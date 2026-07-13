Ossi Nakari Wirmaxin talousjohtajaksi

Nakarilla on laaja kokemus talousjohdossa toimimisesta rakennus- ja kiinteistöalalla. Wirmaxilla hän vastaa muun muassa uusien yhtiöiden integraatiosta, ja kehittää talouden prosesseja koko konsernissa.

”Ossilla on hyvä ymmärrys toimialastamme ja talouden johtamisesta kasvuyrityksessä. Hän sopii myös tyyppinä tiimiimme tosi hyvin ja odotankin yhteistyöltämme paljon tulevaisuudessa”, toimitusjohtaja Sampo Kautto toteaa.

­”Otan talousjohtajan tehtävän vastaan erittäin innostuneena. Mahtava päästä mukaan Wirmaxin vahvaan kasvuvaiheeseen, ja päästä kehittämään talouden toimintamalleja, sekä rakenteita kasvua tukemaan”, uusi talousjohtaja Ossi Nakari kertoo.

Ossi Nakari aloitti työssään 1.8.2026.

Wirmax tarjoaa asennus -ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Se ylläpitää myös kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää niiden energiatehokkuutta uusiutuvan energian ja automaation ratkaisuilla. Wirmax toteuttaa huoltopalveluita 40 huoltoyksikön voimin ja suorittaa vuosittain noin 12.000 huoltokeikkaa. Yhtiö palvelee rakennusliikkeitä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä ja yrityksiä sekä kuluttajia. Wirmax-konsernin ennustettu Pro forma -liikevaihto on yli 20 meur.