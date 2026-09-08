Kokoomuksen Vikman: Repeytyykö SDP:n rajaturvallisuuslinja jo kolmannen kerran?
8.9.2026 14:13:51 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Rajaturvallisuuslain jatkamista koskeva hallituksen esitys on tullut tänään eduskunnan käsittelyyn. Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta selvää vastausta puolueen linjaan rajaturvallisuuslain jatkamisesta. Vikmanin mukaan hallitusvastuuseen pyrkivä SDP ei voi olla keskeisessä turvallisuuskysymyksessä samanaikaisesti sekä lain puolesta että sitä vastaan.
Pääministeri Petteri Orpon hallitus esittää rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamista vuoden 2028 loppuun. Lain tarkoituksena on torjua Suomeen kohdistuvaa painostamista ja varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin.
– Välineellistetty maahantulo on osa Venäjän keinovalikoimaa länsimaiden painostamiseksi, mikä on yksiselitteisesti tuomittava ja estettävä laajalla poliittisella rintamalla. Suomen rajalla tilanne voi muuttua hyvin nopeasti, eikä meillä ole varaa epäröintiin. Viranomaisilla on oltava riittävät keinot suomalaisten ja Suomen rajojen suojelemiseksi, Vikman sanoo.
Eduskunta hyväksyi rajaturvallisuuslain ensimmäistä kertaa vuonna 2024 ja jatkoi sen voimassaoloa vuonna 2025. Suomen turvallisuusviranomaiset ovat korostaneet, että laki on nykytilanteessa välttämätön Venäjän muodostaman uhan vuoksi. SDP:n johto ilmoitti molemmilla kerroilla puolueen tukevan lakia, mutta samaan aikaan antoi luvan jopa kuudelle kansanedustajalle äänestää sitä vastaan.
– Kun sama kuvio toistuu kahdesti, kyse ei ole enää yksittäisestä soraäänestä vaan SDP:n tietoisesti valitsemasta toimintatavasta Suomen kansallista turvallisuutta koskevassa asiassa. Puolueen johto ilmoittaa SDP:n olevan lain puolella ja antaa samalla omille johtaville poliitikoilleen luvan äänestää sitä vastaan. SDP ei voi seistä rajaturvallisuuden molemmilla puolilla. Suomalaisten turvallisuutta ei voi politikoida näin, Vikman sanoo.
– Venäjän muodostaman vakavan uhkan torjumisesta äänestäminen ei voi olla omantunnonkysymys, Vikman painottaa.
SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on kertonut, ettei vielä tiedä, miten aikoo tällä kertaa äänestää.
– SDP pyrkii seuraavaksi pääministeripuolueeksi, mutta Antti Lindtmanin ensimmäinen sijainen, puolueen 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ei osaa kertoa kantaansa Suomen ja suomalaisten turvallisuuden kannalta keskeiseen lakiin. Jos Lindtman ilmaisee SDP:n kannan, sen pitäisi tarkoittaa myös jotakin. Puolueen virallinen linja ei voi olla turvallisuuskysymyksissä vain yksi mielipide muiden joukossa, Vikman sanoo.
Vikman vaatii Lindtmania kertomaan ennen ratkaisevaa äänestystä, sitoutuuko SDP:n koko eduskuntaryhmä rajaturvallisuuslain jatkamiseen.
– Suomalaisilla on oikeus tietää, mikä SDP:n todellinen linja on. Tukeeko koko eduskuntaryhmä rajaturvallisuuslain jatkoa vai jaetaanko puolueessa jälleen erivapauksia Suomen turvallisuuden kannalta aivan keskeisessä asiassa? Repeytyykö SDP:n rajaturvallisuuslinja nyt jo kolmannen kerran, Vikman kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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