Lapland LKV

Lapland LKV voitti kansainvälisen tunnustuksen

8.9.2026 14:53:20 EEST | Lapland LKV | Tiedote

Jaa

Lapland LKV on valittu voittajaksi sarjassa Real Estate Agency Single Office, Suomi, kansainvälisessä European Property & Hotel Awards -kilpailussa. Tarkka taso julkistetaan virallisessa palkintotilaisuudessa 22.10.2026 Lontoossa.

Tarkka taso — Award Winner vai Five Star — julkistetaan virallisessa palkintotilaisuudessa 22.10.2026 Lontoossa, The Royal Lancaster Hotelissa. Five Star -tason voittajat etenevät automaattisesti kansainväliseen jatkokilpailuun muiden maanosien parhaita vastaan, tavoitteena "World's Best" -tunnustus.

Perustaja Tanja Sotka muutti Helsingistä Lappiin 2021. Lapland LKV Oy perustettiin 2025, aluksi osana Bo LKV -välitysketjua. Tammikuussa 2026 yhtiö irtaantui ketjusta ja alkoi toimia omalla, riippumattomalla Lapland LKV -brändillään, ja kansainvälinen tunnustus tuli jo kahdeksan kuukauden kuluessa.

"Lähdin rakentamaan Lapland LKV:ta puhtaasti Lapista käsin. Markkinamme on globaali, mutta sitä pitää johtaa omasta arvomaailmastamme käsin ja silti olla saatavilla kaikille. Tämä tunnustus kertoo, että teemme työtä sillä tasolla, jota tavoittelimme."
— Tanja Sotka, perustaja

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Euroopan kiinteistöalan palkinnon voittaja vuosille 2026-2027.
Lataa
Palkintologo: European Property Awards, voittaja 2026–2027.
Lataa
Tanja Sotka kävelee lumisella tunturilla talvivaatteissa. Taustalla näkyy metsäisiä lumisia tuntureita.
Lataa
A woman wearing a furry hat and coat stands indoors by a wooden wall.
Lataa

Linkit

Lapland LKV lyhyesti

Lapland LKV on Lappiin erikoistunut boutique-kiinteistönvälitystoimisto, joka palvelee koti- ja ulkomaisia loma- ja vapaa-ajan asuntojen ostajia Lapissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapland LKV

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye