SDP:n Harakka: Kotitalouksien sähkölle on saatava hintatakuu
8.9.2026 12:52:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Paljon sähköä kuluttavat investoinnit, esimerkiksi datakeskukset, eivät saa kasvattaa kotitalouksien sähkölaskua. Vaikka tiedossa olevat investoinnit lisäävät toteutuessaan sähkön kokonaiskulutusta vain noin viisi prosenttia, on varmistettava, etteivät ne aiheuta tai pahenna hintapiikkejä, sanoo kansanedustaja Timo Harakka (sd).
Sähkömarkkinalakia uudistetaan parhaillaan. Lakiin on saatava mukaan mekanismi, joka takaa kotitalouksille Euroopan halvimpiin kuuluvan sähkön silloinkin, kun Suomeen tehdään paljon sähköä kuluttavia investointeja.
-Energiatalouden asiantuntijoiden mukaan sähkön markkinahintaan voi määritellä rajan, jonka lähestyessä puututaan joko ylikysyntään tai alitarjontaan tai molempiin. Uudistettavassa sähkömarkkinalaissa voidaan esimerkiksi velvoittaa suuret sähkönkuluttajat käyttämään varavoimaansa tai muuta joustavaa tuotantoa, kun on tarve. Myös varavoimaloiden on oltava päästöttömiä. Samaan aikaan on kannustettava kysyntäjoustoon eli pienempään sähköntarpeeseen silloin, kun hinta nousee, Harakka jatkaa.
-Sähkön spot-hinta ei tule yllätyksenä, vaan määräytyy noin vuorokautta etuajassa. Tuottajilla ja kuluttajilla on siis 24 tuntia aikaa korjaustoimiin, jos markkinaraja uhkaa laueta. Tärkeää on, että menettely on ennakoitava ja säännönmukainen, jotta se on reilu kaikille osapuolille, Harakka päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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