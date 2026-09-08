Jessi Jokelainen: Opettajat eivät voi yksinään ratkaista Pisa-tulosten suuntaa

Kokoomusjohtoinen hallitus on Jokelaisen mukaan leikannut kuntien valtionosuuksia niin paljon, että hallituksen lisäpanostusten vaikutus perusopetukseen jää mitättömäksi.

- Kun rahoitusta romutetaan, koulut eivät voi paikata aukkoa omalla venymisellään, Jokelainen sanoo.

Jokelainen on taustaltaan äidinkielen opettaja ja hän kritisoi jyrkästi Partasen ajatusta siitä, että oppilailta ei vaadittaisi kouluissa tarpeeksi. Hänen mukaansa väite sivuuttaa kokonaan myös opettajien kasvavan uupumuksen.

– Kertoo paljon tästä individualismin runtelemasta ajankuvasta, että valtakunnan päätöksentekijätkin hakevat pitkältä ajalta tehtyjen poliittisten valintojen ja rakenteellisten ongelmien ratkaisijaa yksilöistä, eli opettajista! Jokelainen sanoo.

– Mitä se ihan todella on, mitä opettajat voivat vielä tehdä enemmän lasten oppimistulosten eteen, jos rahat tuon työn tekemiseen on viety?

Jokelaisen mukaan Pisa‑tuloksissa näkyy koko yhteiskunnan nopea muuttuminen. Siksi suunnan kääntäminen ei voi olla vain koulujen ja opettajien vastuulla.