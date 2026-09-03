Turkistarhauksen hintalappu Suomelle jo lähes 100 miljoonaa 2020-luvulla
9.9.2026 07:05:00 EEST | Animalia ry | Tiedote
Turkisalan tuet, korvaukset ja valtion turkisalalle takaamat maksamattomat lainat ovat aiheuttaneet Suomelle 2020-luvulla lähes 100 miljoonan euron kulut. Turkistarhaus on aiheuttanut suurimman osan maatalouden takaustappioista.
Turkisalan julkisesta rahoituksesta on puhuttu etenkin koronatukien ja influenssakorvausten yhteydessä. Ala on kuitenkin saanut valtiolta tukea myös muuta kautta. Animalia-media tarkasteli turkisalalle valtion toimesta maksettuja varoja vuosilta 2020–2026.
Turkistarhoille on myönnetty vuosina 2017–2023 yli 25 miljoonaa euroa valtion takauksia. Lainoista merkittävä osa, 16,2 prosenttia, oli jäänyt vuoteen 2023 mennessä maksamatta takaisin. Luonnonvarakeskuksen mukaan 60 % maatalouslainojen takaustappioista syntyi turkistarhauksesta.
Turkisalan kehittämistä Suomessa on myös tuettu 1,6 miljoonalla eurolla 2020-luvulla. Kaksi kolmasosaa rahoituksesta on tullut Suomen valtiolta ja kolmannes EU:lta.
”Turkistarhausta tuskin olisi enää Suomessa, ellei alalle olisi maksettu tukia ja korvauksia tai annettu lainantakauksia. On täysin vastuutonta, että valtiontakauksilla ja hankerahoituksella tekohengitetään alaa, joka on romahduspisteessä. 100 miljoonalla olisi voitu tukea turkistarhauksen hallittua lopettamista”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Lomitustuki on jatkuva tuki turkistarhoille. 2020-luvulla lomitustukea on maksettu yhteensä noin 10,3 miljoonaa euroa.
Eläintautien vuoksi maksettiin kymmeniä miljoonia
Koronavuosina turkisalalle maksettiin suoria tukia 33,2 miljoonaa euroa. Animalia-median selvityksen mukaan tukea myönnettiin jopa konkurssin partaalla oleville sekä jo ennen koronapandemiaa talousvaikeuksissa oleville turkistarhoille. Tukea myönnettiin keskimäärin noin 65 000 euroa tarhaa kohden vuosina 2020–2021. Lisäksi Business Finlandin kehittämisrahoitusta myönnettiin yhteensä miljoona euroa, eli keskimäärin noin 85 000 euroa tarhaa kohden. Myös Valtionkonttori tuki alaa yli 0,5 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2023 lintuinfluenssaepidemia turkistarhoilla aiheutti valtiolle 40,8 miljoonan euron kustannukset. Ruokaviraston tilinpäätöksen mukaan turkistarhoille maksettiin lisäksi 1,24 miljoonaa euroa korvauksia tuotannonmenetyksistä vuonna 2025.
“Isoja summia laitetaan myös turkistarhojen tautitorjuntaan, kuten lintuinfluenssan torjumiseksi hankittaviin verkkoihin. Ruokavirasto ei ole luovuttanut meille tarkkaa tämänhetkistä summaa, mutta vuosi sitten rahaa oli käytetty yli 800 000 euroa. Järkevämpää olisi tietysti lakkauttaa potentiaaliset pandemiahautomot kuin ostaa niille suojaverkkoja”, Kivekäs sanoo.
Turkistarhauksen aiheuttamat kulut Suomen valtiolle 2020-luvulla ovat yhteensä yli 98,5 miljoonaa euroa. Luku ei sisällä kaikkia kustannuksia, kuten eläinsuojelutarkastusten ja eläintautivalvontojen kustannuksia. Esimerkiksi vuosina 2024–2026 Ruokaviraston on pitänyt tehdä lintuinfluenssasuojauksiin liittyviä tarkastuksia jokaiselle noin 280 toiminnassa olevalle turkistarhalle.
Turkisalan aiheuttamat kustannukset valtiontaloudelle 2020-luvulla
|Menoerä
|miljoonaa euroa
|lähde (aukeaa uuteen välilehteen)
|Valtion lainantakaustappiot 2017–2024
|4,2
|Luonnonvarakeskus
|Korona-ajan tuet 2020–2021
|33,2
|ELY-keskukset, Business Finland
|Lintuinfluenssakorvaukset ja -kulut 2023–2024
|40,8
|Yle
|Tarhojen lintuinfluenssasuojaukset 2025
|0,82
|Yle
|Tuotannonmenetyskorvaukset lintuinfluenssan takia 2025
|1,24
|Ruokavirasto
|Turkistarhojen lomituskorvaukset 2020–2026
|10,3
|Mela, valtion budjetti
|Hankerahoitukset (valtion osuus) 2020–2026
|1,09
|Maaseutuverkosto
|Helmi-vieraspetohanke 2021–2025
|6,9
|Metsähallitus
|Yht.
|98,5
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Laura UotilaeläinsuojeluasiantuntijaAnimalia
• turkiseläimet
• koe-eläimet
• vaalit ja eläinpolitiikka
Kuvat
Linkit
- Animalia-media: Turkisala aiheuttanut lähes 100 miljoonan euron kulut Suomelle 2020-luvulla
- Turkisala saanut koronatukea 33 miljoonaa – useat turkistarhat saaneet tukea perusteetta
- Yksittäinen turkistarha saanut lintuinfluenssakorvauksia lähes 4 miljoonaa euroa
- Joka kolmannella turkistarhalla puutteita lintuinfluenssan torjunnassa
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Animalia ry
Järkyttävät kuvat paljastavat, että jättikettuja kasvatetaan yhä suomalaisilla turkistarhoilla3.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisilta turkistarhoilta on julkaistu uusia kuvia ja videoita, joissa nähdään jättikettuja, jotka on jalostettu kasvattamaan ylisuuri nahka.
Broileribarometri: Lähes puolet suomalaisista tietää broilereiden kärsivän, silti kanaa syödään entiseen tahtiin31.8.2026 08:18:13 EEST | Tiedote
Suomalaiset syövät broileria vähintään yhtä usein kuin ennen, vaikka lähes puolet tietää, että broilereiden jalostus ja kasvatus aiheuttaa eläimille kärsimystä. Tuore Broileribarometri osoittaa myös, että näkemykset broilerintuotannosta jakautuvat aiempaa jyrkemmin.
EU vie häkkikasvatuksen kieltoa eteenpäin10.7.2026 13:08:10 EEST | Tiedote
EU-komission 7.7.2026 julkaisema tuotantoeläinstrategia avaa tien munijakanojen ja sikojen häkkikasvatuksen vaiheittaiselle alasajolle. Komissio aikoo antaa munijakanoja ja broilereita koskevan lainsäädäntöesityksen vuoden 2026 loppuun mennessä ja sikoja koskevan ehdotuksen vuoden 2027 toisella neljänneksellä.
Suomi perui porsaiden kastraatiokiellon, vaikka Tanska luopuu kirurgisesta kastraatiosta jo 203010.6.2026 14:27:15 EEST | Tiedote
Animalia tuomitsee eduskunnan päätöksen kumota porsaiden kirurgisen kastraation kielto. Päätöstä on perusteltu muun muassa sianlihan viennin heikentymisellä. Sianlihan osuus Suomen elintarvikeviennistä on kuitenkin hyvin pieni, ja lisäksi suuri vientimaa Tanska luopuu kirurgisesta kastraatiosta jo vuonna 2030. Animalia on kannellut hallituksen esityksestä oikeuskanslerille.
EU-komissio julkaisi suunnitelman turvallisuustutkimuksen eläinkokeiden lopettamiseksi3.6.2026 08:28:34 EEST | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut tiekartan eläinkokeista luopumiseksi kemikaalien turvallisuusarvioinneissa. Suunnitelma on tärkeä askel, mutta se vaatii vielä sitovia aikatauluja, rahoitusta ja vastuita toteutuakseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme