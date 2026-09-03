Komission hyvä tavoite virtaviivaistaa pankkisääntelyä ei saa törmätä kiireeseen ja liialliseen kunnianhimoon
8.9.2026 12:32:15 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- EU-komissio on tunnustanut pankkisääntelyn menneen liian pitkälle, kirjoittaa kolumnissaan Finanssiala ry:n johtava lakimies Olli Salmi. Monimutkainen sääntely haittaa jo talouskasvua.
- Komissio julkaisi heinäkuussa tiedonannon, joka ottaa kantaa valtavaan määrään pankkisääntelyä. Sen pohjalta ehdotetaan uutta sääntelyä jo ensi vuoden puolella. Komissio saattaa olla haukkaamassa liian suurta palaa kerralla.
”Pankit ovat olennaisia rahoituksen lähteitä kotitalouksille ja yrityksille ja toimivat enemmänkin kriisien vaimentajina kuin aiheuttajina. EU:n pankkisääntely meni liian pitkälle finanssi- ja eurokriisin jälkimainingeissa, ja lopputuloksena oli aivan liian monimutkainen sääntelykokonaisuus.”
Yllä oleva kappale ei ole suinkaan kenenkään pankkilobbarin suusta, vaan EU-komission pankkien kilpailukykyä käsittelevästä tiedonannosta (raportista). Se julkaistiin heinäkuun puolivälissä 2026 kuvaamaan pankkisektorin kilpailukyvyn haasteita ja niiden sääntelyllisiä syitä. Tarkoituksena on luoda kuvaa sääntelytarpeista ensi vuoden alkupuolella julkaistavia lainsäädäntöehdotuksia varten.
EU:sta tuleva pankkisääntely on paisunut pullataikinan lailla, sitä ei enää kiistä komissiokaan. Sääntelyn tarkoitusperät olivat hyvät, mutta lopputulos on vuosien mittaan paisunut aivan liian monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä jättiläinen jarruttaa pankkien mahdollisuuksia tukea talouden kasvua.
”Yrittääkö komissio haukata kerralla liian suuren palan?”
Kuten EU-sääntelyssä aivan liian usein, komission kunnianhimoisissa suunnitelmissa näkyy kiire, jolla raportti on laadittu. Raportissa otetaan kantaa valtavaan määrään pankkisääntelyä. Komissio on niputtanut yhteen useita osa-alueita, jotka olisivat hyvin vaikeita yksittäisinäkin asioina käsiteltyinä.
Hyvä esimerkki on pankkien rajat ylittävä toiminta, jossa riskien pelätään leviävän maasta toiseen siten, että ongelmat jäävät kriisiin joutuneen tytäryhtiöpankin isäntävaltiolle. Dilemman ratkaisuyritykset ovat vuosien varrella törmänneet seinään jäsenvaltioiden välillä. Kiistanalaisimmat ongelmat eivät tässä asiassa kuitenkaan ole koskettaneet Suomea.
Kun yhteen suunnitelmaan on niputettu valtava määrä monimutkaisia pienempiä kokonaisuuksia, vaarana on, että neuvottelut jumiutuvat yksittäisiin vaikeisiin asioihin. Komissio saattaa yrittää haukata kerralla liian suuren palan.
Pahimmassa tapauksessa suunnitellut uudistukset jumiutuvat suurten jäsenvaltioiden kamppailuksi, jossa ne puolustavat omia kansallisia etujaan. Tässä Suomen kannattaa olla valppaana, tunnistaa aidot ongelmat ja tarjota omia toteutettavissa olevia ja rakentavia ehdotuksiaan.
Finanssiala ry on ehdottanut uudistuksia esimerkiksi eurooppalaisten pankkivalvontaviranomaisten rooliin. Ne pitäisi rahoitusvakauden turvaamisen lisäksi velvoittaa valitsemaan sellaiset toimet, jotka haittaisivat mahdollisimman vähän pankkien mahdollisuuksia rahoittaa talouden kasvua. Näin saataisiin vältettyä sellaisia toimenpiteitä, jotka tuovat pankeille kustannusrasitusta mutta talouden vakaudelle vain pienen hyödyn.
Mitä komissio sitten haluaa?
Raportissa on kunnianhimoisia tavoitteita. Pankkien on oltava vakavaraisia hyvällä maksuvalmiudella, kannattavuudella ja markkina-arvostuksella ja samaan aikaan kriisinkestäviä. Kuulostaa hyvältä, mutta toteuttaminen ei ole helppoa.
Usein EU-tason sääntelyssä samaa riskiä on kattamassa yhtä aikaa monta eri välinettä. Tämä rampauttaa tehokkaasti pankin kannattavuutta, kun jo yksi väline olisi ollut riittävä. Kun pankki myöntää esimerkiksi asuntoluoton, on asunnon arvon mahdollinen aleneminen huomioitu luottoriskiä määritettäessä, ja mahdollisia tappioita varten on kerätty puskuri. Kun sitten viranomainen arvioi koko pankin lainakannan riskiä, tuo sama arvon alenemisen riski huomioidaan myös siellä, ja samalle riskille määrätään toiseen kertaan puskuri. Sama toistuu koko pankkijärjestelmän riskiä eli niin sanottua järjestelmäriskiä arvioitaessa.
Pääomavaateita määräävät säännökset eivät ”keskustele” keskenään, joten sama riski on tullut katetuksi kolmeen kertaan. Tämä varalle jätetty pääoma on pois uusien investointien rahoituksesta ja koko EU:n talouden kasvusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli SalmiJohtava lakimiesPuh:+358 40 723 0450olli.salmi@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Sisäpiirirekisteriuudistus on tervetullut, mutta rahastoyhtiöitä ei tule jättää ulkopuolelle3.9.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee sisäpiirirekisterin pitovelvoitteen poistoa sijoituspalveluyrityksiltä. Velvoite tulisi poistaa samalla myös rahastoyhtiöiltä. Jos velvoite poistetaan vain sijoituspalveluyrityksiltä mutta jätetään rahastoyhtiöille, tavoitteet hallinnollisen taakan keventämisestä eivät täyty. Monissa konserneissa ja ryhmissä harjoitetaan molempia liiketoimintoja, jolloin eri vaatimukset toisivat päällekkäisiä prosesseja ja tarpeetonta hallinnollista työtä organisaatioiden sisällä. Sisäpiirirekisterisääntely on EU-sääntelyn kanssa päällekkäistä kansallista lisäsääntelyä. Lisäksi sen teho on kyseenalainen, kun se koskee vain kotimaisia yrityksiä ja jättää ulkomaiset kilpailijat ulkopuolelle. Sijoituspalveluyritysten sisäpiirirekisteri on aikanaan syntynyt tarpeeseen valvoa markkinaosapuolten toimintaa. Kun markkinat olivat pääosin kansallisia, niin kansallinen sääntely oli perusteltua. Sittemmin markkinoiden yhdentyessä on tilalle tullut koko EU-alueella harmonisoitu sääntely, joka k
Hyvä että hallituksella on halua kehittää osakesäästötiliä – nyt tärkeintä olisi hyväksyä myös aloittaville piensijoittajille sopivat sijoitusrahastot mukaan2.9.2026 11:13:29 EEST | Tiedote
Hallitus päätti budjettiriihessään selvittää osakesäästötilin laajentamista myös listaamattomiin yrityksiin. Asiaa on syytä selvittää mutta on syytä muistaa, että sijoitukset listaamattomiin yrityksiin eivät välttämättä sovi aloitteleville piensijoittajille muun muassa korkeamman riskin takia. Nyt olisi tärkeämpää laajentaa osakesäästötili koskemaan myös rahastoja, jotka ovat helpoin ja myös suosituin tapa aloittaa sijoittaminen.
Finanssiala lobbasi päättäjiä ahkerasti kansankapitalismin ja vastasyntyneiden säästöstartin puolesta vuoden 2026 alkupuoliskolla - 58 lobbausaihetta avoimuusrekisteriin29.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Finanssiala ry (FA) ilmoitti avoimuusrekisteriin 58 eri aihetta, joista se lobbasi päättäjiä tammi-kesäkuussa 2026. Yleisimpiä aiheita olivat rahastolainsäädännön kehittäminen, kansankapitalismin edistäminen, yritysrahoituksen saatavuus, vastasyntyneiden säästöstartin ja rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvion tekeminen. FA on julkaissut jo ennen avoimuusrekisteriä vuodesta 2020 lähtien vapaaehtoisesti tiedot tapaamistaan vaikuttajista ja käsitellyistä aiheista omilla verkkosivuillaan. Vuoden 2024 alussa voimaan tullut avoimuusrekisterilaki velvoittaa kaikki lobbausta harjoittavat organisaatiot ilmoittamaan kaksi kertaa vuodessa lobbauksestaan. Avoimuusrekisterin verkkopalvelusta kuka tahansa voi tarkistaa, mistä aiheista ja keitä poliittisia päättäjiä eri organisaatiot ovat lobanneet. Nyt tarkasteltava raportointijakso on 1.1.–30.6.2026.
Vastasyntyneiden ensisijoitus on toteutettava tulevalla hallituskaudella – vaurastumisen polulle jo vauvana19.8.2026 10:53:49 EEST | Tiedote
Vastasyntyneiden ensisijoituksen toteuttaminen on otettava seuraavan hallituksen ohjelmaan. Toteutusta varten on perustettava työryhmä, johon sidosryhmät kutsutaan mukaan. Ensisijoitukseen on pystyttävä sisällyttämään erilaisia sijoituskohteita ja -tuotteita, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastot, listatut arvopaperit sekä sijoitusvakuutukset.
Tekoälyhuuma osoitti heinäkuussa rauhoittumisen merkkejä – osakerahastot vetivät silti uusia sijoituksia11.8.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa uutta pääomaa yhteensä vajaa 800 miljoonaa euroa. Rahastopääoman määrä kasvoi hieman vähemmän markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 222 miljardia euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme