Animalia ry

Turkistarhauksen hintalappu Suomelle jo lähes 100 miljoonaa 2020-luvulla

9.9.2026 07:05:00 EEST | Animalia ry | Tiedote

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Turkisalan tuet, korvaukset ja valtion turkisalalle takaamat maksamattomat lainat ovat aiheuttaneet Suomelle 2020-luvulla lähes 100 miljoonan euron kulut. Turkistarhaus on aiheuttanut suurimman osan maatalouden takaustappioista.

Supikoira turkistarhalla.
Supikoira turkistarhalla. Andrew Skowron / We Animals

Turkisalan julkisesta rahoituksesta on puhuttu etenkin koronatukien ja influenssakorvausten yhteydessä. Ala on kuitenkin saanut valtiolta tukea myös muuta kautta. Animalia-media tarkasteli turkisalalle valtion toimesta maksettuja varoja vuosilta 2020–2026.  

Turkistarhoille on myönnetty vuosina 2017–2023 yli 25 miljoonaa euroa valtion takauksia. Lainoista merkittävä osa, 16,2 prosenttia, oli jäänyt vuoteen 2023 mennessä maksamatta takaisin. Luonnonvarakeskuksen mukaan 60 % maatalouslainojen takaustappioista syntyi turkistarhauksesta. 

Turkisalan kehittämistä Suomessa on myös tuettu 1,6 miljoonalla eurolla 2020-luvulla. Kaksi kolmasosaa rahoituksesta on tullut Suomen valtiolta ja kolmannes EU:lta.  

”Turkistarhausta tuskin olisi enää Suomessa, ellei alalle olisi maksettu tukia ja korvauksia tai annettu lainantakauksia. On täysin vastuutonta, että valtiontakauksilla ja hankerahoituksella tekohengitetään alaa, joka on romahduspisteessä. 100 miljoonalla olisi voitu tukea turkistarhauksen hallittua lopettamista”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.  

Lomitustuki on jatkuva tuki turkistarhoille. 2020-luvulla lomitustukea on maksettu yhteensä noin 10,3 miljoonaa euroa.  

Eläintautien vuoksi maksettiin kymmeniä miljoonia 

Koronavuosina turkisalalle maksettiin suoria tukia 33,2 miljoonaa euroa. Animalia-median selvityksen mukaan tukea myönnettiin jopa konkurssin partaalla oleville sekä jo ennen koronapandemiaa talousvaikeuksissa oleville turkistarhoille. Tukea myönnettiin keskimäärin noin 65 000 euroa tarhaa kohden vuosina 2020–2021. Lisäksi Business Finlandin kehittämisrahoitusta myönnettiin yhteensä miljoona euroa, eli keskimäärin noin 85 000 euroa tarhaa kohden. Myös Valtionkonttori tuki alaa yli 0,5 miljoonalla eurolla.  

Vuoden 2023 lintuinfluenssaepidemia turkistarhoilla aiheutti valtiolle 40,8 miljoonan euron kustannukset. Ruokaviraston tilinpäätöksen mukaan turkistarhoille maksettiin lisäksi 1,24 miljoonaa euroa korvauksia tuotannonmenetyksistä vuonna 2025.  

“Isoja summia laitetaan myös turkistarhojen tautitorjuntaan, kuten lintuinfluenssan torjumiseksi hankittaviin verkkoihin. Ruokavirasto ei ole luovuttanut meille tarkkaa tämänhetkistä summaa, mutta vuosi sitten rahaa oli käytetty yli 800 000 euroa. Järkevämpää olisi tietysti lakkauttaa potentiaaliset pandemiahautomot kuin ostaa niille suojaverkkoja”, Kivekäs sanoo.  

Turkistarhauksen aiheuttamat kulut Suomen valtiolle 2020-luvulla ovat yhteensä yli 98,5 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä kaikkia kustannuksia, kuten eläinsuojelutarkastusten ja eläintautivalvontojen kustannuksia. Esimerkiksi vuosina 2024–2026 Ruokaviraston on pitänyt tehdä lintuinfluenssasuojauksiin liittyviä tarkastuksia jokaiselle noin 280 toiminnassa olevalle turkistarhalle.  

Turkisalan aiheuttamat kustannukset valtiontaloudelle 2020-luvulla

Menoerä miljoonaa euroa lähde (aukeaa uuteen välilehteen)
Valtion lainantakaustappiot 2017–2024 4,2 Luonnonvarakeskus
Korona-ajan tuet 2020–2021 33,2 ELY-keskukset, Business Finland
Lintuinfluenssakorvaukset ja -kulut 2023–2024 40,8 Yle
Tarhojen lintuinfluenssasuojaukset 2025 0,82 Yle
Tuotannonmenetyskorvaukset lintuinfluenssan takia 2025 1,24 Ruokavirasto
Turkistarhojen lomituskorvaukset 2020–2026 10,3 Mela, valtion budjetti
Hankerahoitukset (valtion osuus) 2020–2026 1,09 Maaseutuverkosto
Helmi-vieraspetohanke 2021–2025 6,9 Metsähallitus
Yht. 98,5

Avainsanat

eläinoikeudetturkistarhaustalouseläinpolitiikkapolitiikka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Supikoira turkistarhalla.
Supikoira turkistarhalla.
Andrew Skowron / We Animals
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