Sairaanhoitaja Hanna Tiihonen palkittiin Ihmisen parhaaksi -tunnustuksella pitkäjänteisestä työstä maaseudun lähipalvelujen kehittäjänä
10.9.2026 10:15:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -tunnustus on myönnetty sairaanhoitaja Hanna Tiihoselle hänen kehittämästään toimintamallista, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalvelut tuodaan lähelle haja-asutusalueiden ihmisiä. Tunnustus julkistettiin tänään Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa, ja sen lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Sairaanhoitaja Hanna Tiihosen kehittämä kyläsairaanhoitajamalli vastaa haasteeseen, miten terveyspalveluja voidaan järjestää alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä ja palveluverkko harvenee. Palkintoraati korostaa, että malli parantaa erityisesti ikääntyneiden mahdollisuuksia saada palveluja alueilla, joilla pitkät etäisyydet tai digitaalisten palvelujen käyttö voivat heikentää palvelujen saavutettavuutta. Malli tarjoaa valtakunnallisesti hyödynnettävän esimerkin tulevaisuuden palveluratkaisusta.
”Ihmisen pitäisi saada tarvitsemansa apu oikeaan aikaan ja siellä, missä sitä tarvitaan, oli se sitten kylätalolla, lähiapteekissa, kyläkoululla tai omassa kodissa. Aina ihmisen ei tarvitse liikkua palvelun luo, vaan myös palvelu voi liikkua”, Tiihonen sanoo.
Tiihosen kehittämä kyläsairaanhoitajamalli yhdistää liikkuvat lähipalvelut, hoitajavetoisen työn sekä lääkärin asiantuntemuksen hyödyntämisen lähi- ja etäpalveluina. Mallin todellinen vahvuus syntyy eri toimijoiden yhteistyöstä. Hyvinvointialueiden, yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja paikallisten yhteisöjen osaamista yhdistämällä palveluja voidaan tuoda myös alueille, joilla perinteisen palvelupisteen ylläpitäminen ei ole mahdollista.
Tiihosen mukaan kyse ei ole yhden terveysaseman korvaamisesta toisella, vaan palvelujen järjestämisen tarkastelemisesta uudesta näkökulmasta. “Samalla myös olemassa olevia resursseja voidaan yhdistää aivan uudella tavalla. Kaikkea ei tarvitse rakentaa ja keksiä uudelleen eikä yhden toimijan tarvitse tehdä kaikkea”, Tiihonen toteaa.
Kehittämistyö jatkunut yli vuosikymmenen ajan
Tiihonen on ollut mukana kehittämässä palvelumallia yli vuosikymmenen ajan Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys Pokon hankkeissa Jyväskylän pohjoisilla sivukylillä. Työ käynnistyi vuonna 2013 kylähoitaja- ja naapuriapumallien kehittämisellä, ja se on jatkunut hyvinvointialueuudistuksesta sekä palveluverkon muutoksista huolimatta. Tiihonen on kehittänyt mallia edelleen myös yrittäjänä ja osana YAMK-opintojaan.
Esimerkillinen ratkaisu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen
Ihmisen parhaaksi -palkintoraadin mukaan Tiihonen on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta ja periksiantamattomuutta kehittäessään haja-asutusalueille toimintamallia, joka turvaa palvelujen saavutettavuutta muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Malli vastaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen, hyödyttää erityisesti ikääntyvää väestöä ja tarjoaa esimerkin ratkaisusta, jota voidaan soveltaa valtakunnallisesti.
Raati arvosti erityisesti työn pitkäjänteisyyttä, käytännönläheisyyttä ja laajaa sovellettavuutta. Lisäksi tunnustusta herättivät kyky rakentaa yhteistyötä järjestöjen, hyvinvointialueiden ja yritystoimijoiden välillä sekä sitkeys viedä kehittämistyötä eteenpäin muuttuvissa olosuhteissa.
Sairaanhoitajien arvostama ja pitkäikäinen tunnustus
Ihmisen parhaaksi -tunnustusta on jaettu vuodesta 2008 lähtien. Tunnustuksen tarkoituksena on tuoda esiin hoitoalan edistyksellistä kehittämistyötä ja innovaatioita. Se voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tunnustuksen saajan toiminnasta välittyvät ihmisen arvostus ja vastuullisuus, ja sitä voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä. Palkinto jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -palkintoraatiin kuuluivat Rainer Hiltunen, yhdenvertaisvaltuutettu, Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, Anne Pienimaa, erityisasiantuntija, Suomen Sairaanhoitajat, sekä Mika Salminen, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Hanna Tiihonen vastaanotti Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen Sairaanhoitajapäivien avajaisissa torstaina 10.9. Helsingin Messukeskuksessa.
Sairaanhoitajapäivät jatkuvat Helsingin Messukeskuksessa vielä perjantaina 11.9. Hoitotyön suurimman vuosittaisen koulutus- ja näyttelytapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajat ja Helsingin Messukeskus.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Ihmisen parhaaksi 2026 -tunnustuksen saaja Hanna Tiihonen
koulutukset@hannatiihonen.fi
045 262 0115
Helsingin Messukeskus
Tapahtumaviestinnän asiantuntija Milla Moore
milla.moore@messukeskus.com
0406636547
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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