Kokoomuksen Heikkinen ihmettelee Werningin autoilupuheita: SDP on itse esittänyt autoilijoille veroraippaa

– Werningin puheita kuunnellessa voisi luulla, että SDP haluaa helpottaa autoilijoiden arkea. Puolueen oma vaihtoehtobudjetti kertoo aivan muuta. SDP peruuttaisi hallituksen tekemän polttoaineveron kevennyksen ja kiristäisi vielä ajoneuvoveroa päälle. Käytännössä SDP kurittaisi autoilijoita sekä tankilla että auton omistamisesta, Heikkinen sanoo.

SDP:n vuoden 2026 vaihtoehtobudjetissa nestemäisten polttoaineiden valmisteveron kevennyksen peruminen kiristäisi polttoaineverotusta 42 miljoonalla eurolla. Lisäksi puolue kiristäisi suuripäästöisten autojen ajoneuvoveroa 50 miljoonalla eurolla.

Heikkinen muistuttaa, että hallitus on polttoaineverotuksen keventämisen lisäksi hillinnyt autoilun kustannuksia uudistamalla jakeluvelvoitetta.

– Jakeluvelvoitteen uudistuksella peruttiin Marinin hallituksen jättämä perintö, jonka seurauksena polttoaineiden hinnat olisivat voineet nousta merkittävästi, jopa kymmeniä senttejä litralta. Tätäkin SDP on vastustanut. Meidän linjamme on ollut torjua autoilun kustannusten kohtuutonta nousua, mutta SDP:n linja näyttää olevan päinvastainen, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan SDP:n veroraippa iskisi erityisen kovaa suomalaisiin, joille oma auto ei ole valinta vaan välttämättömyys.

– Autoilijoiden maksutaakka on jo valmiiksi liian ankara, minkä vuoksi tämä hallitus on keventänyt polttoaineverotusta. Pitkien etäisyyksien Suomessa autoa tarvitaan töihin, lasten harrastuksiin ja tavallisen arjen pyörittämiseen. Erityisesti kaupunkien ulkopuolella vaihtoehtoja ei aina yksinkertaisesti ole. On aika erikoista esiintyä autoilijan puolustajana samaan aikaan, kun oma vaihtoehto tarkoittaisi lisää veroja tankille ja auton omistamiseen, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan kyse on laajemminkin SDP:n talouspolitiikan uskottavuudesta.

– SDP:llä alkaa olla paha tapa puhua yhtä ja esittää budjettipapereissaan toista. Kun kamerat käyvät, ollaan huolissaan tavallisen suomalaisen arjen kustannuksista. Kun oma vaihtoehtobudjetti avataan, vastassa ovat veronkiristykset. Suomalaisten on voitava tietää, kumpi on SDP:n oikea linja, Heikkinen päättää.