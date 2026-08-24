Uutuuspodcast ujuttaa viikon keskeiset ulkomaanuutiset osaksi kutkuttavaa keskustelua

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa keskiviikkoisin ja muilla yleisimmillä podcast-alustoilla perjantaisin ilmestyvä Vallattomat tiivistää kuuntelijalle puhutuimmat ajankohtaiset ulkomaanuutiset. Podcastin juontajat, geopolitiikan asiantuntija Annastina Haapasaari ja toimittaja-tuottaja Veikko Eromäki avaavat pilke silmäkulmassa käydyn keskustelun kautta maailmanpolitiikkaa ja talouden sekä kulttuurin tapahtumia otsikoita syvemmältä.

Haapasaaren ja Eromäen mukaan suomalainen podcast-kenttä tarvitsee täydennystä ulkomaanuutisten tarjonnassa ilman, että maailmasta luodaan vaikeaselkoisempi tai vakavampi paikka kuin se jo nyt on.

– Vuosien ajan yksi eniten kuluttamiani uutisformaatteja ovat olleet erilaiset kansainvälisiä asioita käsittelevät keskustelulliset podcastit kuten The Rest is Politics. Uutissivustot tarjoavat perustiedot, joiden oheen asiantunteva, ennakkoluuloton analyysi on omiaan ymmärryksen syventämiseksi – ja sopivin paikoin tunnelman keventämiseksi, Eromäki kertoo.

Vallattomissa kohtaa kaksi erilaista tapaa tulkita ja avata maailman tapahtumia. Eromäki on toimittaja, Haapasaari taas asiantuntija.

– Kansainvälisessä politiikassa kaikki kiinnostava löytyy rivien välistä. Pitää uskaltaa kysyä tyhmiä kysymyksiä, jotta asioiden todelliset yhteydet avautuvat. Tämä podcast antaa sivistävän sisällön ohella luvan myös hätkähtää, huvittua ja haltioitua, Haapasaari avaa.

Juontajat ovat taustaltaan erilaisia, mutta molempia yhdistää laaja-alainen mielenkiinto yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikka kova turvallisuus ja suurvaltapolitiikka ovat nykypäivää määritteleviä teemoja, ei myöskään pop-kulttuuria tai historiakatsauksia pidä heidän mielestään unohtaa.

– Käyttöteknologiamme, kansainväliset hittielokuvat, identiteettipolitiikka someilmiöiden taustalla. Kaikki nämä kytkeytyvät maailman muutokseen ja saattavat joskus tarjota jopa parempia signaaleja tulevasta kuin kansainväliset sopimukset tai diplomaattiset selkkaukset, Eromäki sanoo.

Vallattomat-podcast vahvistaa Podmen uutis- ja ajankohtaissisältöjen tarjontaa. Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki uskoo sarjan tarjoavan kuuntelijoilleen selkokielisen ja viihdyttävän väylän ajankohtaisiin ulkomaanuutisiin ja ilmiöihin.

– Podmen yleisö on ottanut riemulla vastaan alkuvuodesta julkaistun viikoittaisen Uutiscast-podcastin, ja palaute on ollut selkeä; lisää tällaista. Uutisia ja ajankohtaisia ilmiöitä halutaan ymmärtää otsikoita laajemmin, ja podcastit, kuten nyt uusi Vallattomat-sarja, tekevät työn yleisölle helpoksi, Huhtamäki toteaa.

– Annastinan ja Veikon raikas, rento ja viihdyttävä tapa käsitellä maailman ilmiöitä ja tapahtumia on täydellinen lisäys Podmen palvelu-podcastien tarjontaan ja tuo kuuntelijan viihdepainotteiseen viikkoon myös faktaa helposti kulutettavassa muodossa.

Toisiaan täydentävät juontajat

Vallattomat-podcastia juontavat Podmen toimittaja-tuottaja Veikko Eromäki ja Miltton-konserniin kuuluvan Nordic West Office -konsulttiyrityksen operatiivisena johtajana työskentelevä Annastina Haapasaari. Altti Heinilä / Podme

Annastina Haapasaari on kansainvälisten suhteiden asiantuntija, joka työskentelee parhaillaan operatiivisena johtajana Miltton-konserniin kuuluvassa Nordic West Office -konsulttiyrityksessä. Työssään hän neuvoo yrityksiä strategisissa geopolitiikan ja -talouden kysymyksissä. Vuosina 2021–2026 Haapasaari toimi The Ulkopolitist -julkaisun vastaavana päätoimittajana. Hän on työskennellyt myös taidealalla, muun muassa luovana strategina Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa sekä erilaisissa elokuva-alan tehtävissä.

Veikko Eromäki on toimittaja-tuottaja, joka on työskennellyt suurimman osan uraansa Yleisradiossa, pisimmän osan tästä ulkomaantoimituksessa. Lisäksi Eromäki on työskennellyt laaja-alaisesti freelancerina ja kirjoittanut muun muassa Suomen Kuvalehdelle ja STT:lle. Erityisen tuttua Eromäelle on työn puolesta asuinmaana toiminut Saksa ja muu Keski-Eurooppa, EU-asiat sekä Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikka. Vallattomien lisäksi Eromäki tuottaa Podmen ja MTV:n uutispodcastia Uutiscastia.

Vallattomien avausjaksossa Haapasaari ja Eromäki paneutuvat muun muassa Ruotsin valtiopäivävaaleihin ja BRICS-järjestön nykytilaan. Podme-tilaajat voivat kuunnella jakson täällä.