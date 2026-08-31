Viennin kasvua odottaa jo yli puolet varsinaissuomalaisista vientiyrityksistä

Alueellinen kysely tehtiin tässä muodossa nyt toista kertaa, ja siihen vastasi Turun, Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen alueelta 65 vientiä aktiivisesti tekevää yritystä. Suurin osa vastanneista, 80 prosenttia, toimii teollisuuden toimialalla. Vastaajayrityksistä 41,5 prosentilla viennin osuus liikevaihdosta on 75–100 prosenttia. Yrityksistä 21,5 prosentilla vuosiliikevaihto on 50 miljoonaa euroa tai enemmän.

”Vienti vetää Varsinais-Suomessa tuoreimpien kyselyjemme mukaan nyt hyvin. Sekä kesäkuun maakunnan kilpailukykyä mittaavassa kyselyssä että elokuun vientikyselyssä odotukset kasvun suhteen ovat positiivisia. Pitkään kyselyissäkin näkynyt matalapaine näyttää olevan takana päin”, tiivistää tuloksia Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Vaikka toimintaympäristö on edelleen haastava ja ajoittain epävarma, näemme vientimarkkinoilla selkeitä kasvumahdollisuuksia”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Aaltonen, EJOT Sormat Oy.

Kiinnikevalmistaja EJOT Sormat Oy:n kasvu perustuu uusien tuotteiden kehittämiseen, tuoteportfolion laajentamiseen sekä ympäristöystävällisten ja vastuullisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään.

”Olemme vahvistaneet asemaamme uusissa asiakkuuksissa erityisesti Pohjois-Euroopassa, ja projektimyynti Aasiaan sekä Lähi-itään on osoittanut rohkaisevia kasvun merkkejä. Kasvua tukee myös vientimyyntiverkostomme määrätietoinen vahvistaminen, jonka avulla tavoitamme uusia asiakkaita ja markkinoita entistä tehokkaammin. Uskomme, että jatkuva panostus innovaatioihin, asiakaslähtöiseen kehitykseen ja kansainvälisen myyntiverkoston laajentamiseen tukee viennin kasvua myös tulevina vuosina”, Aaltonen arvioi.

Eurooppa on edelleen tärkein

Vientiyrityksistä ylivoimaisesti suurin osa vie tuotteitaan Eurooppaan (98 %), mutta vientiä suuntautuu merkittävästi myös Aasian maihin (63 %) ja Pohjois-Amerikkaan (54 %). Tässä kyselyssä vienti Pohjois-Amerikkaan näyttää hieman hiipuneen viimevuotiseen verrattuna, jolloin vastanneista 60 prosenttia ilmoitti vievänsä sinne. Aasian asema sen sijaan on vankistunut. Edelleenkin Yhdysvallat on kuitenkin yksi keskeisimmistä yksittäisistä vientimaista maakunnasta. Toisena tulee Saksa. Myös Ruotsi, Kiina, Italia ja Viro näkyvät vahvoina vientimaina kyselyssä. Tavarakauppaa ilmoittaa käyvänsä vastanneista yrityksistä 89 prosenttia. Palvelukauppaa tekee hieman yli neljännes (28 %).

Kyselyssä korostui maantieliikenteen osuus, mikä oli huomattava, 80 prosenttia. Kumipyörät kuljettavat tavaraa ainakin osan vientimatkaa. Merirahdin osuus oli 60 prosenttia, lentorahdin 51 prosenttia ja digitaalisen viennin osuus vastanneiden viennistä on noin 11 prosenttia.

Turun kauppakamarin kyselyssä selvitettiin myös toimia, joilla vienti voisi kasvaa. Yrityksen omista toimista eniten uskottiin tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, jonka merkitykseen uskoi liki puolet vastaajista (48 %). Niin ikään myynnin lisäämisellä ja kehittämisellä (43 %) ja markkinoinnin lisäämisellä ja kehittämisellä (43 %) uskotaan olevan merkittävät vaikutukset viennin edistämisessä. Toimintaympäristöön liittyvistä parannuksista keskeinen on logistiikan ja infrastruktuuri (35 %).

Konkreettisia kasvumahdollisuuksia varsinaissuomalaiset vastaajat näkevät vaihtoehdoista eniten Ukrainan jälleenrakennuksessa, puolustusteollisuudessa ja vihreän siirtymän investoinneissa.

Suurimmiksi haasteikseen varsinaissuomalaiset yritykset listaavat epävakaan tilanteen maailmalla (51 %). Myös heikko kysyntä ja vallitseva kilpailutilanne (43 %) ja korkeat kustannukset (33 %) nousevat esille. Rahoituksen puutteen ilmoittaa esteeksi vain 3 prosenttia, eikä puutteellinen osaaminenkaan ole merkittävimpien haasteiden joukossa juuri tällä hetkellä (6,2 %).

Turun kauppakamarin kyselyyn 6.−28.8.2026 välisenä aikana vastasi 65 vientiä Varsinais-Suomen alueella tekevää yritystä. Kukin yritys vastasi sähköpostitse toteutettuun kyselyyn vain kerran.