Yrittäjät Pisa-tuloksista: Luonnontieteet ja matikka ratkaisevat Suomen kasvun

– Tilanne on huolestuttava ja se vaikuttaa suoraan suomalaisiin pk-yrityksiin. Oppimistulosten kehityksessä on kyse Suomen tulevasta kasvusta ja kilpailukyvystä.

– Matematiikka ja luonnontieteet ovat teknologian, innovaatioiden ja uusien yritysten kivijalka. Jos nuorten osaamispohja heikkenee, vaikutukset näkyvät myöhemmin osaavan työvoiman saatavuudessa, tuottavuudessa ja Suomen kilpailukyvyssä. Suunta on käännettävä, asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Peruskoulussa on varmistettava jokaiselle vahvat matemaattiset ja luonnontieteelliset perustaidot. Matematiikka vaatii pitkäjänteistä harjoittelua ja riittävästi toistoja. Luonnontieteissä tarvitaan vahvan tietopohjan lisäksi tutkimista, kokeilemista ja tiedon soveltamista käytännön ongelmiin.

Oppilailta voidaan vaatia enemmän samalla, kun tukea kohdennetaan sitä tarvitseville ja nopeasti eteneville annetaan mahdollisuus haastaa itseään.

Suomaisten sinnikkyys oli tutkimuksessa huolestuttavan heikkoa.

– Tähän on vastattava yrittäjyyskasvatuksella. Sen avulla voi oppia yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä.

Luovuus ei ole perustaitojen vastakohta

Edellisellä Pisa-kierroksella arvioitiin ensimmäistä kertaa myös luovaa ajattelua. Suomi sijoittui siinä viidenneksi. Tällä Pisa-kierroksella luovaa ajattelua ei arvioitu.

– Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan kykyä yhdistää matemaattinen ja luonnontieteellinen osaaminen uuden luomiseen, ongelmanratkaisuun ja yrittäjämäiseen tekemiseen.

– Tarvitsemme nuoria, jotka osaavat sekä laskea että luoda. Luovuus ilman osaamispohjaa jää helposti ideaksi, mutta tieto ilman kykyä soveltaa sitä ei synnytä uutta. Innovaatioita syntyy, kun nämä kohtaavat, Kinnunen sanoo.

– Suomen tulevaisuuden kilpailuetu rakennetaan luokkahuoneissa. Tarvitsemme sukupolven, joka osaa laskea, tutkia, rakentaa, luoda ja yrittää. STEAM yhdistää nämä taidot ja auttaa muuttamaan osaamisen innovaatioiksi, yrityksiksi ja työpaikoiksi, Kinnunen kiteyttää.

Yrittäjien esitys STEAM-kasvuohjelmaksi:

Vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden perustaitoja. Lisätään harjoittelua, pitkäjänteistä tekemistä ja oppilaiden osaamisen mukaista tukea ja haastetta.

Tuoda teknologia, luovuus ja tekemällä oppiminen vahvemmin kouluun. Kehitetään peruskouluun ja lukioon teknisen työn ja teknologian oppiaine sekä lisätään kokeilemista, rakentamista ja oppiainerajat ylittävää ongelmanratkaisua.

Yhdistää yrittäjyyskasvatus STEAM-opetukseen. Lisätään koulujen ja yritysten yhteistyötä ja annetaan nuorille mahdollisuuksia ratkaista aitoja ongelmia, kehittää ideoita ja viedä niitä käytäntöön.

STEAM-kirjainyhdistelmä viittaa englanninkielisiin sanoihin socience, technology, engineering, art ja math eli laaja-alaiseen ja teknologiaorientoituneeseen työskentelyyn.

Lisätietoja: koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen 050 514 3884