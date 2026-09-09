Uusi BC-lausunto tukee lääkäriä laadukkaan lausunnon laatimisessa Kelaa varten
9.9.2026 08:59:46 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
IJokaisen lausuntoja laativan lääkärin on hyvä ymmärtää, mitä tietoja Kela tarvitsee, jotta potilaan oikeudet voivat toteutua yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti. Uusi BC-lausunto tukee lääkäriä hyvän lausunnon laatimisessa Kelaa varten.
Jotta Kela voi ratkaista asiakkaan etuushakemuksen lain mukaan, se tarvitsee olennaiset ja riittävät tiedot asiakkaasta ja tämän tilanteesta. Osan tiedoista asiakas toimittaa itse hakemuksessaan, mutta objektiiviset lääketieteelliset tiedot toimitetaan lääkärinlausunnolla.
Jokaisen lausuntoja laativan lääkärin on tärkeä ymmärtää, mitä tietoja Kela tarvitsee. Kun lausunnossa on Kelan tai työeläkelaitoksen päätöksentekoon tarvittavat lääketieteelliset tiedot, asiakas saa hänelle kuuluvat etuudet yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti.
Millainen on Kelan kannalta hyvä lääkärinlausunto?
Potilaan etuushakemuksen kannalta hyvä lääkärinlausunto ei pelkästään kerro, mikä diagnoosi potilaalla on. Se vastaa kysymykseen, miksi ja miten sairaus heikentää henkilön toimintakykyä ja työkykyä.
- Kelan näkökulmasta lausunnoissa on useimmiten puutteita sairaustietojen lisäksi sairauden ja toiminta- tai työkyvyn yhteyden osoittamisessa, eli miten sairaus vaikuttaa asiakkaaseen ja hänen arkeensa, sanoo Kelan ylilääkäri Mikko Floréen.
Jos asiakas on hakemassa Kelasta esimerkiksi kuntoutusta, on tärkeää osoittaa, miten kuntoutus voisi parantaa arjessa tai työssä suoriutumista. Jos asiakas hakee työkyvyttömyyseläkettä, on tärkeää kuvata, millä tavalla sairauden aiheuttama työkyvyttömyys estää työnteon ei vain omaan vaan potilaalle mahdolliseen työhön.
Millä tavalla uusi BC-lausunto voi tuoda lausuntoihin laatua?
BC-lausunto tukee lääkäriä tarvittavien tietojen kirjaamisessa. Lausunnossa on selkeät väliotsikot ja kohdat, joihin tiedot kirjataan. Samoja tietoja ei tarvitse kirjata kuin kerran.
- Lausunnon rakenne noudattaa lääkäreille tuttua potilaskertomusta, mikä helpottaa täyttämistä. Lausunnossa voi myös hyödyntää aiempia potilaskertomusmerkintöjä.
BC-lausunto tallentuu Kantaan, eli jatkolausunnon laatiminen helpottuu, kun lääkäri näkee aiemmat lausunnot.
Lausunto mahdollistaa automaation ja päätöksentuen käytön.
- Esimerkiksi tekoälyapuri voi laatia lääkärin statustutkimuksesta koosteen tai koota valmiiksi lääkekorvausoikeuden kannalta oikeat tiedot, kertoo Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Piia Sankelo.
BC-lausunnossa on myös ohjeita ja vinkkejä käyttäjille. Jos järjestelmätoimittaja on toteuttanut lausunnon Kelan ohjeiden mukaan, siitä on myös linkkejä Kelan verkkosivuille, josta löytyy tarkemmat ohjeet, mitä tietoja eri kohtiin on hyvä kirjata.
Tervetuloa Kelan koulutukseen Itä-Suomen lääketiedepäivillä
Kela järjestää Itä-Suomen lääketiedepäivillä koulutuksen Laatua lausuntoihin keskiviikkona 16.9. klo 8.20‒11.45. Osallistujat saavat käytännön vinkkejä eri etuuksiin liittyviin lausuntoihin ja oppivat tunnistamaan, mitä potilaalle kannattaa hakea – ja mitä ei. Kerromme myös tuoreimmat uutiset uudesta sähköisestä BC-lausunnosta. Lue lisää ja ilmoittaudu.
Kelan osastolla B4 voi tutustua uuden BC-lausunnon demoon.
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Yhteyshenkilöt
Mikko FloréenylilääkäriKelaPuh:045 187 8718etunimi.sukunimi@kela.fi
Piia Sankelovastaava asiantuntijalääkäriKelaPuh:050 462 6498etunimi.sukunimi@kela.fi
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