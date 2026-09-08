Työttömyys ei saa pakottaa luopumaan opinnoista – SDP:n Laine-Nousimaa kysyy tutkinnon suorittamisesta työttömyysetuudella

– Työttömäksi jääminen ei saa tarkoittaa sitä, että opiskelupaikasta pitää luopua. Jos ihminen pystyy suorittamaan tutkinnon loppuun työn ohessa, opintojen ei pitäisi muodostua esteeksi työttömyysturvalle, Laine-Nousimaa sanoo.

Laine-Nousimaa sai yhteydenoton yksinhuoltajalta, joka oli saanut opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa juuri ennen irtisanomistaan. Tarkoituksena oli suorittaa tutkinto työn ohessa. Työttömäksi jäätyään hänelle kerrottiin, ettei tutkintoon johtavia ammattikorkeakouluopintoja voitaisi hyväksyä työttömyysetuuden rinnalle ja että opiskelupaikasta tulisi luopua.

– Tässä on järjestelmän kannalta nurinkurinen tilanne. Ihminen pyrkii parantamaan omaa osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan, mutta työttömyys voi pakottaa hänet luopumaan tästä mahdollisuudesta. Samaan aikaan hänen pitäisi tietenkin olla valmis ottamaan työtä vastaan heti, kun sitä löytyy.

Laine-Nousimaa pitää tärkeänä, että työnhaku ja opiskelu voidaan sovittaa yhteen. Tavoitteena ei olisi antaa työttömyysetuutta ihmiselle, joka jää päätoimisesti opiskelemaan työnhaun ulkopuolelle. Sen sijaan tutkinnon suorittamisen pitäisi olla mahdollista silloin, kun opinnot tukevat olennaisesti työllistymistä ja henkilö on edelleen valmis vastaanottamaan työtä.

– Perusperiaatteen pitäisi olla selvä: työpaikan löytyessä työ otetaan vastaan. Jos tutkinnon loppuun suorittaminen onnistuu työn ohessa, sen ei pitäisi estää työttömyysetuuden saamista työttömyyden aikana. Meidän kannattaa käyttää työttömyysjaksoja myös osaamisen vahvistamiseen, ei pakottaa ihmisiä keskeyttämään opintojaan.

Heinäkuussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos mahdollistaa 25 vuotta täyttäneille työnhakijoille avoimien korkeakouluopintojen suorittamisen työttömyysetuudella tietyin edellytyksin. Laine-Nousimaan mielestä on perusteltua arvioida, voisiko vastaavaa mahdollisuutta laajentaa tutkintoon johtaviin opintoihin.

– Suomessa tarvitaan korkeampaa osaamistasoa ja jatkuvaa oppimista. Siksi on vaikea perustella järjestelmää, jossa juuri työttömyys voi katkaista ihmisen mahdollisuuden suorittaa tutkintonsa loppuun.

Laine-Nousimaa muistuttaa myös siitä, että aikuiskoulutustuen lakkauttamisen jälkeen tutkinnon suorittaminen työuran aikana on monelle taloudellisesti vaikeaa. Erityisen vaikeassa asemassa voivat olla esimerkiksi perheelliset ja yksinhuoltajat, joille opintotuen varaan siirtyminen ei ole realistinen vaihtoehto.

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt valtioneuvostolta selvitystä siitä, millä edellytyksillä ammatillisten opintojen sekä yliopistojen erillisopinto-oikeudella järjestettyjen opintojen suorittaminen työttömyysetuutta menettämättä voisi olla mahdollista. Selvitys tulee antaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle huhtikuun 2027 loppuun mennessä.

Laine-Nousimaa kysyy hallitukselta, aikooko se selvittää ja valmistella mallia, jossa yli 25-vuotias työnhakija voisi nykyistä laajemmin suorittaa tutkintoon johtavia opintoja työttömyysetuudella samalla, kun hänen velvollisuutensa hakea ja vastaanottaa työtä säilyy.

– Työttömyysturvan pitää kannustaa ihmistä eteenpäin. Jos ihminen haluaa kouluttautua, pitää työn vastaanottamisen mahdollisuus avoinna ja pystyy yhdistämään opinnot työhön, en näe järkeä siinä, että järjestelmä pakottaa hänet valitsemaan työn ja tutkinnon välillä.