Aluekatsaus 1–6/2026: Investoinnit kasvoivat Pohjanmaan maakunnissa 62 prosenttia – Keski-Pohjanmaa nousi kasvuveturiksi
8.9.2026 09:52:09 EEST | Finnvera Oyj | Uutinen
Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla näkyy elpymisen merkkejä pk- ja midcap-yritysten investointihalukkuudessa. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamat investoinnit tammi-kesäkuussa kasvoivat vertailukaudesta 62 prosenttia ja nousivat yhteensä lähes 39 miljoonaan euroon (24). Samalla Finnveran myöntämän rahoituksen kehitys eriytyi maakunnittain: Keski-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi voimakkaasti, Pohjanmaalla maltillisesti ja Etelä-Pohjanmaalla laski viime vuoden korkealta tasolta.
Kokonaisuutena Finnveran myöntämä rahoitus kasvoi kolmessa maakunnassa noin kahdeksan prosenttia ja nousi yli 56 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin määrä oli 52 miljoonaa euroa.
Kasvu painottui käytännössä Keski-Pohjanmaalle, jossa yritysten rahoitustarpeet olivat aiempaa suurempia. Investoinnit lisääntyivät kaikissa kolmessa maakunnassa, erityisesti teollisuuden, kaupan ja kuluttajapalveluiden hankkeissa eri puolilla aluetta.
– Vuosittainen vaihtelu Finnveran alueellisessa rahoituksessa on normaalia, mutta pitkällä aikavälillä investointien vahvistuminen on Pohjanmaan maakuntien taloudelle erittäin tärkeää. Finnvera on varautunut rahoittamaan investointeja koko maassa miljardilla eurolla. Pienempiin rahoitustarpeisiin yrityksillä on käytettävissään myös Finnveran laina mikroyrityksen kasvuun, joka on jatkuvasti haettavissa oleva rahoitusmuoto. Haluamme olla mukana viemässä eteenpäin sekä kasvun alkuvaiheessa olevia yrityksiä että maakuntien merkittäviä tulevaisuushankkeita, sanoo Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen.
Rahoituksen kehitys eriytyi maakunnittain
Keski-Pohjanmaa erottui alkuvuonna alueen kasvuveturina. Finnveran rahoitus kasvoi yli kaksinkertaiseksi 22 miljoonaan euroon, ja kasvua tukivat erityisesti metallituotteiden valmistus sekä moottoriajoneuvojen korjaus. Hakemuksia tuli aiempaa vähemmän, mutta yksittäiset rahoitustarpeet olivat selvästi suurempia.
Pohjanmaalla Finnveran rahoitus kasvoi seitsemän prosenttia 18 miljoonaan euroon. Kasvua näkyi erityisesti liike-elämän palveluissa. Hakemusmäärät pysyivät lähes ennallaan.
Etelä-Pohjanmaalla Finnveran rahoitus laski 16 miljoonaan euroon, mutta rahoituspäätösten lukumäärä kasvoi selvästi. Tämä kertoo siitä, että yritykset hakivat rahoitusta aiempaa pienempiin hankkeisiin. Teollisuuden rahoitus väheni, mutta elintarviketeollisuuden sekä kaupan ja kuluttajapalveluiden osuus vahvistui alkuvuoden rahoituksessa.
Rahoitus viennin edistämiseksi vahvistui erityisesti Keski-Pohjanmaalla
Rahoitus viennin edistämiseksi vahvistui Pohjanmaan maakunnissa alkuvuonna. Pk-vientitakuiden ja vientitakausten kokonaismäärä alueella nousi lähes 20 miljoonaan euroon. Maakuntien kehitys eriytyi kuitenkin selvästi: Etelä-Pohjanmaalla viennin rahoitus laski, Keski-Pohjanmaalla kasvu oli erittäin voimakasta ja Pohjanmaalla vientirahoitus säilyi lähes viime vuoden tasolla.
Näkymät loppuvuodelle
Alueen yrityksissä näkyy aiempaa enemmän merkkejä investointien ja kasvun käynnistymisestä. Pohjanmaan maakunnissa keskeisiä mahdollisuuksia tarjoavat erityisesti vienti, puhdas siirtymä sekä energia- ja akkuklusterit. Myös omistajanvaihdosten vauhdittaminen on tärkeää, jotta elinkelpoiset yritykset löytävät jatkajia ja alueen yrityskanta uusiutuu.
– Finnvera haluaa olla mukana mahdollistamassa sekä kasvua vauhdittavia investointeja että onnistuneita omistajanvaihdoksia. Omistajanvaihdokset ovat monelle alueen yritykselle tärkeä vaihe, ja hyvin suunniteltuina ja rahoitettuina ne voivat avata tilaa uudelle kasvulle. Nyt on tärkeää, että yritykset uskaltavat suunnitella ja toteuttaa seuraavia askeleitaan, sanoo Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen.
LIITE
Aluekatsaus 1–6/2026: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, puh.029 460 2631
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj
Finnveran aluekatsaus 1-6/2026: Viennin rahoitus kasvoi, investoinnit jäivät vertailuvuotta pienemmiksi Uudellamaalla4.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Finnvera myönsi Uudenmaan yrityksille vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla rahoitusta 165 miljoonaa euroa. Uusimaa säilytti asemansa omistajanvaihdosten ykkösmaakuntana ja viennin rahoitus kasvoi, mutta investoinnit ja InvestEU-rahoitus jäivät viime vuoden tasosta. Uudenmaan pienissä yrityksissä riitti kysyntää mikroyritysten ja aloittavien yritysten lainalle. Vientitakuiden käytön tuntuva lisääntyminen kertoo, että pk-yritykset turvasivat vientikauppojaan aiempaa ahkerammin.
Finnveran aluekatsaus 1–6/2026: Rahoitus Kaakonkulmalle nousi vuodentakaisesta - Etelä-Karjalassa yrityskaupat lähes tuplaantuivat, Kymenlaaksossa teolliset investoinnit kasvussa4.9.2026 09:20:00 EEST | Tiedote
Finnvera myönsi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrityksille tammi–kesäkuussa 2026 rahoitusta hieman vuodentakaista enemmän eli yhteensä 24 miljoonaa euroa (22). Valtaosa rahoituksesta kohdistui Etelä-Karjalaan, missä toimialojen veturina oli teollisuus. Etelä-Karjalassa myös rahoitettujen yrityskauppojen määrä lähes kaksinkertaistui. Teollisuuden veto oli vahvaa myös Kymenlaaksossa, ja teollisuuden investointien arvo nousi vuodentakaisesta. Kaakkois-Suomessa näkyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia teollisuudessa, vihreän siirtymän hankkeissa ja niiden ympärille rakentuvissa alihankintaverkostoissa.
Aluekatsaus 1–6/2026: Teollisuuden investoinnit vahvistivat Keski-Suomen näkymiä, Etelä-Savossa vienti nousi kasvun veturiksi3.9.2026 09:34:59 EEST | Uutinen
Keski-Suomen ja Etelä-Savon yrityskentässä näkyi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla kaksi erilaista kehityssuuntaa. Keski-Suomessa teollisuuden investoinnit ja vientiin liittyvä rahoitus vahvistuivat, kun taas Etelä-Savossa viennin voimakas kasvu toi myönteisiä signaaleja poikkeuksellisen vahvan investointivuoden jälkeen.
Finnveran aluekatsaus 1−6/2026: Rahoitetut investoinnit kasvussa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeen investoinneissa hiljaista – Kuluttaja-alat matkailu ja kauppa piristymässä2.9.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Finnveran tammi−kesäkuussa 2026 myöntämä pk- ja midcap-yritysten rahoitus laski Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä viime vuoden vastaavasta ajasta. Finnveran ja muiden rahoittajien kanssa yhdessä mahdollistamien investointien kokonaisarvo kuitenkin nousi reippaasti Pirkanmaalla ja hienoisesti Kanta-Hämeessä, mikä kertoo yritysten positiivisista näkymistä. Päijät-Hämeessä myös investointien rahoitus laski tuntuvasti, mutta teollisuusmaakunnan valopilkkuna olivat kuluttajavetoiset toimialat matkailu ja kauppa. Mikroyritysten ja aloittavien yritysten kasvuun tarkoitetulla lainalla oli kysyntää maakunnissa, ja myös maatalousyritysten suurinvestointien rahoitus on herättänyt kiinnostusta.
Aluekatsaus 1-6/2026: Investoinnit kasvoivat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa – matkailu ja teollisuus vauhdittivat kehitystä2.9.2026 09:17:02 EEST | Uutinen
Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien arvo kasvoi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tammi–kesäkuussa yhteensä 55 miljoonaan euroon. Kasvua vauhdittivat erityisesti matkailuhankkeet Pohjois-Savossa ja teollisuus Pohjois-Karjalassa. Samaan aikaan Finnveran myöntämä kokonaisrahoitus väheni 34 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin alueiden yrityksille myönnettiin rahoitusta 44 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme