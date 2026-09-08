Miina Supisen Hopeapeili kuljettaa lukijan Karjalan luostareihin, Pietarin palatseihin ja Suomen vaiettuihin kohtalonvuosiin
8.9.2026 14:57:03 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Miina Supisen uusi romaani Hopeapeili kuvaa vallankumousten, sotien ja suurten aatteiden aikaa lasten, kiertolaisten ja tavallisten ihmisten näkökulmasta – Supiselle tyypilliseen tapaan huimasti ja hauskasti. Teos jatkaa Karelia-ehdokkaanakin olleen Kultainen peura -menestysromaanin hengessä karjalaisen mytologian, rakkaustarinoiden, kansanuskon ja tarkasti taustoitetun historian kerrontaa.
Hopeapeilin keskiössä ovat Jekku ja hänen ystävänsä, jotka ovat kasvaneet yhteiskunnan marginaalissa ilman turvaverkkoja tai mahdollisuuksia parempaan elämään. Orpolapsista koulutetaan huijareita ja varkaita, ja heistä kasvaa myös omia polkujaan etsivä nelikko, joiden kohtalot kietoutuvat pyhäinjäännösten, väärentäjien, vallankumouksellisten ja sotaherrojen maailmaan.
Hopeapeili nostaa esiin historian ilmiöitä, joita suomalaisessa kirjallisuudessa on käsitelty varsin vähän. Romaanissa kuvataan Pietarin merkittävää suomalaisyhteisöä aikana, jolloin keisarikunnan pääkaupunki tarjosi mahdollisuuksia jokaiselle, myös varkaille ja prostituoiduille. Samalla romaani vie lukijan Karjalan luostareihin, erämaiden pyhiin paikkoihin ja hengelliseen maailmaan, jossa meedioilta kysyttiin vastauksia niin politiikkaan kuin sodankäyntiinkin liittyviin kysymyksiin.
Uuden vuosisadan alussa monet odottivat parempien aikojen ja oikeudenmukaisemman maailman koittavan. Sen sijaan eurooppalaiset kohtasivat ensimmäisen maailmansodan, joiden seuraukset ulottuvat nykypäivään asti.
Supinen tarkastelee historian suuria tapahtumia niiden ihmisten näkökulmasta, jotka tavallisesti jäävät historiankirjojen ulkopuolelle. Romaanissa äänen saavat lapset, köyhät, orvot, naiset ja siirtolaiset. Nuori miespäähenkilö tuo Supisen tuotantoon uuden näkökulman: tarinan lempeästä jättiläisestä, jolta ympäristö odottaa kovuutta ja väkivaltaisuutta.
Hopeapeili käsittelee myös ajankohtaisia kysymyksiä identiteetistä, ennakkoluuloista ja ihmisyydestä. Se yhdistää historian, hyytävän kansansadun ja kauniin rakkaustarinan kiehtovaksi seikkailuksi ja kasvaa suureksi tarinaksi kätketyistä aarteista ja elämänvoimasta.
Miina Supinen (s. 1976) on kirjailija, toimittaja ja kirjoittamisen opettaja, joka on julkaissut teoksia niin lapsille kuin aikuisille. Hänen kirjansa ovat tunnettuja terävästä huumorista, vahvasta kerronnasta ja omintakeisesta tavasta tarkastella ihmisiä ja yhteiskuntaa. Supisen sukujuuret ulottuvat Mantsin saarelle Karjalaan.
Hopeapeili julkaistaan 18.9.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Panu Vauhkonen.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Musiikkikirjat (LIKE)
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Ann Cleevesin ja Marianne Cedervallin suosikkidekkareiden odotetut jatko-osat sekä jouluisia murhamysteereitä – Otavan ja Kariston jännärisyksy alkaa valloittavasti8.9.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Jännärisyksy alkaa Ann Cleevesin komisario Ramsayn ja Marianne Cedervallin pappi Samuelin tutkimuksilla, mutta eipä aikaakaan, kun ollaan jo joulutunnelmissa Andreina Cordanin ja Alexandra Benedictin murhamysteerien parissa.
Psykoterapeutti Emilia Kujala haastaa aikamme ahdistuspuheen: ”Etsimme pahoinvoinnin syitä liikaa yksilöstä”7.9.2026 08:58:09 EEST | Tiedote
Uutuuskirjassaan Ahdistus - Et ole rikki, elät mahdottomassa ajassa suosittu psykoterapeutti ja yhteiskuntatieteilijä tarkastelee, miksi ahdistuksesta on tullut niin näkyvä osa aikaamme ja mitä se kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta. Samalla Kujala haastaa ajankohtaisen keskustelun itsekkyyden ja narsismin lisääntymisestä: laaja kansainvälinen tutkimusnäyttö ei tue yksinkertaista kertomusta siitä, että ihmisistä olisi tullut aiempaa itsekkäämpiä tai narsistisempia.
Kolme olympiakultaa ja miljoonamenetykset: Samppa Lajunen kertoo, mitä on oppinut voittamisesta ja häviämisestä3.9.2026 08:22:00 EEST | Tiedote
Samppa Lajunen nousi laman varjostamasta lapsuudesta yhdistetyn hiihdon maailman huipulle ja voitti kolme olympiakultaa Salt Lake Cityssä vuonna 2002. Urheilu-uran jälkeen hän menestyi yrittäjänä ja kiinteistösijoittajana, kunnes kaikki romahti. Uutuuskirja Kriittinen piste kertoo poikkeuksellisesta matkasta menestyksen huipulle ja sieltä takaisin alas sekä kokoaa yhteen Lajusen tärkeimmät opit urheilusta, liiketoiminnasta ja elämästä.
Joonas Laurilan Ihan pasta kirja on herkullinen rakkaudenosoitus pastalle ja sen monikäyttöisyydelle2.9.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Kokki ja pastaekspertti Joonas Laurilan Ihan pasta kirja on paitsi monipuolinen ruokakirja, myös kertomus siitä, miten oppia ymmärtämään pastaa – sillä pastaan löytyy aina uusia näkökulmia, tekniikoita ja yhdistelmiä, olipa kyse vartin arkiruoasta tai pitkään haudutetusta viikonloppuklassikosta.
Otavan kustantamoperheen nuortenromaaniuutuudet vievät elämän käännekohtiin2.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Jukka-Pekka Palviaisen Kämppä tyhjänä kietoutuu yhden yön ympärille ja yksien bileiden moniin seurauksiin. Helena Meripaasin Löytöeläintalo kertoo Milasta, joka löytää elämälleen suunnan hylättyjen eläinten parista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme