Smuuti Skin ja ruotsalainen Clean Drink yhdistävät voimansa ainutlaatuisessa pohjoismaisessa yhteistyössä

Brändiyhteistyöt ovat yleistyneet viime vuosina, mutta eri maiden ja täysin eri toimialojen väliset yhteistyöt ovat Pohjoismaissa edelleen harvinaisia. Smuuti Skin x Clean Drink -yhteistyössä suomalainen kauneusalan yrittäjä ja ruotsalainen juoma-alan yrittäjä yhdistävät voimansa konseptissa, joka rikkoo perinteisiä rajoja ihonhoidon, hyvinvoinnin ja funktionaalisen ravitsemuksen välillä.

Yhteistyön ytimessä on ajatus Smuutin tunnistettavan maailman viemisestä ensimmäistä kertaa ihonhoidon ulkopuolelle täysin uuteen tuotekategoriaan.

Yhteistyössä lanseerataan kaksi Clean Drink MONO-juomaa. Peach on saanut inspiraationsa Smuuti Skinin persikkasarjasta ja sisältää kollageenia, kun taas Melon Strawberry ammentaa inspiraationsa Smuutin ikonisesta vesimelonisarjasta ja sisältää kreatiinia. Lisäksi Clean Drink lanseeraa osana yhteistyötä uuden kollageenia sisältävän proteiinipatukan.

Tuotteet yhdistävät kaksi vahvaa kuluttajatrendiä: funktionaalisten juomien ja elintarvikkeiden kasvavan suosion sekä kauneuden laajentumisen yhä vahvemmin osaksi kokonaisvaltaista lifestylea. Yhteistyö tuo beauty from within -ajatteluun uuden pohjoismaisen näkökulman yhdistämällä Smuutin värikkään ja hedelmäisen kauneusmaailman Clean Drinkin funktionaalisiin tuotteisiin.

Suomalais-ruotsalainen yhteistyö tukee molempien brändien kansainvälistä kasvua

Smuuti Skinille yhteistyö osuu tärkeään vaiheeseen brändin kansainvälisessä kasvussa. Ruotsi on kasvamassa nopeasti yhdeksi Smuutin suurimmista markkinoista, joten yhteistyö tunnetun ruotsalaisen brändin kanssa on luonteva seuraava askel.

Smuuti Skinin perustaja Jenni Ahokas näkee yhteistyön mahdollisuutena sekä vahvistaa Smuutin asemaa Ruotsissa että tarjota brändin yhteisölle jotain täysin uudenlaista.

”Olen superinnoissani tästä yhteistyöstä erityisesti siksi, että Ruotsi on nopeasti kasvamassa yhdeksi meidän suurimmista markkinoistamme. Yhteistyö ruotsalaisen brändin kanssa on täydellinen seuraava askel osana meidän Ruotsin valloitustamme. Tämän yhteistyön avulla tavoitamme uusia kuluttajia ja jälleenmyyjiä, mutta mikä parasta, pystymme samalla tarjoamaan Smuuti-faneille jotain täysin uutta ja ainutlaatuista. On mahtavaa päästä viemään Smuutin maailmaa ihonhoidon ulkopuolelle”, kertoo Smuuti Skinin perustaja Jenni Ahokas.

Myös Clean Drinkille yhteistyö tuntui alusta lähtien luontevalta, mutta samalla mahdollisuudelta tehdä jotain, mitä markkinoilla ei ole aikaisemmin nähty.

”Minulle monet parhaista ideoista alkavat intuitiosta – siitä tunteesta, että käsillä on jotain todella hyvää. Juuri niin tämä yhteistyö sai alkunsa. Kun aloimme keskustella Jennin ja Smuuti Skinin kanssa, yhteistyö tuntui nopeasti luonnolliselta yhdistelmältä, mutta samalla mahdollisuudelta luoda jotain, mitä kukaan ei ollut tehnyt aikaisemmin. Yhdessä rikomme kauneuden ja funktionaalisuuden välisiä rajoja ja luomme tietääksemme jotain aidosti ainutlaatuista Euroopan markkinoille. Kauneutta sisältä ulospäin, mutta myös ulkoa sisäänpäin”, kertoo Sebastian Kvissberg.

Tuotteet lanseerataan Suomessa ja Ruotsissa viikolla 37, 2026.