasivat teoksiaan esiintymistensä jälkeen paikallisen kirjakaupan ja kustantamon Aurinko Kustannuksen pop-up-kirjamyyntiteltassa.
Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy:n ja Vihdin Kinon järjestämää tapahtumaa tukivat tänä vuonna Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Hiidenheimon säätiö ja Amos Andersonin rahasto. Vihdin Kirjaraitin yhteistyökumppaneita toimivat Vihdin Kino, Vihdin Museo, Vihdin Kirja-aitta, Aurinko Kustannus, MinkArt-ikkunagalleria ja Painopalvelu.
Seuraava Vihdin Kirjaraitti järjestetään 4. syyskuuta 2027.
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Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
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