SDP Uusimaa

SDP Uusimaa juhlii 120-vuotista taivaltaan työväentaloilla

8.9.2026 13:15:53 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

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SDP Uusimaa juhlii 120-vuotista taivaltaan 12.–13. syyskuuta työväentaloilla eri puolilla Uuttamaata. Avoimien ovien kiertueella tavataan ihmisiä, nautitaan kakkukahveista ja keskustellaan siitä, millainen olisi reilumpi Suomi. Samalla kerätään ihmisten ajatuksia ja ideoita osana SDP Suunnanmuutos-kampanjaa

SDP Uusimaa juhlii 120-vuotista taivaltaan työväentaloilla

SDP Uusimaa juhlii 120-vuotista taivaltaan 12.–13. syyskuuta työväentaloilla eri puolilla Uuttamaata. Avoimien ovien kiertueella tavataan ihmisiä, nautitaan kakkukahveista ja keskustellaan siitä, millainen olisi reilumpi Suomi. Samalla kerätään ihmisten ajatuksia ja ideoita osana SDP Suunnanmuutos-kampanjaa.

Työväentalot ovat olleet tärkeä osa suomalaisen työväenliikkeen historiaa ja yhteisöllisyyttä. Juhlaviikonloppuna niiden ovet avataan kaikille. Avoimien ovien viikonloppuna voi tavata SDP kansanedustajia ja kertoa omia ajatuksia siitä, mitä Suomessa pitäisi muuttaa.

Työväentalojen juhlakiertueen aikataulu

Lauantai 12.9.

klo 14–15.30, Hyvinkäänkylän työväentalo
Paikalla kansanedustaja Pinja Perholehto.

Sunnuntai 13.9.

klo 13–14.30, Lohjan työväentalo
Paikalla kansanedustaja Joona Räsänen.

klo 15–16.30, Loviisan työväentalo
Paikalla kansanedustaja Anette Karlsson.

klo 15–16.30, Klaukkalan työväentalo

Paikalla kansanedustajaehdokas Maria Luoma.

klo 15–16.30, Torppa, Hyrylä
Paikalla kansanedustaja Helena Marttila.

klo 17–18.30, Jokelan työväentalo
Paikalla kansanedustajat Pinja Perholehto ja Helena Marttila.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Mukaan voi tulla ilman SDP jäsenyyttä tai aiempaa politiikan tuntemusta. Kiertueen tarkoituksena on kohdata ihmisiä siellä, missä arki tapahtuu, kuunnella heidän näkemyksiään ja viedä niitä eteenpäin.

Työväentalot ovat edelleen aktiivisia kokoontumis- ja tapahtumapaikkoja. Työväentaloja voi vuokrata omaan käyttöön eri puolilta Suomea varaatyovaentalo.fi-palvelun kautta.

varaatyovaentalo.fi

 Tervetuloa työväentalolle juhlimaan 120-vuotiasta SDP Uusimaata ja kertomaan oma ajatuksesi reilummasta Suomesta!



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