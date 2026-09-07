Sairaanhoitaja Hanna Tiihonen palkittiin Ihmisen parhaaksi -tunnustuksella pitkäjänteisestä työstä maaseudun lähipalvelujen kehittäjänä

Sairaanhoitaja Hanna Tiihosen kehittämä kyläsairaanhoitajamalli vastaa haasteeseen, miten terveyspalveluja voidaan järjestää alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä ja palveluverkko harvenee. Palkintoraati korostaa, että malli parantaa erityisesti ikääntyneiden mahdollisuuksia saada palveluja alueilla, joilla pitkät etäisyydet tai digitaalisten palvelujen käyttö voivat heikentää palvelujen saavutettavuutta. Malli tarjoaa valtakunnallisesti hyödynnettävän esimerkin tulevaisuuden palveluratkaisusta.

”Ihmisen pitäisi saada tarvitsemansa apu oikeaan aikaan ja siellä, missä sitä tarvitaan, oli se sitten kylätalolla, lähiapteekissa, kyläkoululla tai omassa kodissa. Aina ihmisen ei tarvitse liikkua palvelun luo, vaan myös palvelu voi liikkua”, Tiihonen sanoo.

Tiihosen kehittämä kyläsairaanhoitajamalli yhdistää liikkuvat lähipalvelut, hoitajavetoisen työn sekä lääkärin asiantuntemuksen hyödyntämisen lähi- ja etäpalveluina. Mallin todellinen vahvuus syntyy eri toimijoiden yhteistyöstä. Hyvinvointialueiden, yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja paikallisten yhteisöjen osaamista yhdistämällä palveluja voidaan tuoda myös alueille, joilla perinteisen palvelupisteen ylläpitäminen ei ole mahdollista.

Tiihosen mukaan kyse ei ole yhden terveysaseman korvaamisesta toisella, vaan palvelujen järjestämisen tarkastelemisesta uudesta näkökulmasta. “Samalla myös olemassa olevia resursseja voidaan yhdistää aivan uudella tavalla. Kaikkea ei tarvitse rakentaa ja keksiä uudelleen eikä yhden toimijan tarvitse tehdä kaikkea”, Tiihonen toteaa.

Kehittämistyö jatkunut yli vuosikymmenen ajan

Tiihonen on ollut mukana kehittämässä palvelumallia yli vuosikymmenen ajan Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys Pokon hankkeissa Jyväskylän pohjoisilla sivukylillä. Työ käynnistyi vuonna 2013 kylähoitaja- ja naapuriapumallien kehittämisellä, ja se on jatkunut hyvinvointialueuudistuksesta sekä palveluverkon muutoksista huolimatta. Tiihonen on kehittänyt mallia edelleen myös yrittäjänä ja osana YAMK-opintojaan.

Esimerkillinen ratkaisu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen

Ihmisen parhaaksi -palkintoraadin mukaan Tiihonen on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta ja periksiantamattomuutta kehittäessään haja-asutusalueille toimintamallia, joka turvaa palvelujen saavutettavuutta muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Malli vastaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen, hyödyttää erityisesti ikääntyvää väestöä ja tarjoaa esimerkin ratkaisusta, jota voidaan soveltaa valtakunnallisesti.

Raati arvosti erityisesti työn pitkäjänteisyyttä, käytännönläheisyyttä ja laajaa sovellettavuutta. Lisäksi tunnustusta herättivät kyky rakentaa yhteistyötä järjestöjen, hyvinvointialueiden ja yritystoimijoiden välillä sekä sitkeys viedä kehittämistyötä eteenpäin muuttuvissa olosuhteissa.

Sairaanhoitajien arvostama ja pitkäikäinen tunnustus

Ihmisen parhaaksi -tunnustusta on jaettu vuodesta 2008 lähtien. Tunnustuksen tarkoituksena on tuoda esiin hoitoalan edistyksellistä kehittämistyötä ja innovaatioita. Se voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tunnustuksen saajan toiminnasta välittyvät ihmisen arvostus ja vastuullisuus, ja sitä voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä. Palkinto jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -palkintoraatiin kuuluivat Rainer Hiltunen, yhdenvertaisvaltuutettu, Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, Anne Pienimaa, erityisasiantuntija, Suomen Sairaanhoitajat, sekä Mika Salminen, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Hanna Tiihonen vastaanotti Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen Sairaanhoitajapäivien avajaisissa torstaina 10.9. Helsingin Messukeskuksessa.

Sairaanhoitajapäivät jatkuvat Helsingin Messukeskuksessa vielä perjantaina 11.9. Hoitotyön suurimman vuosittaisen koulutus- ja näyttelytapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajat ja Helsingin Messukeskus.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Ihmisen parhaaksi 2026 -tunnustuksen saaja Hanna Tiihonen

koulutukset@hannatiihonen.fi

045 262 0115



Helsingin Messukeskus

Tapahtumaviestinnän asiantuntija Milla Moore

milla.moore@messukeskus.com

0406636547