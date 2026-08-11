Elintarvikkeiden hinnat nousevat edelleen, kun riskit kasaantuvat koko arvoketjuun

Raportin mukaan erityisesti Hormuzinsalmen sulkeminen on johtanut energian ja lannoitteiden hintojen nousuun. Lannoitteiden korkeammat hinnat näkyvät jo elintarvikkeiden nousseissa hinnoissa. Samanaikaisesti kuivuus, helleaallot ja El Niño -ilmiö heikentävät satoja useilla keskeisillä maatalousalueilla. Lisäksi Ukrainan sodan aiheuttamat häiriöt viljakaupassa ja lannoitteiden saatavuudessa lisäävät alan epävarmuutta.

Näiden tekijöiden seurauksena maailman elintarvikehintojen ennustetaan nousevan 11,6 prosenttia vuonna 2026 ja edelleen 4,8 prosenttia vuonna 2027. Hintojen nousu pakottaa kuluttajat etsimään edullisempia vaihtoehtoja, hyödyntämään tarjouksia sekä siirtymään yhä enemmän kaupan omien merkkien tuotteisiin. Premium-tuotteiden kysyntä puolestaan kohtaa kasvavia haasteita.

Kasvavat kustannukset vaikuttavat myös yritysten kannattavuuteen. Elintarvikevalmistajat, -jalostajat ja -jälleenmyyjät kamppailevat korkeampien energia-, raaka-aine-, pakkaus-, työvoima- ja logistiikkakustannusten kanssa. Erityisen haavoittuvia ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden mahdollisuudet siirtää nousseita kustannuksia hintoihin ovat rajalliset. Samalla kilpailu hintatietoisten kuluttajien suosiosta kiristyy vähittäiskaupassa entisestään.

Euroopassa paine kohdistuu erityisesti energiaintensiivisiin elintarvikealan toimijoihin sekä keskisuuriin päivittäistavaraketjuihin, jotka jäävät halpaketjujen ja premium-toimijoiden väliin. Yritysten odotetaan vastaavan tilanteeseen tehostamalla toimintaansa, kehittämällä hankintaketjujaan ja hyödyntämällä teknologiaa kannattavuuden suojaamiseksi.

"Elintarvikealan suurin riski ei tällä hetkellä ole kustannusten nousu vaan nousuvauhdin arvaamattomuus. Kun ilmasto, geopoliittinen tilanne ja toimitusketjut heiluttavat markkinoita samanaikaisesti, yritysten on entistä tärkeämpää ymmärtää asiakkaidensa maksukykyyn liittyvät riskit. Ne yritykset, jotka tunnistavat muutokset ajoissa, voivat suojata kannattavuuttaan, kun taas hitaasti reagoiville riskit voivat näkyä nopeasti kassavirrassa", kommentoi Juhani Laitala, Atradiuksen maajohtaja Suomessa.

Lisätietoja: How geopolitical and climate issues are squeezing the food industry