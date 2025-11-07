Käpy Lapsikuolemaperheet ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9.
9.9.2026 08:43:55 EEST | Monimuotoiset perheet -verkosto | Käpy Lapsikuolemaperheet ry | Tiedote
Vuosittain 23.9. vietetään valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää. Käpy Lapsikuolemaperheet ry nostaa kampanjallaan syyskuussa esiin surevien vanhempien tilannetta ja kerää varoja yhdistyksen vertaistukitoimintaan.
Valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää vietetään jälleen 23.9. Muistopäivä on saanut alkunsa vuonna 2010 lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Tällöin Käpy Lapsikuolemaperheet ry haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaista on elää surevana vanhempana.
Alussa voimakkaat surureaktiot – niin tunnetason kuin ihan fyysiset – heikentävät keskittymistä ja työkykyä. Silti vanhemmat eivät ole oikeutettuja mihinkään sellaiseen yhteiskunnan tarjoamaan tukeen, joka mahdollistaa töistä pois olemisen. Vanhemmat joutuvat jäämään lapsen menetyksen jälkeen sairauslomalle ja hakemaan sitä uudestaan ja uudestaan. Tämä on kuormittavaa niin sureville vanhemmille kuin myös työnantajalle. Käpy ry ehdottaa tähän ratkaisuksi suruvapaata alaikäisen lapsensa menettäneille vanhemmille.
Ajan myötä muu elämä kasvaa surun ympärillä, mutta suru oman lapsen menetyksestä jää pysyväksi osaksi vanhemman elämää. Vanhemmuus ei lopu lapsen kuollessa, vaan se muuttaa muotoaan. Lapsen kuoleman kohdanneet perheet tarvitsevat tukea pitkään – mahdollisesti useiden vuosien ajan.
Voimavaroja vertaistuesta
Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa sureville vanhemmille ja perheille turvallisen tilan surra kuollutta lasta yhdessä vertaisten, toisten saman kokeneiden kanssa. Kun omat voimavarat ovat vähissä, vertaisten kohtaaminen auttaa löytämään keinoja elää surevana vanhempana. Käpy ry järjestää lapsensa menettäneille vertaistukiryhmiä ja -tapahtumia eri paikkakunnilla ja verkossa.
Käpy ry:llä on 170 vapaaehtoista vertaisutkijaa, itsekin lapsensa menettäneitä vanhempaa. Tämä antoisa mutta kuormittava vapaaehtoistehtävä edellyttää ammattimaista tukea ja ohjausta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset uhkaavat kuitenkin myös Käpy ry:n toimintaa. Siksi Kuolleiden lasten muistopäivään kampanja on yhdistykselle entistäkin tärkeämpi varainhankintakeino, jonka avulla voidaan turvata yhdistyksen toiminnan jatkuminen.
Tapahtumia ja tarinoita
Monilla paikkakunnilla eri tahot, erityisesti seurakunnat, järjestävät kuolleiden lasten muistopäivän tapahtumia. Käpy ry:n verkkosivulla on lista yhdistyksen tiedossa olevista tapahtumista.
Syyskuu on myös medialle ajankohtainen aika nostaa esiin lapsen tai lapsenlapsen menettäneiden tarinoita. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:llä on jäsenperheitä ja vapaaehtoisia eri puolella Suomea. Yhdistyksen kautta löytyy haastateltavia eri paikkakunnilta.
Suomessa kuolee vuosittain noin 400 alle 20-vuotiasta lasta, joista noin 200 syntyy kuolleena. 20–29-vuotiaita nuoria aikuista kuolee vuosittain noin 400.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna LappalainenViestintävastaavaKäpy Lapsikuolemaperheet ry, Käpy Barndödsfamiljerna rf
Haastattelupyynnöt
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Linkit
Kuolleiden lasten muistopäivä
Valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää vietetään vuosittain 23.9. Se on saanut alkunsa vuonna 2010 lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Se on tarkoitettu lapsensa menettäneille vanhemmille mutta myös veljille ja siskoille, jotka surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kummilapsen menettäneille, päiväkoti- tai koulukaveria ikävöimään jääneille ja muille tuttaville ja läheisille. Päivä on myös heille, jotka tuntevat surua tragedioiden uhreista Suomessa ja maailmalla. Kuolleiden lasten muistopäivä on päivä, jolloin voi tukeutua toisiin, muistella ja sytyttää kynttilän tuomaan lohdutusta ja valoa tulevaan.
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea lapsen kuoleman kohdanneille perheille. Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena. Kaikki lapsensa menettäneet perheet voivat olla yhteydessä Käpyyn. Käpy ry edistää lapsikuolemaperheiden yhteiskunnallista asemaa ja jakaa tietoa, jotta lapsen menettäneet saisivat nykyistä paremmin tukea.
Käpy ry järjestää lapsensa menettäneille vanhemmille avoimia vertaistukiryhmiä ja -tapaamisia eri puolilla Suomea ja verkossa sekä välittää tukihenkilöitä. Tukea on saatavilla myös isovanhemmille ja sisaruksille. Yhdistyksen vapaaehtoisina toimii sekä lapsen menettäneitä vanhempia että lapsenlapsen menettäneitä isovanhempia.
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