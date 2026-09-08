SDP:n Haatainen: PISA-tulokset ovat vakava viesti – jokaisen lapsen oikeus oppia on turvattava
8.9.2026 11:42:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tuoreet PISA 2025 -tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen OECD-maiden keskitasoa parempaa, mutta osaamisen pitkään jatkunut lasku on vakava huolenaihe. – Lukutaidon tulos on Suomessa nyt PISA-historian matalin. Heikkoja lukijoita on jo yli neljännes suomalaisnuorista ja pojista noin joka kolmas. Tämän vuosituhannen alussa Suomi oli lukutaidon huippumaa. Nyt täytyy vakavasti pysähtyä sen äärelle, mikä on lukutaidon heikkenemisen taustalla. Lukutaito on kaiken lähtökohta, SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen korostaa.
– Huomio on kiinnitettävä esiopetukseen ja ala-aste vaiheeseen. Nyt tarvitaan entistä enemmän paukkuja koulupolun alkuun, esiopetukseen ja ala-asteelle. Oppimisen tärkeimmät taidot, lukeminen ja kirjoittaminen on oltava kaikilla hallussa, kun siirrytään yläasteelle. Tähän tarvitaan myös entistä tiiviimpää yhteistyötä vanhempien ja koulujen välillä.
Haataisen mukaan erityisen huolestuttavaa on myös oppilaiden välisten erojen kasvu. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen kansainvälisesti pieniä, mutta saman koulun sisällä oppilaiden osaaminen eriytyy aiempaa enemmän. Luonnontieteissä ylimmän ja alimman sosioekonomisen neljänneksen välinen ero oli 78 pistettä.
– Suomalaisen peruskoulun suuri lupaus on ollut, ettei lapsen tausta määritä sitä, kuinka pitkälle hän voi päästä. Tästä lupauksesta meidän on pidettävä kiinni. Nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä perustaitojen, oppimisen tuen ja koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus oppia ja onnistua riippumatta lapsen taustasta, Haatainen päättää.
Lisätietoja:
Tuula Haatainen
p. 040 334 5813
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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