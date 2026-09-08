Jessi Jokelainen: Opettajat eivät voi yksinään ratkaista Pisa-tulosten suuntaa
8.9.2026 15:13:33 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen tyrmää kokoomusministeri Karoliina Partasen väitteet, joiden mukaan kokoomuksen pitkä linja on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvistaminen. Partanen kommentoi Pisa‑tuloksia Instagramissa.
Kokoomusjohtoinen hallitus on Jokelaisen mukaan leikannut kuntien valtionosuuksia niin paljon, että hallituksen lisäpanostusten vaikutus perusopetukseen jää mitättömäksi.
- Kun rahoitusta romutetaan, koulut eivät voi paikata aukkoa omalla venymisellään, Jokelainen sanoo.
Jokelainen on taustaltaan äidinkielen opettaja ja hän kritisoi jyrkästi Partasen ajatusta siitä, että oppilailta ei vaadittaisi kouluissa tarpeeksi. Hänen mukaansa väite sivuuttaa kokonaan myös opettajien kasvavan uupumuksen.
– Kertoo paljon tästä individualismin runtelemasta ajankuvasta, että valtakunnan päätöksentekijätkin hakevat pitkältä ajalta tehtyjen poliittisten valintojen ja rakenteellisten ongelmien ratkaisijaa yksilöistä, eli opettajista! Jokelainen sanoo.
– Mitä se ihan todella on, mitä opettajat voivat vielä tehdä enemmän lasten oppimistulosten eteen, jos rahat tuon työn tekemiseen on viety?
Jokelaisen mukaan Pisa‑tuloksissa näkyy koko yhteiskunnan nopea muuttuminen. Siksi suunnan kääntäminen ei voi olla vain koulujen ja opettajien vastuulla.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Pisa-tulokset kertovat karua kieltä – koulutuksen resursseja ei saa heikentää8.9.2026 12:06:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan tuoreista Pisa-tuloksista, jotka osoittavat suomalaisnuorten lukutaidon heikkenemisen jatkuvan jyrkkänä. Tämän vuoksi koulutuksen resursseja on hänen mukaansa puolustettava vielä entistä vahvemmin.
Jessi Jokelainen: Hallitus syrjäyttää nuoret miehet4.9.2026 12:05:39 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan hallitus on täysin välinpitämätön leikkaustensa vaikutuksista nuoriin miehiin.
Pia Lohikoski: Hallitus avaa rahapelimarkkinat, mutta sulkee oven pelihaittojen ehkäisyltä4.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus ei ole edelleenkään turvannut rahapelihaittoja ehkäisevien järjestöjen rahoitusta, vaikka rahapelien tarjonnan ja näkyvyyden lisääminen tulee pian kasvattamaan rahapelihaittoja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mukaan vaarana on, että peliongelmat lisääntyvät, mutta apua tarvitseville ei ole tarjolla riittävästi tukea.
Laura Meriluoto: Oikeisto ei pidä moniäänisestä kansalaisyhteiskunnasta2.9.2026 10:46:30 EEST | Tiedote
Budjettiriihen jälkeen varmistui, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikkaamista. Tällä hallituskaudella järjestöjen rahoituksesta leikataan noin puolet. Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto varoittaa, että Orpon hallituksen linja uhkaa romuttaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perustaa. Järjestöt ovat monelle suomalaiselle sekä arjen turvaverkko että keino saada äänensä kuuluviin.
Pia Lohikoski: Kunnilta leikkaaminen on valtava koulutusleikkaus2.9.2026 09:05:16 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski varoittaa, että hallituksen linja syventää kuntien talousahdinkoa ja iskee suoraan koulutuksen ytimeen. Hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia lähes 200 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme