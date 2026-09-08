Kokoomuksen Vuornos vaatii loppua villiintyneelle pistoshoitobisnekselle
8.9.2026 16:07:54 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos vaatii esteettisten kirurgisten hoitojen sekä täyteainepistosten ja muiden ei-lääkkeellisten pistoshoitojen sääntelyä kiristettäväksi pikimmiten. Niin sanottujen pistoshoitojen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuornoksen mukaan sääntelyn puute mahdollistaa sen, että kouluttamattomat henkilöt antavat Suomessa hoitoja, joihin liittyy vakavia terveysriskejä.
"Suomessa täyteaineet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi, eikä niiden pistämiseen vaadita terveydenhuollon koulutusta tai pätevyyttä. Käytännössä kuka tahansa voi tilata täyteaineita netistä ja alkaa pistää niitä ilman minkäänlaista koulutusta. Tämä on merkillinen ristiriita, kun samaan aikaan botuliinitoksiinipistokset – toinen suosittu esteettinen pistoshoito – saa antaa vain lääkäri tai lääkärin välittömässä valvonnassa toimiva terveydenhuollon ammattihenkilö. Ei ole mitään järkevää syytä, miksi täyteainepistokset olisivat tätä vähemmän valvottuja, kun riskit ovat kuitenkin samankaltaisia", Vuornos sanoo.
Samoin Suomessa kirurgisia toimenpiteitä saa tehdä ilman plastiikkakirurgian erikoistumista. Yleislääkärin pätevyys riittää, vaikka kyse olisi erittäin riskialttiistakin operaatiosta. Esimerkiksi Ruotsissa tuli jo vuonna 2021 voimaan lainsäädäntö esteettisistä kirurgisista toimenpiteistä ja esteettisistä pistoshoidoista. Ruotsissa täyteainehoidoille on asetettu myös 18 vuoden alaikäraja.
Vuornoksen mukaan Suomessa ongelma koskee erityisesti täyteainepistoksia ja muita ei-lääkkeellisiä pistoshoitoja, joita tarjotaan yhä useammin kauneushoitoloissa ja jopa kotikäynteinä ilman terveydenhuollon valvontaa. Väärin tehdyt pistokset voivat aiheuttaa muun muassa verisuonitukoksia, kudosvaurioita ja pahimmillaan pysyviä vammoja tai näönmenetyksen. Lisäksi hoitoihin voi liittyä vakavia allergisia reaktioita, joihin tulee reagoida ripeästi.
"Jos hoidon antaja ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, mahdollinen vahinko ei myöskään kuulu potilasvakuutuksen piiriin. Tämä on kohtuutonta ihmisille, jotka luottavat saavansa turvallista hoitoa", Vuornos toteaa.
Vuornos esittää, että esteettisiä pistoshoitoja saisivat jatkossa antaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit ja muut siihen koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset, samaan tapaan kuin botuliinitoksiinipistoksissa jo tehdään.
"Botox-pistoksissa on jo nyt selkeät pelisäännöt. Sama vaatimustaso pitää ulottaa myös täyteainepistoksiin ja muihin vastaaviin hoitoihin. Potilaan turvallisuus ei saa riippua siitä, mitä ainetta pistetään", Vuornos toteaa.
Lisäksi hän vaatii, että pistoshoitojen valvontavastuu siirretään nykyiseltä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta (Fimea) Lupa- ja valvontavirastolle, joka vastaa nykyisin muutenkin terveydenhuollon valvonnasta.
"On nurinkurista, että Suomessa sääntely suosittujen esteettisten hoitojen ympärillä on näin löperöä. Ihminen saa tehdä valintoja omasta kehostaan, mutta samalla jokaisella on oikeus luottaa saavansa turvallista ja ammattitaitoista hoitoa, jos hän päättää käyttää tällaisia palveluita", Vuornos sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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