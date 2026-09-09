Barn med på jobbet-dagen 2026 uppmuntrar arbetsplatserna att öppna sina dörrar för barn

I år firar vi Barn med på jobbet-dagen redan för nionde gången. Temadagen har blivit allt populärare varje år och i fjol anmälde sig 1 177 arbetsplatser från olika delar av Finland. Målet med dagen är att barn och unga har möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och att samtidigt påminna om barnens rätt att bli hörda och delaktiga i samhället.

"Det har också varit något av en överraskning för oss arrangörer att Barn med på jobbet-dagen har varit så populär år efter år. Å andra sidan överraskar det inte när vi har fått höra de entusiastiska kommentarerna från barn och vuxna som har deltagit: uppenbarligen har temadagen framgångsrikt skapat stunder där man lyckas se bakom rollerna och vara närvarande som människor. Och det är också ett bättre arbetsliv vi siktar på här”, berättar Juuli Hurskainen, direktör för kommunikation och påverkan vid Centralförbundet för Barnskydd.

Under Barnen med på jobbet-dagen har barnen möjlighet att bekanta sig med olika yrken, arbetsplatser och tillvägagångssätt i arbetslivet. Samtidigt får arbetsgemenskaperna möjlighet att granska sin egen verksamhet ur barnens synvinkel och barnen syns även på arbetsplatserna.

Arbetsplatserna kan bjuda in barn på många sätt

Det går att delta i Barn med på jobbet-dagen på många olika sätt. Arbetstagarna kan ta med sig ett bekant barn till arbetsplatsen, men lika väl kan arbetsplatsen bjuda in en grupp från ett daghem eller en skola i närområdet. Arbetsgemenskapen kan också skicka sina anställda ut till barnen för att berätta om sitt yrke och arbetslivet samt olika karriärvägar.

11-åriga Evia fick delta i Barnen med på jobbet-dagen tillsammans med sin mammas vän på hans arbetsplats på ett daghem. "Det var jättekul. Vi lekte utomhuslekar på gården och spelade brädspel som barnen valt. Jag läste en bok för barnen och jag hjälpte dem när de klädde på sig. Det roligaste var att leka och sköta barnen", berättar Evia.

I år uppmuntras arbetsplatser särskilt att samarbeta med skolorna och småbarnspedagogiken i närområdet. Även skolor kan delta i temadagen Barn med på jobbet, till exempel genom att låta barn och unga planera lektioner eller intervjua skolans personal.

"Det är särskilt viktigt att barn får positiva erfarenheter av arbetslivet och av att arbeta. Allas föräldrar eller vårdnadshavare har inte för närvarande ett arbete eller ett sådant arbete där man kan ta barnet med till arbetsplatsen", påminner barnombudsman Elina Pekkarinen.

Programmet under dagen kan till exempel bestå av att bekanta sig med en arbetsplats och av verkstäder, följa med möten, intervjua yrkesutbildade personer och komma med idéer. Det är också möjligt att ordna annat program som barnen kan delta i. Enligt de erfarenheter arbetsplatserna har från tidigare ger barnens besök glädje och nya perspektiv samt skapar gemenskap under arbetsdagen.

Anmälan är öppen

Man kan anmäla sig till Barn med på jobbet-dagen på temadagens webbplats. Alla slags arbetsplatser från olika branscher kan delta i temadagen i mån av möjlighet.

I kommunikationen på sociala medier om Barn med på jobbet-dagen används hashtaggen #LapsetMukaanTöihin.

Barn med på jobbet-dagen firas på Barnets rättigheters dag den 20 november 2026. Temadagen ordnas av barnombudsmannens byrå och Centralförbundet för Barnskydd samt deras samarbetspartner. Arrangörerna hoppas att temadagen ökar diskussionen om ett familjevänligt arbetsliv, men också om barnens rätt till delaktighet samt att samhället på ett bättre sätt beaktar barn.

Mer information

Chef, kommunikation och påverkan, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, tfn 050 3533 480

Barnombudsman Elina Pekkarinen, elina.pekkarinen@oikeus.fi