Lapland LKV voitti kansainvälisen tunnustuksen
8.9.2026 14:53:20 EEST | Lapland LKV | Tiedote
Lapland LKV on valittu voittajaksi sarjassa Real Estate Agency Single Office, Suomi, kansainvälisessä European Property & Hotel Awards -kilpailussa. Tarkka taso julkistetaan virallisessa palkintotilaisuudessa 22.10.2026 Lontoossa.
Tarkka taso — Award Winner vai Five Star — julkistetaan virallisessa palkintotilaisuudessa 22.10.2026 Lontoossa, The Royal Lancaster Hotelissa. Five Star -tason voittajat etenevät automaattisesti kansainväliseen jatkokilpailuun muiden maanosien parhaita vastaan, tavoitteena "World's Best" -tunnustus.
Perustaja Tanja Sotka muutti Helsingistä Lappiin 2021. Lapland LKV Oy perustettiin 2025, aluksi osana Bo LKV -välitysketjua. Tammikuussa 2026 yhtiö irtaantui ketjusta ja alkoi toimia omalla, riippumattomalla Lapland LKV -brändillään, ja kansainvälinen tunnustus tuli jo kahdeksan kuukauden kuluessa.
"Lähdin rakentamaan Lapland LKV:ta puhtaasti Lapista käsin. Markkinamme on globaali, mutta sitä pitää johtaa omasta arvomaailmastamme käsin ja silti olla saatavilla kaikille. Tämä tunnustus kertoo, että teemme työtä sillä tasolla, jota tavoittelimme."
— Tanja Sotka, perustaja
Yhteyshenkilöt
Tanja SotkaLapland LKVPuh:0452744184tanja@laplandlkv.com
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Lapland LKV lyhyesti
Lapland LKV on Lappiin erikoistunut boutique-kiinteistönvälitystoimisto, joka palvelee koti- ja ulkomaisia loma- ja vapaa-ajan asuntojen ostajia Lapissa.
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