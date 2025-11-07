Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9.

Valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää vietetään jälleen 23.9. Muistopäivä on saanut alkunsa vuonna 2010 lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Tällöin Käpy Lapsikuolemaperheet ry haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaista on elää surevana vanhempana.

Alussa voimakkaat surureaktiot – niin tunnetason kuin ihan fyysiset – heikentävät keskittymistä ja työkykyä. Silti vanhemmat eivät ole oikeutettuja mihinkään sellaiseen yhteiskunnan tarjoamaan tukeen, joka mahdollistaa töistä pois olemisen. Vanhemmat joutuvat jäämään lapsen menetyksen jälkeen sairauslomalle ja hakemaan sitä uudestaan ja uudestaan. Tämä on kuormittavaa niin sureville vanhemmille kuin myös työnantajalle. Käpy ry ehdottaa tähän ratkaisuksi suruvapaata alaikäisen lapsensa menettäneille vanhemmille.

Ajan myötä muu elämä kasvaa surun ympärillä, mutta suru oman lapsen menetyksestä jää pysyväksi osaksi vanhemman elämää. Vanhemmuus ei lopu lapsen kuollessa, vaan se muuttaa muotoaan. Lapsen kuoleman kohdanneet perheet tarvitsevat tukea pitkään – mahdollisesti useiden vuosien ajan.

Voimavaroja vertaistuesta

Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa sureville vanhemmille ja perheille turvallisen tilan surra kuollutta lasta yhdessä vertaisten, toisten saman kokeneiden kanssa. Kun omat voimavarat ovat vähissä, vertaisten kohtaaminen auttaa löytämään keinoja elää surevana vanhempana. Käpy ry järjestää lapsensa menettäneille vertaistukiryhmiä ja -tapahtumia eri paikkakunnilla ja verkossa.

Käpy ry:llä on 170 vapaaehtoista vertaisutkijaa, itsekin lapsensa menettäneitä vanhempaa. Tämä antoisa mutta kuormittava vapaaehtoistehtävä edellyttää ammattimaista tukea ja ohjausta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset uhkaavat kuitenkin myös Käpy ry:n toimintaa. Siksi Kuolleiden lasten muistopäivään kampanja on yhdistykselle entistäkin tärkeämpi varainhankintakeino, jonka avulla voidaan turvata yhdistyksen toiminnan jatkuminen.

Tapahtumia ja tarinoita

Monilla paikkakunnilla eri tahot, erityisesti seurakunnat, järjestävät kuolleiden lasten muistopäivän tapahtumia. Käpy ry:n verkkosivulla on lista yhdistyksen tiedossa olevista tapahtumista.

Syyskuu on myös medialle ajankohtainen aika nostaa esiin lapsen tai lapsenlapsen menettäneiden tarinoita. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:llä on jäsenperheitä ja vapaaehtoisia eri puolella Suomea. Yhdistyksen kautta löytyy haastateltavia eri paikkakunnilta.

Suomessa kuolee vuosittain noin 400 alle 20-vuotiasta lasta, joista noin 200 syntyy kuolleena. 20–29-vuotiaita nuoria aikuista kuolee vuosittain noin 400.