Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi PISA-tuloksista: Peruskoulun pelastaminen vaatii paluuta perusasioihin

Tuore PISA-tutkimus osoitti huolen perustaitojen heikentymisestä oikeaksi. Suomi on valahtanut Pisa-tuloksissa jo 17 sijalle.

Vaikka Suomi on edelleen OECD-maiden keskiarvon yläpuolella, suunta on väärä.

- Suomi on nostettava takaisin koulutuksen ja osaamisen kärkimaaksi. Meidän on löydettävä keinot peruskoulun pelastamiseksi. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa hyväksyä, että lasten ja nuorten perustaidot heikkenevät vuosi toisensa jälkeen, vaatii Kemppi.

Kempin mukaan peruskoulun pelastaminen vaatii paluuta perusasioihin.

- Peruskoulun tärkein tehtävä on varmistaa, että jokainen lapsi oppii riittävät perustaidot: lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen.

Keskusta on esittänyt tarkastuspistettä toisen luokan loppuun.

– Lapsen ei voi siirtyä kulkea koulupolulla vuosiluokalta toiselle, jos puutteet lukemisessa, kirjoittamisessa tai laskemisessa jäävät huomiotta. Toisen luokan lopussa on pysähdyttävä tarkistamaan, ovatko perustaidot kunnossa ja tarvitseeko lapsi lisää tukea. Mitä aikaisemmin ongelmiin tartutaan, sitä paremmat mahdollisuudet lapsella on päästä koulupolulla eteenpäin, Kemppi sanoo.

Keskusta on esittänyt myös muita toimenpiteitä suunnan muuttamiseksi.

- Kirjat tulee palauttaa kouluihin ja älylaitteiden käyttöä on vähennettävä. Digilaitteiden käytön vähentäminen helpottaa oppimista, keskittymistä ja tiedon omaksumista, Kemppi avaa.

Kemppi linjaa, että jättipäiväkodit ja –koulut palvele tätä päivää.

- Tähän maahan ei tarvita enää suuruuden ideologiaa, jossa lapset pakataan valtaviin yksikköihin. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat rauhaa oppia ja opettaa, sanoo Kemppi.