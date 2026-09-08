SDP:n Eloranta: PISA-tulosten laskun kääntäminen vaatii vahvempaa otetta
8.9.2026 15:37:53 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on erittäin huolissaan Suomen PISA-tulosten laskun jatkumisesta edelleen. Erityisesti lukutaidon taso huolestuttaa, sillä heikkoja lukijoita on jo yli neljännes suomalaisnuorista ja pojista noin joka kolmannes. Hänen mukaansa tilanteeseen ei ole helppoja ja nopeita ratkaisuja, vaan oppimistulosten parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja monipuolisia toimia. Elorannan mukaan seuraavan hallituksen tulee nostaa tavoitteeksi ”Lukeva Suomi”, sillä lukutaito on pohjana kaikelle muulle oppimiselle ja yhteiskunnassa pärjäämiselle.
– Ei ole olemassa yhtä hopealuotia, jolla oppimistulosten pitkään jatkunut heikkeneminen saataisiin kääntymään. Oppimistulosten laskulle ei ole selkeää yksittäistä syytä löydettävissä, vaan se tuntuu olevan monien eri tekijöiden summa. Toimia tarvitaan muun muassa oppilaiden keskittymiskyvyn parantamiseen, hyvinvoinnista huolehtimiseen ja perustaitojen oppimiseen sekä siihen, että lukuhetkiä sisältyy jokaiseen koulupäivään, Eloranta toteaa.
– Vaikka Orpon hallitus on myös panostanut peruskoulutuksessa perustaitojen oppimiseen ja uudistanut oppimisen tukea, ovat samalla hallituksen leikkaukset muun muassa kuntien valtionosuuksiin ja pienituloisten perheiden toimeentuloon olleet omiaan kasvattamaan oppimistulosten eroja eri ryhmien välillä. PISA-tulosten mukaan oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovatkin kasvaneet ja ovat huomattavasti OECD-maiden keskiarvoa suurempia, Eloranta sanoo.
Sekä lukutaidossa että matematiikassa heikosti pärjäävien oppilaiden osuus on jatkanut kasvuaan, ja samalla niiden oppilaiden osuus, jotka pärjäävät erinomaisesti, on vähentynyt. Meillä muutokset ovat voimakkaampia kuin muissa OECD-maissa. Oppilaiden lukutaito on heikentynyt koko 2000-luvun, ja nyt lukutaidon taso on meillä heikompaa kuin koskaan mittaushistorian aikana, vaikka olemme edelleen OECD keskiarvon yläpuolella.
– On kestämätöntä, että jo kolmannes pojista lukee heikosti. Lukutaito on kuitenkin kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa toimimisen perusedellytys. Jokaisen pitää peruskoulun aikana oppia kunnolla lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan, hän painottaa.
– Lukutaito-ohjelmaa on nyt pidetty yllä useita vuosia Opetushallituksessa epävarman rahoituksen varassa. Suomalaiselle lukutaitotyölle pitää vihdoin saada pysyvä rahoitus ja kansallinen rakenne sekä ohjaus. Tulevan hallituksen ohjelmaan pitääkin saada tavoitteeksi ”Lukeva Suomi”. Näin lukutaitotyöstä saadaan pitkäjänteisempää, vaikuttavampaa ja tarpeeksi kattavaa eri ikäryhmissä, Eloranta painottaa.
Yhteyshenkilöt
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
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