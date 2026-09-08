Maailma-rahastot keräsivät kesällä uusia omistajia – sijoittajat hakivat hajautusta

Rahastopääomat suomalaisissa sijoitusrahastoissa kasvoivat elokuussa lähes 4,7 miljardilla eurolla. Rahastojen nettomerkinnät olivat 97,16 miljoonaa euroa, joten rahastopääomat kasvoivat ennen kaikkea markkinoiden hyvän vedon takia.

Koko vuonna merkintöjä oli elokuun loppuun mennessä tehty 5,9 miljardilla eurolla, josta elokuun merkinnät ovat vain vajaat 2 prosenttia.

Uutta pääomaa elokuussa keräsivät osakerahastot (233 miljoona euroa) ja yhdistelmärahastot (145 miljoonaa euroa). Sijoittajat tekivät lunastuksia sekä pitkän koron rahastoista (112 miljoonaa euroa) että lyhyen koron rahastoista (171 miljoonaa euroa).

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2026 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2026 Osakerahastot 233 253 103 167 Yhdistelmärahastot 145 1 218 45 036 Pitkän koron rahastot -112 2 138 44 944 Lyhyen koron rahastot -171 1 185 22 558 Vaihtoehtoiset rahastot 2 1 202 10 713 YHTEENSÄ 97 5 996 226 417

”Elokuun nettomerkinnät olivat vaatimattomia verrattuna kevään ja kesäkuun huippuihin. Se mitä merkinnöissä nähtiin, oli varovaisuuden vaihtamista riskinottoon. Rahaa siirrettiin pois korkorahastoista, ja laitettiin osake- ja yhdistelmärahastoihin” kommentoi sijoitusvaikuttaja ja Finanssialan Rahastouutisten ankkuri Merja Mähkä.

Korkorahastoilla oli vahva alkuvuosi, sillä niihin on tänä vuonna tehty merkintöjä yli kolmella miljardilla eurolla. Suhteutettuna koko vuoden tasoon elokuun lunastukset korkorahastoista ovat varsin pieniä. Lento kuitenkin katkesi toistaiseksi.

”Mahdollinen selitys pitkän koron rahastojen lunastuksille on korkojen nousu. Kun markkinakorot nousevat, vanhojen joukkolainojen hinnat tyypillisesti laskevat, mikä voi heikentää pitkän koron rahastojen lyhyen aikavälin tuottoja ja vähentää niiden houkuttelevuutta sijoittajien silmissä”, kommentoi Mähkä.

Energian hinnan ja korkokehityksen epävarmuutta tasataan hajautuksella ja pitkäjänteisyydellä

S-Pankki Rahastoyhtiön toimitusjohtajan Teri Heilalan mukaan yhtiön rahastoihin tehtiin elokuussa 57 miljoonaa euroa nettomerkintöjä. Eniten sijoituksia keräsivät laajasti hajautetut varainhoitorahastot.

”Volatiilista markkinasta huolimatta säästämisen ja sijoittamisen suosio jatkaa vahvaa kasvua. S-Pankin asiakkaat ovat tehneet uusia kuukausisäästösopimuksia elokuun loppuun mennessä enemmän kuin koko viime vuonna, ja osuudenomistajien määrä S-Pankin rahastoissa on noussut yli 550 000 sijoittajaan.”

Heilala muistuttaa, että epävarmuutta ylläpitävät edelleen energian hinnan nousu ja korkokehitys, joten sijoittajan kannattaa huolehtia riittävästä hajautuksesta ja pitää kiinni pitkäjänteisestä sijoitussuunnitelmastaan.

Heilalan mukaan erityisesti Suomen, Japanin sekä kehittyvien markkinoiden osakkeet kehittyivät elokuussa hyvin.

”Tekoälyinvestoinnit säilyivät tärkeänä markkina-ajurina, mutta positiivinen tuloskehitys näkyi aiempaa laajemmin myös muilla toimialoilla.”

Maailmaosakerahastoille 34 000 uutta omistajaa kesän aikana

Yksityissijoittajien liikkeisiin yhden näkymän tarjoaa Rahastoraportissa kuvattu omistajamäärän kehitys.

Erityisen vahvaa omistajamäärien kasvu oli maailmaosakerahastoissa, sillä koko kesän tarkastelussa maailmaosakerahastot keräsivät 34 000 uutta omistajaa kesäkuun lopusta elokuun loppuun.

”Vaikka datasta ei suoraan näe, keitä nämä uudet omistajat ovat, yleisellä tasolla voi todeta, että maailmarahastot ovat aloittelevalle sijoittajalle tyypillinen valinta, koska niillä saa laajan hajautuksen eri markkinoille ilman, että sijoittajien tarvitsee miettiä tarkemmin, minne päin maailmaa haluaa sijoittaa”, kommentoi Mähkä.

Omistajamäärät kasvoivat kaikissa osakemarkkinoille sijoittavissa rahastoissa lukuun ottamatta sektorirahastoja, joissa sijoittajamäärä pysyi käytännössä ennallaan. Sektorirahastot sijoittavat tyypillisesti tietyille toimialoille, ja niiden osuus osakerahastomarkkinan kokonaisuudesta on pieni.

Suomi-rahastoissa lunastuksia hyvistä tuotoista huolimatta – tai niiden takia

Maantieteellisessä tarkastelussa elokuussa tuottivat keskimäärin parhaiten Suomi-osakerahastot (4,4 %). Vahvasta vedosta Suomi-rahastojen sijoittajat saavat kiittää Nokiaa, jonka paino rahastoluokassa on suuri.

”Nokian kurssi on tekoälyhuuman myötä tullut entistä volatiilimmaksi. Elokuussa yhtiö kuroi umpeen pudotusta kevään huipuista”, Mähkä kommentoi.

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2026 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2026 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -15 -8 7 978 23 % Pohjoismaat -51 387 12 229 14 % Eurooppa -57 135 9 409 18 % Pohjois-Amerikka -94 198 14 053 16 % Japani -35 -11 494 25 % Tyynenmeren alue 8 149 1 627 24 % Kehittyvät markkinat 168 531 7 558 28 % Maailma 309 -1 050 48 358 17 % Toimialarahastot 0 -79 1 460 24 % YHTEENSÄ 233 253 103 167

Hyvät tuotot eivät kuitenkaan innostaneet sijoittajia. Suomi-rahastojen nettomerkinnät jäivät elokuussa miinukselle. Mähkän arvion mukaan hyvät tuotot saattoivat saada sijoittajat kotiuttamaan voittojaan, onhan niiden 12 kuukauden tuottokin varsin hyvä, 23 prosenttia.

Toisin oli kehittyville maille sijoittavissa rahastoissa. Ne keräsivät uusia pääomia liki 188 miljoonaa euroa, samalla kun ne tarjosivat maantieteellisessä vertailussa toiseksi parasta tuottoa (2,5 %).

”Kehittyvien markkinoiden lisäksi nettomerkinnät olivat plussalla koko maailmaan sijoittavissa osakerahastoissa. Tässä näkyy sijoittajien halu hakea laajaa hajautusta, Mähkä summaa.

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2026 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2026 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR 8 1 139 11 401 1,1 % Luokitellut yrityslainat EUR -101 402 16 195 1,2 % Korkeariskiset yrityslainat EUR -34 391 6 014 2,5 % Valtioriski maailma 0 -1 370 1,0 % Luokitellut yrityslainat maailma -26 122 7 162 1,6 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 25 -144 1 128 3,1 % Kehittyvät markkinat 16 229 2 674 6,5 % YHTEENSÄ -112 2 138 44 944

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Rahastolukuja käsitellään myös suorassa Rahastouutiset-verkkolähetyksessä torstaina 10.9. klo 10.00–10.30. Tilaisuudessa rahastolukuja kommentoi Merja Mähkän kanssa S-Pankki Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Teri Heilala.

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Tilastokeskuksen vuoden 2024 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,67 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 872 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.