Kokoomuksen Autto: Asepalveluksen suorittamisaste on saatava selvään nousuun
8.9.2026 15:00:36 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Helsingin Sanomien eilen julkaisema artikkeli kertoi, että armeija ja asepalvelus näyttäytyvät etäisenä ja vieraana monelle ulkomaalaistaustaiselle nuorelle. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tietoa huolestuttavana.
– On huolestuttavaa, että osa nuorista ei koe asevelvollisuutta omakseen. Asevelvollisuus koskee Suomen kansalaisia tasapuolisesti, eikä nuoren taustalla tai äidinkielellä voi olla merkitystä sen suhteen, Autto sanoo.
Autto muistuttaa, että kaikkia asevelvollisia tulee kohdella asepalveluksen suhteen yhdenvertaisesti ja kutsunnanalaisille tulee tarjota selkeää, heitä koskevaa tietoa riippumatta siitä, mikä heidän taustansa on.
– Vahva ja yhdenvertainen asevelvollisuusjärjestelmä on Suomen turvallisuuden perusta. On välttämätöntä, että jokainen nuori taustastaan riippumatta tuntee asepalveluksen omakseen ja tietää, mitä häneltä odotetaan, Autto toteaa.
Vuonna 1994 syntyneistä asevelvollisista enää 62 prosenttia suoritti asepalveluksen, kun 1984 syntyneiden vastaava luku on ollut 76 prosenttia ja 1960-luvun ikäluokilla lähes 90 prosenttia. Asevelvollisuus on lain mukaan suoritettava sen vuoden loppuun mennessä, kun asevelvollinen täyttää 30 vuotta.
Autto painottaa, että kokoomus haluaa jatkossakin lujittaa yleistä asevelvollisuutta ikäluokan yhteisenä velvollisuutena, ei vapaaehtoisuuteen tai valikoivuuteen perustuen. Kokoomuksen tavoitteena on nostaa asepalveluksen suorittamisastetta merkittävästi nykyisestä ja huolehtia siitä, että kaikkien nuorten erilaiset taidot ja vahvuudet pääsevät esiin maanpuolustuksen tehtävissä.
- Asepalveluksen suorittamisasteen on sallittu hiipua useiden vuosikymmenten aikana, mutta nyt tähän kehitykseen on tultava muutos. Asepalveluksesta on jälleen tehtävä koko ikäluokan yhteinen, laajasti suomalaista yhteiskuntaa yhdistävä ja lujittava instituutio, Autto sanoo.
Autton mukaan Puolustusvoimien täytyy pystyä uudistumaan niin että yhä useampi palvelusmotivaatiota omaava nuori pääsee palveluksen suorittamaan ja palveluksen tulee näyttäytyä houkuttelevana ja motivoivana kaikille nuorille, myös yhä useammille vapaaehtoisille naisille.
- Nuorten fyysisestä suorituskyvystä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tietysti koko yhteiskunnan asia, ei vain Puolustusvoimien. Asevelvollisuuden suorittamisaste on konkreettinen mittari, joka kertoo paljon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan onnistumisesta, Autto pohtii.
Kokoomus haluaa Autton mukaan vahvistaa varusmiespalvelustaan suorittavien taloudellista asemaa tuplaamalla päivärahat ja uudistamalla sotilasavustusta.
- Varusmiespalveluksen vahvistamisen ohella kertausharjoitusten määrää tulee lisätä. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi uuden henkilöstön rekrytoimisen ja varuskuntien kehittämisen tulee olla tärkeysjärjestyksen ensimmäisiä asioita kasvavien puolustuspanostusten osalta, Autto toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Vikman: Repeytyykö SDP:n rajaturvallisuuslinja jo kolmannen kerran?8.9.2026 14:13:51 EEST | Tiedote
Rajaturvallisuuslain jatkamista koskeva hallituksen esitys on tullut tänään eduskunnan käsittelyyn. Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta selvää vastausta puolueen linjaan rajaturvallisuuslain jatkamisesta. Vikmanin mukaan hallitusvastuuseen pyrkivä SDP ei voi olla keskeisessä turvallisuuskysymyksessä samanaikaisesti sekä lain puolesta että sitä vastaan.
Kokoomuksen Sarkomaa: Eläinten kaltoinkohtelusta kovemmat seuraukset – eläintenpitokiellot pitenevät8.9.2026 14:00:04 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää Orpon hallituksen esitystä eläintenpitokieltojen kiristämisestä tärkeänä uudistuksena. Sarkomaan mukaan sivistyneessä oikeusvaltiossa eläinten kaltoinkohteluun on puututtava määrätietoisesti ja sääntöjen rikkomisella on oltava tuntuvat seuraukset.
Kokoomuksen Heikkinen ihmettelee Werningin autoilupuheita: SDP on itse esittänyt autoilijoille veroraippaa8.9.2026 10:15:35 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja verojaoston puheenjohtaja Janne Heikkinen ihmettelee SDP:n kansanedustaja Paula Werningin puheita autoilun ja polttoaineen hinnasta. Heikkinen muistuttaa, että SDP esittää itse viimeisimmässä vaihtoehtobudjetissaan hallituksen polttoaineveron kevennyksen perumista sekä ajoneuvoveron kiristämistä.
Kokoomuksen Limnell: Tulevaisuuden uskoa ei rakenneta kymmenen miljardin veronkiristyksillä7.9.2026 09:23:03 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela esitteli eilen Helsingin Sanomien haastattelussa puolueensa vaihtoehtoa Suomen talouspolitiikalle. Keinovalikoimaan kuuluu noin kymmenen miljardin euron edestä veronkorotuksia. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellin mukaan Suomi on nyt perustavanlaatuisen valinnan edessä: rakennetaanko tulevaisuutta työn, yrittämisen ja kasvun vai yhä kireämmän verotuksen varaan.
Kokoomuksen Kopra Tuppuraiselle: Väite suuryritysten suosimisesta on täyttä sumutusta6.9.2026 11:42:26 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tyrmää SDP:n Tytti Tuppuraisen väitteen, jonka mukaan hallitus olisi suosinut suuryrityksiä pienyrittäjien kustannuksella. Kopran mukaan väite ei kestä vertailua hallituksen päätöksiin eikä edes yrittäjien omiin arvioihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme