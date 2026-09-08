SDP:n Paula Werning: Kallis tankkaus kurittaa eniten niitä, joille auto ei ole valinta
8.9.2026 09:19:54 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Polttoaineen hinnan raju nousu näkyy nyt suoraan suomalaisten arjessa. Vuodessa dieselin hinta on noussut lähes 40 prosenttia ja 95-bensiinin lähes 24 prosenttia. Kyse ei ole enää pienestä hintavaihtelusta, vaan monelle kotitaloudelle merkittävästä lisälaskusta.
– Kun bensa maksaa yli kaksi euroa ja diesel noin 2,30 euroa litralta, jokainen tankkaus tuntuu kukkarossa. Monessa perheessä joudutaan ihan oikeasti miettimään, mistä muusta säästetään, jotta rahat riittävät kuukauden loppuun, sanoo kansanedustaja Paula Werning (sd).
Erityisen kovaa hinnannousu osuu suomalaisiin, joiden arki on auton varassa. Töihin on päästävä, lapset kuljetettava, kaupassa käytävä ja palvelut saavutettava. Tämä todellisuus tunnetaan hyvin myös Kaakkois-Suomessa, jossa välimatkat ovat pitkiä eikä joukkoliikenne tarjoa kaikkialla todellista vaihtoehtoa.
– Tässä on kyse myös alueellisesta oikeudenmukaisuudesta. Polttoaineen hinnannousu ei kohtele kaikkia samalla tavalla. Jos auto on välttämätön töihin pääsemiseksi ja tavallisen arjen hoitamiseksi, kallistunutta tankkausta ei pääse karkuun, Werning muistuttaa.
Polttoaineen hinnannousu ei myöskään jää bensapumpulle. Kuljetuskustannusten kasvu voi siirtyä ruoan, tavaroiden ja palveluiden hintoihin ja kasvattaa siten ihmisten arjen kustannuksia entisestään.
Hallitus on alentanut polttoaineveroa ja tehnyt muutoksia työmatkakulujen verotukseen. Kun hinnat tästä huolimatta ovat nousseet näin voimakkaasti, Werningin mukaan on perusteltua kysyä, näkyvätkö hallituksen toimet tavallisen suomalaisen kukkarossa riittävästi.
– Minusta tätä pitää katsoa ihan tavallisen ihmisen kukkaron kautta. Sanomattakin on selvää, ettei muutaman kympin lisälasku hetkauta suurituloisen arkea samalla tavalla, mutta pienituloiselle se voi olla todella kova rasite. Kun asuminen, ruoka, sähkö ja työmatkat on maksettu, paljonko rahaa oikeasti jää muuhun elämiseen? Werning kysyy.
Werning muistuttaa, että kysymys on polttoaineen hintaa laajemmin suomalaisten ostovoimasta ja työn tekemisen edellytyksistä.
– Kun ihminen seisoo tankilla ja miettii, mistä taas pitää säästää, politiikan tehtävä ei ole selittää tilannetta parhain päin. Sen tehtävä on löytää ratkaisuja. Tavallisella suomalaisella pitää olla varaa käydä töissä ja elää omaa arkeaan. Kun maailma muuttuu, arjen on kestettävä, toteaa Werning.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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