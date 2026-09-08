Miina Supisen Hopeapeili kuljettaa lukijan Karjalan luostareihin, Pietarin palatseihin ja Suomen vaiettuihin kohtalonvuosiin

Hopeapeilin keskiössä ovat Jekku ja hänen ystävänsä, jotka ovat kasvaneet yhteiskunnan marginaalissa ilman turvaverkkoja tai mahdollisuuksia parempaan elämään. Orpolapsista koulutetaan huijareita ja varkaita, ja heistä kasvaa myös omia polkujaan etsivä nelikko, joiden kohtalot kietoutuvat pyhäinjäännösten, väärentäjien, vallankumouksellisten ja sotaherrojen maailmaan.

Hopeapeili nostaa esiin historian ilmiöitä, joita suomalaisessa kirjallisuudessa on käsitelty varsin vähän. Romaanissa kuvataan Pietarin merkittävää suomalaisyhteisöä aikana, jolloin keisarikunnan pääkaupunki tarjosi mahdollisuuksia jokaiselle, myös varkaille ja prostituoiduille. Samalla romaani vie lukijan Karjalan luostareihin, erämaiden pyhiin paikkoihin ja hengelliseen maailmaan, jossa meedioilta kysyttiin vastauksia niin politiikkaan kuin sodankäyntiinkin liittyviin kysymyksiin.

Uuden vuosisadan alussa monet odottivat parempien aikojen ja oikeudenmukaisemman maailman koittavan. Sen sijaan eurooppalaiset kohtasivat ensimmäisen maailmansodan, joiden seuraukset ulottuvat nykypäivään asti.

Supinen tarkastelee historian suuria tapahtumia niiden ihmisten näkökulmasta, jotka tavallisesti jäävät historiankirjojen ulkopuolelle. Romaanissa äänen saavat lapset, köyhät, orvot, naiset ja siirtolaiset. Nuori miespäähenkilö tuo Supisen tuotantoon uuden näkökulman: tarinan lempeästä jättiläisestä, jolta ympäristö odottaa kovuutta ja väkivaltaisuutta.

Hopeapeili käsittelee myös ajankohtaisia kysymyksiä identiteetistä, ennakkoluuloista ja ihmisyydestä. Se yhdistää historian, hyytävän kansansadun ja kauniin rakkaustarinan kiehtovaksi seikkailuksi ja kasvaa suureksi tarinaksi kätketyistä aarteista ja elämänvoimasta.

Miina Supinen (s. 1976) on kirjailija, toimittaja ja kirjoittamisen opettaja, joka on julkaissut teoksia niin lapsille kuin aikuisille. Hänen kirjansa ovat tunnettuja terävästä huumorista, vahvasta kerronnasta ja omintakeisesta tavasta tarkastella ihmisiä ja yhteiskuntaa. Supisen sukujuuret ulottuvat Mantsin saarelle Karjalaan.

Hopeapeili julkaistaan 18.9.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Panu Vauhkonen.

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