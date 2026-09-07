Etlan 80-vuotisjuhlaseminaari nyt katsottavissa myös verkossa
8.9.2026 10:57:39 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 80-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talossa on nyt julkaistu kokonaisuudessaan tallenteena verkossa. Etla juhli merkkipäiväänsä 2. syyskuuta Finlandia-talossa Helsingissä. Seminaari kokosi yhteen liki kolmesataa kutsuvierasta, niin talouden johtavia asiantuntijoita kuin yrityselämää ja päättäjiä. Tilaisuuden teemana oli Suomi vuonna 2051 ja lavahaastattelussa Suomen haasteita ja vahvuuksia pohti myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Etlan 80-vuotisjuhlaseminaarissa ei katsottu peruutuspeiliin, vaan käännettiin katseet tiukasti kohti tulevaa. Tilaisuudessa julkaistu juhlakirja ”Suomi 2051” asetti kunnianhimoisen vision: Suomen pitää saavuttaa muiden Pohjoismaiden elintaso seuraavan 25 vuoden aikana pysyvästi. Suomen tulevaisuutta luotsattiinkin juhlaseminaarissa niin tasavallan presidentin kuin asiantuntijoidenkin voimin.
Tilaisuuden tallenne on nyt julkistettu ja se on katsottavissa Etlan verkkosivuilla etla.fi sekä YouTubessa kanavalla ETLAtalks. Tapahtuman tekniikasta vastasi Finlandia-talo.
Juhlaseminaarin avasi Etlan hallituksen puheenjohtaja, Fazerin toimitusjohtaja Christoph Vitzthum. Hän muistutti siitä, että suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat viime kädessä menestyvälle yritystoiminnalle. Vaativassa geopoliittisessa tilanteessa Suomen on nyt kyettävä uudistumaan.
– Tiedämme, että kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista. Se vaatii tuekseen ennustettavaa talouspolitiikkaa, joka ei perustu oletuksiin, vaan vankkaan tutkimukseen. Etlan perustehtävä ei ole muuttunut kahdeksassa vuosikymmenessä: Etla toimii suomalaisen yhteiskunnan, yrityselämän ja talouspoliittisen päätöksenteon tukena, Vitzthum totesi.
Juhlakirjan sisältöä esitteli Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Hän varoitteli ennen muuta apatiasta ja odottelun vaarallisuudesta. Uudistukset olisi jo saatava käyntiin.
– Kasvun puute uhkaa tällä hetkellä maamme tulevaisuutta keskeisemmin kuin esimerkiksi tuloerot, jotka ovat meillä kansainvälisesti vertaillen pienet. Pelkkä suhdanteiden elpymisen odottelu on strategiana tuhoisa. Se on apatiaa, josta meidän on viipymättä irtauduttava. Meidän on uskallettava ottaa riskejä ja suunnattava kaikki kannustimet työnteon, osaamisen ja yrittämisen kasvuun, jotta meillä on hyvinvointivaltio vielä 25 vuoden kuluttuakin, totesi Kangasharju.
Juhlaseminaarin asiantuntijakeskustelussa pohdittiin perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten miltä Suomi ja maailma näyttävät 25 vuoden kuluttua ja millaisia valintoja meidän on tehtävä jo tänään, jotta pärjäämme myös huomenna. Tilaisuuden ja lavakeskustelut juonsi kaikkien tuntema tv-kasvo Arto Nyberg.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki KangasharjuToimitusjohtaja, ETLAPuh:050 583 8573aki.kangasharju@etla.fi
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
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Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
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