Kokoomuksen Autto: Asepalveluksen suorittamisaste on saatava selvään nousuun

– On huolestuttavaa, että osa nuorista ei koe asevelvollisuutta omakseen. Asevelvollisuus koskee Suomen kansalaisia tasapuolisesti, eikä nuoren taustalla tai äidinkielellä voi olla merkitystä sen suhteen, Autto sanoo.

Autto muistuttaa, että kaikkia asevelvollisia tulee kohdella asepalveluksen suhteen yhdenvertaisesti ja kutsunnanalaisille tulee tarjota selkeää, heitä koskevaa tietoa riippumatta siitä, mikä heidän taustansa on.

– Vahva ja yhdenvertainen asevelvollisuusjärjestelmä on Suomen turvallisuuden perusta. On välttämätöntä, että jokainen nuori taustastaan riippumatta tuntee asepalveluksen omakseen ja tietää, mitä häneltä odotetaan, Autto toteaa.

Vuonna 1994 syntyneistä asevelvollisista enää 62 prosenttia suoritti asepalveluksen, kun 1984 syntyneiden vastaava luku on ollut 76 prosenttia ja 1960-luvun ikäluokilla lähes 90 prosenttia. Asevelvollisuus on lain mukaan suoritettava sen vuoden loppuun mennessä, kun asevelvollinen täyttää 30 vuotta.

Autto painottaa, että kokoomus haluaa jatkossakin lujittaa yleistä asevelvollisuutta ikäluokan yhteisenä velvollisuutena, ei vapaaehtoisuuteen tai valikoivuuteen perustuen. Kokoomuksen tavoitteena on nostaa asepalveluksen suorittamisastetta merkittävästi nykyisestä ja huolehtia siitä, että kaikkien nuorten erilaiset taidot ja vahvuudet pääsevät esiin maanpuolustuksen tehtävissä.

- Asepalveluksen suorittamisasteen on sallittu hiipua useiden vuosikymmenten aikana, mutta nyt tähän kehitykseen on tultava muutos. Asepalveluksesta on jälleen tehtävä koko ikäluokan yhteinen, laajasti suomalaista yhteiskuntaa yhdistävä ja lujittava instituutio, Autto sanoo.

Autton mukaan Puolustusvoimien täytyy pystyä uudistumaan niin että yhä useampi palvelusmotivaatiota omaava nuori pääsee palveluksen suorittamaan ja palveluksen tulee näyttäytyä houkuttelevana ja motivoivana kaikille nuorille, myös yhä useammille vapaaehtoisille naisille.

- Nuorten fyysisestä suorituskyvystä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tietysti koko yhteiskunnan asia, ei vain Puolustusvoimien. Asevelvollisuuden suorittamisaste on konkreettinen mittari, joka kertoo paljon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan onnistumisesta, Autto pohtii.

Kokoomus haluaa Autton mukaan vahvistaa varusmiespalvelustaan suorittavien taloudellista asemaa tuplaamalla päivärahat ja uudistamalla sotilasavustusta.

- Varusmiespalveluksen vahvistamisen ohella kertausharjoitusten määrää tulee lisätä. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi uuden henkilöstön rekrytoimisen ja varuskuntien kehittämisen tulee olla tärkeysjärjestyksen ensimmäisiä asioita kasvavien puolustuspanostusten osalta, Autto toteaa.